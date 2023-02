Fasnachtstheater Luzern: Biblische Dramen und Damen

Luzerner Fasnacht Biblische Dramen und Damen: So kreativ ist das Strassentheater in der Stadt Luzern Einmal mehr bieten die Fasnachtstheater in der Luzerner Innenstadt unerhörte Unterhaltung. Dieses Mal wollen die Gruppen hoch hinaus – sei es beim Fliegen, Skifahren oder Tanzen. Auch eine Dernière gibt es dieses Jahr. Sandra Monika Ziegler und Simon Mathis Jetzt kommentieren 17.02.2023, 16.32 Uhr

Auf dem Weg nach Rom verursacht ein Bus voller Nonnen einen Riesenstau. Bild: Nadia Schärli

Domus werden heuer 52 Jahre jung. Aus der Jubiläumstour zum Fünfzigsten wurde wegen Corona nichts, deshalb geht es nun direkt mit «San Gottardo» auf die Abschiedstour. Diese Tour wird jedoch von Nonnen auf dem Weg nach Rom, oder besser ihrem Car, torpediert. Der Car bleibt stehen – und mit ihm unzählige Autos.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, doch auch die Nonnen, mit direktem Draht nach oben, können keinen Tunnel-Beistand leisten. Die Anweisung, ruhig im Auto auf weitere Anweisungen zu hören, wird nach und nach ignoriert. Immer mehr begeben sich auf die Fahrbahn und avisieren auch noch einen Pizzaboten. Aus dem Frust wird nach und nach Lust.

Die angepeilte Italianità findet bereits im Tunnel statt, der Gottardo wird zum Grotto. Mit Pizza, und fettem Italosound à la Celentano oder Pavone lassen sich die Stausteherinnen und Stausteher nicht aus der Facon bringen. Die Panne wird zum Plausch – und die Dernière zum gelungenen Schlusspunkt.

Aufführungsort und Zeiten Güdismäntig: Alte Suidtersche Apotheke 11 Uhr; Bourbaki Panorama 17.30; Falkenplatz 22.15 und am Güdiszischtig: Vor der Barbatti Bar 17 Uhr.

Eng umschlungen: Tanzen belebt die Liebe. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Februar 2023)

Was tun, wenn das Eheleben eingerostet ist? Ganz klar: eine gemeinsame Tanzlektion! Das ist zumindest das Rezept der Holzwörm. Im «Tanzstudio Denise» geht’s ganz schön tierisch zu: Vom Faultier bis zum Frosch ist hier alles vertreten, was kreucht, fleucht und das Tanzbein schwingt.

Sei es beim Walzer oder Discofox: Sieben Schwierigkeitsstufen müssen die Holzwörm bestreiten. Sie brillieren auf jedem Parkett, vor allem aber beim Breakdance, bei dem es richtig zur Sache geht. Einzig der Limbo macht der hochgewachsenen Giraffe zu Schaffen. Glücklicherweise hat das Krokodil dafür eine bissige Lösung.

Aufführungsort und Zeiten Sepp-Ebinger-Gässli; Rüüdige Samschtig 15-19 Uhr, Güdismäntig 12-20 Uhr, Güdiszischtig 15-20 Uhr.

Die Moggetätscher sind auf das Pferd gekommen und in turbulenter Bieterlaune. Bild: Nadia Schärli

Ladys in bunter Gala und Herren in ebenso bunten Stoffen samt Zylinder nehmen gemächlich Platz auf der Rennbahntribüne. Da die Tickets ohne Sitzplatznummern sind, kommt es bei den Moggetätschern zum Gerangel um die besten Plätze. Es dauert, bis die Herr- und Frauschaften endlich Platz genommen haben.

Die Pferdinnen und Pferde werden begrüsst. Notabene werden diese nur von den Moggetätschern gesehen, das profane Publikum unten auf dem Sternenplatz sieht lediglich Passantinnen und Passanten. Wir glauben aber, dass da oben auf dem Stadtkellerdach die Post abgeht.

Als erstes Pferd kommt der Schwarze Peter unter den Hammer. Aus der Bieterschar meldet sich einer: «52 Prozent sind mir!» Doch auch hier gibt es das Pferd nur am Stück, der Rufer bleibt unerhört. Geboten werden kann aber auch auf Velohaltestangen oder Veloparkplätze. Hier ist die Währung Rossbollen. Ein Gaudi bis zum letzten lahmen Gaul.

Aufführungsort Güdismäntig und Güdiszischtig auf dem Dach des Restaurants Stadtkeller. Die Spielzeiten werden jeweils auf der grossen Dachuhr angegeben.

Wer hätte das gedacht? DJ Ötzi und Bernhard Alpstaeg gemeinsam auf der Bühne. Bild: Dominik Wunderli Den Moderatoren bringt nichts, aber auch gar nichts, aus der Fassung. Bild: Dominik Wunderli

Die Maskenliebhaber-Gesellschaft bietet dem Publikum ein echtes Spektakel: die Matterhorn-Abfahrt. «Wir haben beste Verhältnisse», sagt der Sprecher des Schweizer Farbfernsehens. «Es liegt nämlich kaum Schnee im Wallis.» Was folgt, ist ein bunter Reigen von Promis – nicht nur aus dem Sport. So verirrt sich etwa Verteidigungsministerin Viola Amherd mit ihrem USA-Flieger auf die Piste.

