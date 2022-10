Luzerner Busunternehmen Reisen im Car: Nachholbedarf bei Einheimischen, wenig Aufträge aus dem Ausland Während Schweizerinnen und Schweizer für den vergangenen Sommer und aktuellen Herbst rege Ferien und Ausflüge gebucht haben, fehlen den Carreiseunternehmen im Raum Luzern die internationalen Gruppen. Sandra Peter Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Sie steigen ein, um nach Luino zum bekannten Markt zu reisen: Auch solche Shopping- und Marktfahrten führt Gössi regelmässig durch. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. September 2022)

«Der Bann ist gebrochen», freut sich Marco Gössi, Geschäftsinhaber der Gössi Carreisen AG in Horw. Seit Mai befinde sich die Nachfrage wieder auf hohem Niveau, aktuell gar wieder bei den Werten von 2019. Gössi bietet reine Carleistungen, verschiedene organisierte Carreisen in Europa sowie begleitete Flugreisen weltweit an. Alle Mitarbeitenden sind wieder voll angestellt, niemand mehr in Kurzarbeit.

Marco Gössi, Geschäftsinhaber der Gössi Carreisen AG in Horw. Bild: PD

Diesen Sommer waren grössere Ferien- und Rundreisen durch Skandinavien besonders beliebt, von September bis November zieht es die Schweizerinnen und Schweizer in den wärmeren Süden. «Bei den eigenen Ferienreisen gibt es vereinzelt noch Plätze», so Gössi. Im Bereich des Auftragsverkehrs für Firmen und Vereine ist das Unternehmen für den Herbst ausgebucht. «Wenn dies anhält, können wir sagen, wir haben uns von der Coronapandemie erholt», so der Geschäftsinhaber. Absagen oder «No-Shows» habe es diesen Sommer sehr selten gegeben.

Incoming-Tourismus leidet nach wie vor

Etwas anders sieht die Lage bei Heggli Carreisen aus. Das Unternehmen mit Sitz in Kriens führt vorwiegend Ausflugsfahrten innerhalb der Schweiz und ins nahe Ausland durch. Zwar ist auch hier das Geschäft mit Vereinen, Firmen oder Hochzeits- und Geburtstagsgesellschaften wieder voll in Fahrt gekommen. «Wir sind mittendrin im Herbstgeschäft, es besteht ein grosser Nachholbedarf», bestätigt Brigitte Heggli, Mitglied der Geschäftsleitung und Vorstandsmitglied der Zentralschweizer Sektion des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands (Astag). Oft kämen auch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als ursprünglich angenommen. Dieser Nachholbedarf beschränkt sich jedoch vielfach aufs Wochenende.

Brigitte Heggli von Heggli Carreisen. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 18. März 2022)

«Uns fehlen nach wie vor die asiatischen Gruppen, etwa aus China und Japan», erklärt Heggli. Solche Gruppen würden die Busse insbesondere unter der Woche und im Hochsommer füllen. Sie bilanziert:

«Bei uns war in den Sommerferien nicht halb so viel los wie vor der Pandemie.»

Ein während der Pandemie neu lanciertes Angebot erfreut sich hingegen grosser Beliebtheit: «Numis Hundereisen» sind nahezu alle ausgebucht. Mit diesem Nischenprodukt – Hundereisen im Car – könne das Unternehmen unter der Woche und in der Nebensaison Aufträge generieren, erläutert das Geschäftsleitungsmitglied. Heggli:

«Innovative Ideen sind in der Carbranche mehr denn je gefragt.»

Aufbrechende Konventionen, Kurzfristigkeit und Personalmangel

Mittlerweile seien die Vorstellungen, wann ein bestimmter Anlass stattfinden müsse, nicht mehr so festgefahren, erklärt Heggli. «Auch die Kundinnen und Kunden finden, dass sich ein Geschäftsausflug in jedem Monat durchführen lässt. Und auch eine Hochzeit muss nicht zwingend an einem Samstag im Mai stattfinden.» Dies ist aus Sicht von Heggli begrüssenswert. «Es wäre schön, wenn sich diese Tendenz weiter durchsetzt», sagt sie. Schliesslich hätten alle etwas davon, wenn sich die Ausflüge besser verteilten.

«Der Trend zur immer kurzfristigeren Planung hat sich durch die Coronapandemie noch intensiviert», erklärt Gössi eine andere Entwicklung. Viele würden bis zum letzten Moment abwarten, um etwas zu buchen, man mache sich frühestens einen Monat vorher Gedanken über einen Ausflug. Er erklärt:

«Wir mussten etwa Absagen für Vereinsreisen erteilen, weil die Anfragen kurzfristig und wir bereits ausgebucht waren.»

Gemäss Heggli kämpft die Branche in der Schweiz und im angrenzenden Ausland auch mit dem Mangel an Chauffeuren. «Wer zwei Jahre lang keine Arbeit hatte, hat den Beruf gewechselt, ist in Frühpension gegangen oder in sein Heimatland zurückgekehrt», erklärt Heggli. Um höhere Löhne, höheren Rekrutierungsaufwand und die höheren Treibstoffgebühren zahlen zu können, schätze der Branchenverband Astag die Teuerung für 2023 auf fünf bis sieben Prozent, so das Geschäftsleitungsmitglied. «Wir werden im nächsten Jahr leider gezwungen sein, gewisse Preisanpassungen vorzunehmen», sagt auch Marco Gössi.

Flixbus ist noch nicht auf dem Level von 2019

Der Fernbusreiseanbieter Flixbus verzeichnet insgesamt eine Rückkehr der Nachfrage, wie er auf Anfrage schreibt. «Auf dem Level von 2019 sind wir aber noch nicht», heisst es weiter. Ab Luzern reisen Fahrgäste am liebsten nach Mailand, Venedig und Metz, ab Zug sind die Reiseziele Freiburg, Hannover und Karlsruhe am populärsten.

Auch Flixbus spürt den Fahrermangel und steigende Kraftstoffpreise. Zudem kritisiert Flixbus die Wettbewerbsbedingungen in Deutschland. «Fernbusverkehr wird immer noch höher besteuert als etwa Tickets für Züge», schreibt das Unternehmen.

