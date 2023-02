Guugger-Messen in der Luzerner Hofkirche

Luzerner Fasnacht Das waren die Guugger-Messen der Organisten Wolfgang Sieber und Stéphane Mottoul Zwei grosse Guugger-Gottesdienste lassen es am «Rüüdigen Sonntig» in der Kirche ordentlich krachen. Ein Vergleich täte den beiden gelungenen Anlässen unrecht. Simon Mathis Jetzt kommentieren 19.02.2023, 17.30 Uhr

Guugger-Gottesdienst in der Hofkirche Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023)

Pünktlich zum letzten 10-Uhr-Schlag am Sonntagmorgen macht’s «Bumm». Die reformierte Lukaskirche füllt sich mit Guuggenklängen der Chottlebotzer Lozärn. Ein Stück von Ennio Morricone hallt durch den proppenvollen Saal – gewohnt virtuos begleitet vom ehemaligen Hoforganisten Wolfgang Sieber, der sich passend zum Anlass närrisch gekleidet hat. Spätestens wenn nach den Chottlebotzern die Fasnachtsgewaltigen mitsamt ihren Fahnen einziehen, ist das ein Gänsehautmoment pur. Dass das Luzerner Fasnachtskomitee die Lukaskirche beehre, sei eine Premiere in deren 80-jährigen Geschichte, hielt Pfarrer Markus Sahli fest.

Bemerkenswert ist der Besuch der Fasnachtsgewaltigen auch deshalb, weil an diesem Sonntag in der Stadt Luzern zwei grosse Guuggermessen stattfanden; die zweite eine Stunde später in der Hofkirche, begleitet von Siebers Nachfolger Stéphane Mottoul. Bekanntlich stand dieser Anlass bis vor kurzem noch auf der Kippe. Sieber und Mottoul spielten also gewissermassen an fasnächtlichen «Gegenveranstaltungen». Wobei man schon an dieser Stelle anmerken muss, dass sich ein Vergleich erübrigt; denn beide Veranstaltungen waren auf ihre eigene Art rüüdig verreckt.

Guugger-Gottesdienst in der Lukaskirche mit den Chottlebotzer Lozärn. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023)

Lukaskirche als perfekte Kulisse

Pfarrer Sahli jedenfalls machte keinen Hehl daraus, warum die Kirchenbänke allesamt gefüllt waren: «Weshalb seid ihr heute morgen hierher gekommen? Nicht wegen mir.» Sahlis Predigt war ein gekonnter Seiltanz zwischen Spass und Ernsthaftigkeit – der Krieg in der Ukraine und das Erdbeben in der Türkei sowie in Syrien blieben sowohl bei den Reformierten wie auch den Katholiken nicht unerwähnt.

Sieber und die Chottlebotzer verstanden es, auch das Publikum einzubeziehen; etwa bei Leonard Cohens Klassiker «Hallelujah», bei dem alle mitsingen durften. Die Lukaskirche mit ihren bunten Fenstern bot eine fantastische Kulisse für das besondere musikalische Zusammenspiel.

Einzug der Guuggenmusigen in die Hofkirche. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023)

Selbstironie und Selbstkritik in der Hofkirche

Für Gänsehaut sorgte auch Stéphane Mottoul an der Orgel in der Hofkirche, die bist fast auf den letzten Platz gefüllt war. Mottoul wurde nicht nur von der Tschäderi-Bumm-Musig unterstützt, sondern zusätzlich von der Bohème-Musig Lozärn. So kam ein kraftvoller und mitreissender Auftritt zustande. Besonders schön ergänzten sich Orgel und Guuggen während der Kommunion, wo sich angenehm sanfte und ordentlich krachende Passagen abwechselten.

Apropos laut und leise: Pastoralraumleiter Thomas Lang liess es sich an seiner gereimten Predigt nicht nehmen, mit einem Augenzwinkern auf die Kritik an Mottoul zu verweisen. Laut dem «Blättli» LZ behaupteten Kirchengänger, die Orgel sei zu laut und dann wieder zu leise – wobei Mottoul dazu passend heftig in die Tasten griff und dann plötzlich verschwindend fein auf der Klaviatur herumtippte. Eine gelungen platzierte, selbstironische Spitze.

Stéphane Mottoul bewies Mut zur Selbstironie. Bild: PD

Auch für Selbstkritik gab es Platz. So betonte Lang, dass die Gleichstellung in der katholischen Kirche zu Wünschen übrig lasse – wies aber gleichzeitig darauf hin, dass die Fasnacht ebenfalls sehr patriarchal organisiert ist. Kurz und gut: Beide Anlässe haben die Besucher zu Recht in Scharen angelockt. Sie zeigen, dass am «Rüüdige Sonntig» mehr als genug Interesse für zwei grosse Guuggen-Gottesdienste besteht.

