Luzern Frühlingsputz statt Reiseverkehr: Im stillgelegten Bahnhof ist es gar nicht ruhig Im Rahmen des Projekts «Zugfolgezeiten Luzern» verlegt die SBB dieses Wochenende neue Weichen im Luzerner Bahnhof. Die Sperrung wird auch für Unterhaltsarbeiten genutzt. Nicole Aeschlimann Jetzt kommentieren 18.03.2023, 19.15 Uhr

Gähnende Leere im Luzerner Bahnhof. Einzig die Perrons der Zentralbahn sind für Reisende zugänglich. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023) Mit der Maschine links wird der Schotter ausgegraben und über Förderbänder in die Güterwagen verladen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023) Der abgetragene Schotter ist mit Öl kontaminiert und muss ersetzt werden. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023) Auf dem Inseli stehen drei Ersatzbusse bereit, welche die Reisenden nach Emmenbrücke, Ebikon und Littau fahren. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023) Geputzt wird hoch oben an der Decke ... Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023) ... sowie auf dem Perron. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023) Mit Staubsaugern werden Zigarettenstummel und andere Abfälle von den Gleisen entfernt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023)

An diesem Wochenende werden im Bahnhof Luzern erneut Weichen ersetzt - und auch diesmal ist der Bahnhof für ein Wochenende gesperrt. Reisende werden mit Bussen an die Bahnhöfe in Ebikon, Littau und Emmenbrücke gefahren. Dort stehen die regulären Züge bereit. Nur die Zentralbahn fährt wie gewohnt. Ein Augenschein am Samstagmorgen zeigt von Chaos keine Spur. «Derzeit läuft alles gut mit den Ersatzbussen», sagt Mediensprecher Reto Schärli. Kein Wunder, haben die Verantwortlichen doch Übung mit Vollsperrungen.

Zur Erinnerung: Im März 2017 entgleiste unter der Langensandbrücke ein Zug. Der Bahnhof war in der Folge mehrere Tage gesperrt. Etwas mehr als eineinhalb Jahre später erneuerte die SBB einige Weichen im Bahnhof Luzern. Deswegen konnten während zweier Tage keine Züge verkehren. Zwei Jahre später wurde ein Schaltposten bei der Langensandbrücke ersetzt - erneut war der Bahnhof von einer Vollsperrung betroffen.

Hochdruckreiniger statt Reisende auf den Perrons

Bereits zum dritten Mal innert weniger Jahre wird der Luzerner Bahnhof für ein Wochenende stillgelegt. Ruhig ist es in der Bahnhofshalle allerdings nicht. Es dröhnt und tropft. Die Zeit wird für Reinigungsarbeiten genutzt. Anstelle von Reisenden sieht man Wasserlachen und Geräte auf den Perrons. Orange gekleidete SBB-Mitarbeitende hantieren mit Staubsaugern und Hochdruckreinigern.

Mit dem Hochdruckreiniger wird das Bahnhofsdach von innen sauber gemacht. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023)

Bauleiter Hans Gassmann erklärt: «An diesem Wochenende werden vier Weichen inklusive Untergrund ersetzt.» Das bedeutet, die Gleise sowie der Schotter müssen entfernt und abtransportiert werden. Anschliessend wird eine Art Vlies ausgelegt, das mit einem Füllmaterial bedeckt wird. Es folgen eine Schicht Asphalt sowie neuer Schotter. In der Nacht auf Sonntag können die neuen Weichen platziert werden.

Wenn der Schotter weg ist, wird ein Vlies ausgelegt, um die oberen Schichten vor dem nassen Lehmboden zu schützen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023)

Die verschiedenen Schichten sollen die Gleise stabilisieren, da der Boden in diesem Bereich sehr weich und nass ist. «Wir nennen dieses Vorgehen auch ‹Bauen auf Joghurt›. Es handelt sich hier um Lehmboden, der sich ohne diese Massnahmen absenken könnte», erklärt Gassmann. Auch wenn sich die Weichen wiederum unter der Langensandbrücke befinden - der Bauleiter versichert, dass es nicht dieselben sind, welche in den vergangenen Jahren ersetzt worden sind.

Der abgetragene Schotter wird über Förderbänder in Güterwagen verladen. Video: Nicole Aeschlimann (Luzern, 18. 3. 2023)

Umbauten führen zu höherer Zugfrequenz

Das Auswechseln der Gleise ist Teil des Bauprogramms «Zugfolgezeiten Luzern», das bis Oktober 2024 andauert. «Mit dem Projekt möchten wir den Fahrplan stabilisieren, die Zugfolgezeiten verkürzen und Parallelfahrten ermöglichen», erklärt Gesamtprojektleiterin Yass Röhricht. Die Umstellung ist auf Ende April 2024 geplant. Ab dann fahren Züge nicht mehr wie bisher im Abstand von drei, sondern zwei Minuten in den Bahnhof ein- und aus. Ausserdem können durch das Einsetzen von Kreuzungsweichen anstelle von einfachen Weichen mehr Züge parallel verkehren.

Auf die Frage, weshalb der ganze Bahnhof gesperrt werden musste, antwortet Gassman: «Eine Vollsperrung war aus Sicherheitsgründen notwendig.» Ausserdem werde die Gesamtbauzeit verkürzt. Die Bundesbahnen nutzen die Sperrung auch, um an der Strassenunterführung Kreuzstutz eine Brücke samt Gleis zu ersetzen.

Die neuen zirka 50 Meter langen Weichen sollen 10 bis 15 Jahre halten. Da sich im Luzerner Bahnhof gemäss Hans Gassmanns Schätzung etwa 50 Weichen befinden, muss in Zukunft wohl mit weiteren Erneuerungen gerechnet werden.

Hinweis An den Wochenenden 1./2. April und 15./16. April sowie bei den letzten Verbindungen des Tages kommt es wegen weiteren Bauarbeiten zu Fahrplanänderungen und teilweise zu Zugausfällen. Die SBB verweist auf den Online-Fahrplan, der alle Änderungen berücksichtigt.

