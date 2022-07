Luzerner Bruchquartier Von wegen Bruchbude! Jetzt sprechen erstmals Ex-Mieter des besetzten Hauses Frühere Bewohnende der Bruchstrasse 64 sagen, wie sie sich damals gegen die Kündigung wehrten, wie oft das Haus derweil den Besitzer wechselte und warum die Besetzung trotz allem wichtig sei. Roman Hodel 13.07.2022, 18.24 Uhr

Am selben Tag, als die Besetzergruppe der Bruchstrasse 64 das Ultimatum zum Verlassen der Liegenschaft verstreichen lässt, melden sich ehemalige Bewohnende des Hauses erstmals zu Wort. Wir treffen sie auf dem nahen Schulhof. Sie sollen Maria (46), Andreas (46), Michael (46) und Fabienne (34) heissen. Die Altersangaben stimmen, die Namen sind geändert. «Wir wollen keine Probleme, wenn wir mal auf Wohnungssuche sind», sagen sie.

Das besetzte Haus an der Bruchstrasse 64 in Luzern. Bild: hor (12. Juli 2022)

Mit den Medien sprechen möchten sie aber unbedingt. «Denn die Leute sollen wissen, wie es damals gelaufen ist», sagt Maria. Als Beweis übergeben sie zahlreiche Kopien von Mietverträgen, Korrespondenz mit Hausverwaltungen und dem Entscheid der Schlichtungsbehörde. Daraus und aus dem Gespräch erhält man einen aufschlussreichen Eindruck, was passiert, wenn eine Wohnliegenschaft zum Spekulationsobjekt wird.

Neuer Besitzer spricht nach nur einer Woche die Kündigungen aus

Doch von vorne: Am 25. Mai 2018 erhalten die Mietparteien ein Schreiben der Hausverwaltung. Die Nachkommen der langjährigen Besitzerfamilie hätten die Liegenschaft verkauft an die T-Industries GmbH in Horw.

Nur eine Woche später folgt ein Brief der neuen Verwaltung – mit der Kündigung innerhalb von drei Monaten. Begründung: Totalsanierung ab Herbst 2018. Aufgelistet sind unter anderem der Anbau eines Lifts, neue Heizung, neue Leitungen. Die Verwaltung will die Bewohnenden nach der Sanierung gegenüber neuen Mietern bei Interesse bevorzugt behandeln.

Mehrere Parteien rufen wegen missbräuchlicher Kündigung die Schlichtungsbehörde an und fordern eine Mieterstreckung. «Die Beweislage, wonach wirklich etwas saniert wird, war nicht gegeben», sagt Michael. Als Architekt wisse er, dass eine seriöse Sanierungsplanung Zeit brauche, zumal sich das Objekt in der Ortsbildschutzzone B befinde. Andreas sagt:

«Die Besitzer und auch der beauftragte Architekt hatten nicht einmal alle Wohnungen besichtigt, das machte uns zusätzlich stutzig.»

Blick in eine Wohnung an der Bruchstrasse 64, als das Haus noch regulär bewohnt wurde. Die letzten Mieterinnen und Mieter mussten im Herbst 2019 ausziehen. Zuerst das Wohnzimmer... Bilder: PD ...die Küche ...das Büro. ...der Gang. ...und das Esszimmer. Und so sieht die besetzte Liegenschaft im Juli 2022 von aussen aus. Bild: hor

Vor der Schlichtungsbehörde einigen sich Eigentümerin und Mietende auf einen Vergleichsvorschlag. Demnach können Letztere ein Jahr länger bleiben und erhalten je 10’000 Franken. So kommt es nicht zum Weiterzug ans Mietgericht. «Hätten wir gewusst, dass sie danach gar nicht sanieren, hätten wir nicht unterschrieben, denn viel lieber als das Geld wäre uns der Verbleib im Haus gewesen», so Andreas.

Noch während die Vertragsverlängerung läuft, wird das Haus weiterverkauft: An Crowdhouse, eine Plattform für Leute, die Geld in Rendite-Immobilien anlegen wollen. Als Andreas beim vorherigen Besitzer nachfragt, wieso das Haus schon wieder verkauft wurde, habe es bloss geheissen: «Das Angebot war einfach zu gut.»

Ähnliches muss offenbar Crowdhouse widerfahren sein, denn das Unternehmen verkauft die Liegenschaft alsbald weiter an die heutige Besitzerin Corgi Real Estate AG. Die Zuger Firma soll das Haus inzwischen wieder zum Kauf angeboten haben – für angeblich 6,4 Millionen Franken.

784 Franken brutto für eine 4-Zimmer-Wohnung

Die teils langjährigen Ex-Mieterinnen und -Mieter stören sich nicht nur an der Degradierung ihres lieb gewonnen Daheims zum Spekulationsobjekt und an der bis heute nicht ausgeführten, aber angekündigten Sanierung – sondern auch daran, dass die Eigentümerschaft gar nie mit ihnen sprechen wollte. «Wir waren ihnen nur lästig», so Fabienne. «Dabei wären wir gerne geblieben, auch zum doppelten Mietzins», wie Andreas betont.

Tatsächlich wohnten sie zum Schnäppchenpreis an der Bruchstrasse 64. Fabienne und Michael bezahlten für ihre 4-Zimmer-Wohnung 1020 Franken brutto, Maria und Andreas für die gleiche Grösse gar nur 784 Franken brutto. «Es sind sehr einfache Wohnungen, nicht einmal Heizkörper in allen Zimmern – dafür konnten wir vieles selber machen», sagen sie. Die Stuckaturen und alten Parkettböden seien genial. «Es ist überhaupt keine Bruchbude.»

So sah es im Wohnzimmer von Fabienne und Michael aus – die Wände haben sie selber gestrichen. Bild: PD

Für die Besetzergruppe hegen sie durchaus Sympathien, betonen aber, niemanden davon zu kennen. «Sie riskieren unheimlich viel, um auf Missstände aufmerksam zu machen», findet Maria. «Denn wenn es mit der Entwicklung des Immobilienmarktes so weitergeht, kann sich irgendwann niemand mehr eine Wohnung in der Stadt leisten.» Immerhin: Alle Vier haben damals bezahlbare Anschlusslösungen in Luzern gefunden.

Die Anwältin der aktuellen Eigentümerin sagte kürzlich gegenüber unserer Zeitung, dass ein Baugesuch für die Sanierung bald parat sei. Die Vier wollen das nicht so recht glauben. «Es wäre schön, wenn das Haus sanft renoviert würde und die Wohnungen nicht zu überteuerten Preisen auf den Markt kommen», sagt Maria. Und für die Zukunft erhoffen sie sich mehr Dialog zwischen Stadt und Hausbesitzenden. Maria sagt:

«Statt leerlassen kann man solche Häuser doch zwischennutzen, aktuell etwa für ukrainische Flüchtlinge – dann gibt es auch keine Besetzung.»