Sogar der Bernhard Alpstaeg gibt sich die Ehre und erklärt sich mehr oder weniger erfolgreich. Und Fifa-Präsident Gianni Infantino hält eine mitreissende Rede: «Today I feel ...» Ja, was denn? Hören Sie selber – und staunen.

Aufführungsort und Zeiten Rüüdige Samschtig 14.30 und 16 Uhr gegenüber der Suidterschen Apotheke; Güdismäntig: 10 und 11.15 Uhr Theaterplatz und 17.30 Uhr Helvetiagärtli.

Fliegen und Musizieren ist nicht die Spezialität der Engel Petrus’. Bild: Dominik Wunderli So süss singen die Engel. Bild: Dominik Wunderli Petrus hat einen direkten Draht zum Chef-Chef. Bild: Dominik Wunderli

Mit spektakulären Spezialeffekten und technischer Finesse entführt der Pädagogische Karnevalsverein in luftige Höhen: Auf Wolke 7, wo Petrus eine Elite-Flugschule für Engel ins Leben gerufen hat. Allerdings lässt das Talent seiner Schützlinge zu Wünschen übrig. Noch nicht einmal zum Flötenspielen kann man die Engel gebrauchen; das tönt etwa hundert mal schiefer als an einem Schulkonzert.

Doch siehe da, plötzlich geschehen Zeichen und Wunder: Einer der Engel hebt ab – und wird prompt zum «Announ Fläing Obschekt», die in Amerika derzeit so viel zu reden geben. Doch selbst so ein UFO ist nicht gefeit gegen eine Kollision mit einer Taube.

Aufführungsort und Zeiten Rosengartplatz; tagsüber am Rüüdige Samschtig, Güdismäntig und Güdiszischtig.

Tumult auf der Bahnstrecke, da kann nur der Schaffner helfen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023)

Eine Reise, die ist lustig, eine Reise, die ist schön – oder trifft das etwa nur auf Seefahrten zu? Bei Helena Stubenrein ist die Reise mit der Zuglinie 20.23 zumindest kurzweilig und voller Überraschungen. So steigt etwa in Stuben Udo Lindenberg ein. Doch als bei der Station Helena – meilenweit vom Stadion entfernt – gar ein FCL-Fan aussteigt, beginnt das Chaos.

Die Passagiere sind zunehmend verwirrt und der Schaffner enorm bemüht, in das Chaos eine gewisse Ruhe zu bringen. Das ist kein leichtes Unterfangen. Denn es kommen immer mehr Passagiere dazu, was die Situation alles andere als beruhigt.

Auf der Linie 20.23 treffen diverse, manchmal nicht kompatible Charakteren zusammen. Da macht selbst ein Sprayer nicht Halt vor dem Kinderwagen, ein Jogger wird von einem Dinosaurier verfolgt, der Kehrtunnel wird gar allzu wörtlich genommen und die Wassenkirche steht Kopf. Das Publikum ist gefordert, wenn es den Faden nicht verlieren will – oder gibt es etwa gar keinen?

Aufführungsort und Zeiten Die Linie 20.23 ist ständig unterwegs. Fixe Auftritte Güdismäntig 10 Uhr, Depot (hinter Schweizerhof-Migros) und ca. 19 Uhr Bourbaki; Güdisziistig 13 Uhr, Depot.

Hat dieser Wilhelm Tell ein dunkles Geheimnis? Bild: Dominik Wunderli Der Apfelschuss muss sitzen. Nur: Was, wenn er's nicht tut? Bild: Dominik Wunderli Triumph! Oder doch nicht? Alles Weitere in Folge 238. Bild: Dominik Wunderli

Die Gruppe Motsgugi hat sich für die Aufführung eines klassischen Stoffes entschieden: Sie zeigen Folge 238 der 50. Staffel der Hitserie «Tell – Schicksalsjahre eines Tunichtguts». Dabei versucht Inspektor Columbo einen mysteriösen Mordfall (Todesursache Pfeilschuss) aufzuklären, wobei er bald auf den ungehobelten Walterli und seinen Papa Tell trifft. Ein missglückter Apfelschuss weckt in Columbo einen schrecklichen Verdacht... Wobei die Folge getreu nach Serienprinzip mit einem Cliffhanger endet. Ob es an der Fasnacht 2024 weitergeht?

Aufführungsort und Zeiten Rosengartplatz, Zeiten flexibel.

Im Restaurant Taube wird fleissig geknetet. Bild: Boris Bürgisser

Seit nunmehr fast einem Jahrhundert pflegt die Vereinigung Luzerner Maskenfreunde das Intrigieren in den Restaurants der Innenstadt. Während im vergangenen Jahr die Määs mit diversen Attraktionen auf dem Plan stand, konzentrieren sich die Maskenfreunde heuer aufs Wesentliche: Als ältere Herren – um nicht zu sagen «Knacker» – bringen sie Knetmasse in die Beizen und fordern die Besucher auf, innert zwei Minuten selber Masken zu modellieren.

Trotz knapper Zeit kommt doch noch manches Kunstwerk zustande. Wobei sich über ästhetische Qualität bekanntlich streiten lässt. Wichtig ist sowieso der Weg, nicht das Ziel. Und beides macht mächtig Spass.

Aufführungsort und Zeiten Unterwegs in diversen Restaurants ab 19.30 Uhr; Rüüdige Samschtig und Güdismäntig.