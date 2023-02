Luzerner Fasnacht 2023 Fritschi-Umzug 2023 – das Programm Der Nachmittag des Schmutzigen Donnerstag steht in der Stadt Luzern im Zeichen des Fritschi-Umzug. Über 40 offizielle Nummern und dazu viele wilde Darbietungen ziehen vom Luzernerhof zum Helvetiaplatz. Roger Rüegger 09.02.2023, 15.00 Uhr

Der Fritschiumzug beginnt um 14 Uhr bei der Hofkirche am Schweizerhofquai. Die Umzugsroute führt über den Kapellplatz um den Fritschibrunnen, die Seebrücke, den Bahnhofplatz, die Pilatusstrasse zum Viktoriaplatz. Von dort geht’s in die Winkelriedstrasse. Aufgelöst wird der Umzug beim Helvetiagärtli.

Die Fasnachtsgruppe Congressus Ebrius mit ihrem Motto «Schwein gehabt» am Fritschi-Umzug am Schmutzigen Donnerstag 2022. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022)

Eröffnet wird der Umzug nach den Standarten der Gesellschaften und Zünfte durch Bruder Fritschi mit seinem Gefolge und dem prächtig geschmückten Fritschiwagen der Zunft zu Safran. Anschliessend folgt der Mail-Coach der Maskenliebhaber-Gesellschaft (MLG).

Das sind die Umzugsnummern

1) Latärdlihöckler Lozärn /LA-LI-LU Es werde Licht

2) Bueri Chessler/ Chendschöpf

3) Nostradamus / 40 Johr Affetheater

4) Schnipp-Schnaps / Albtraum 2.0

5) Rasselbandi Horw / SCP-049 Pestem Medicus

Spezial: Präsidentenkutsche LFK

6) Göfeler / 20 Johr Fasnacht und no Biss

7) Paulusschränzer Lozärn / Solidarius Lucernensis

8) Delirium / Cruella (101 Dalamtiner)

9) Müsali Musig Lozärn / Vampirismus

10) Vetus Novum / 5 Johr Sauguet

11) Monster-Guugger Bueri / Last Chance Climate Travel

12) Wey Zunft / S'Schisskafi Bondesplatz

13) Borggeischter-Musig Roteborg / Plastikfluet

14) Rätsch Häxe

15) Chottlebotzer Lozärn / Chottlebotzer’s Goldrausch

16) DOOQ / uf em letschte Meter / Kapla made in Kanada

17) Näbelhüüler Äbike / Hotel Näbelhüüler

18) Congressus Ebrius / Evozone

19) Rotsee-Husaren / Brand der Kapellbrücke

20) Maskenliebhaber Gesellschaft der Stadt Luzern / Skizirkus

21) Bärg-Wörze Udligenswil / Venato Corvi - Aufstand der Vogelscheuchen

22) Zwätschgeräuber Meggen / die Geheimnisse Hogwarts

23) RüssSuuger Ämme / Nebulos zur Reuss

Spezial: LFK-Kutsche

24) Lozärner chaote / Die Biene Maja

25) E Nomine / Lords of the Badges

26) Schteichocher Chriens / Over the Rainbow

27) Krampus / De huere Saharastaub

28) Blattlüüs Lozärn / Galaktischi Böim

29) PEGASUS Bueri / Chinatown

30) Fläckegosler Lozärn / Operation Kyoto

31) Gesellschaft Fidelitas Lucernensis / Auto Poser

32) Rotseemöven Littau / The greatest Showman

33) Mönche MMX / Auf den Spuren des grossen Manitus

34) Chappelgnome Lozärn / Valhalla

Spezial: Franz-Stalder-Kutsche / mit Gästen des LFK-Präsidenten

35) Noggeler Guuggenmusig Luzern / Öber 50 Johr rüüdig zünftig

36) Schenkastico / Rabenwächter

37) Nachtheueler Horw / Schwarzer Ritter

38) Conversio / Winkelgasse

39) Peramicus / Winkelgasse/ 40 Johr Rückblick

40) Chatzemusik Lozärn / Maori Chatze

41) Zunft zu Safran / Frau Holles Trauerzug

42) Cocoschüttler Meggen / Dia de los Muertos

43) Original Krienser Maske / Chrüterfraueli vo de Chrienseregg

44) Karnöffelzunft Willisau / Fasnachtsbrauchtum aus dem Luzerner Land

45) Nekraxas / Lieber ohne Hose im Sand, als Sand in der Hose

46) Infinitus / Papua Neuguinea

Die Umzugsprogramm sind via LFK-App verfügbar: https://www.lfk.ch/www.lfk.ch/app