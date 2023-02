Luzerner Fasnacht Ihr Kind geht an der Fasnacht verloren? Armbänder sollen die Suche erleichtern Die Luzerner Polizei verteilt an der diesjährigen Fasnacht erstmals Armbänder für Kinder. So können diese schneller wieder mit ihren Begleitpersonen zusammengeführt werden. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 13.02.2023, 17.00 Uhr

Impressionen vom letztjährigen Kindermonster Corso. An der Luzerner Fasnacht kann es schnell passieren, dass man sein Kind verliert. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 01. März 2022)

Ein kleiner Schubs von hinten, plötzlich tritt jemand auf die Füsse eines Mannes. Eine andere Person stolpert und leert ihm zu allem Überdruss auch noch ihr Getränk über die Haare. Der Mann schüttelt sich kurz, wirft einen Blick aufs Handy, und schon ist die Tochter neben ihm verschwunden.

Wer sich bereits einmal unter riesige Menschenmengen gemischt hat, kennt vermutlich unangenehme Momente dieser Art. Gerade in engen Gassen und auf stark frequentierten Plätzen, beispielsweise in der Luzerner Altstadt, gestaltet sich die Suche nach verloren gegangenen Personen oftmals schwierig. Handelt es sich dabei noch um das eigene Kind, kann dies zwischendurch für Panik bei den betroffenen Eltern wie auch den Kindern selbst sorgen.

An der letzten Fasnacht gingen alleine in der Stadt Luzern rund ein Dutzend Kinder vorübergehend verloren, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung erklärt. Sie präsentiert darum ein Konzept, das dabei helfen soll, verloren gegangene Kinder an der diesjährigen Fasnacht möglichst rasch wiederzufinden.

Armbänder können kostenlos bei der Polizei bezogen werden

Zu diesem Zwecke verteilt die Luzerner Polizei jetzt erstmals an der Fasnacht Armbänder für Kinder. Auf den Armbändern kann die Handynummer der Begleitperson notiert werden. Dadurch soll – wenn Personen voneinander getrennt werden – eine schnelle Kontaktaufnahme ermöglicht werden.

Die Armbänder können durch Begleitpersonen kostenlos und direkt vor Ort bei Polizistinnen und Polizisten bezogen werden. Die Stadtpolizei teilt ferner mit, dass am Schmutzigen Donnerstag und am Güdismontag beim Torbogen am Bahnhofplatz ein Stand der Luzerner Polizei betrieben werde. Dort können in der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr ebenfalls kostenlos Armbänder bezogen werden. Die Luzerner Polizei ruft dazu auf, von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen.

Armbänder für Kinder seien bereits an der Luzerner Mäss 2022 zum Einsatz gekommen, erklärt Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei auf Anfrage: «Unsere Erfahrungen damit sind sehr positiv.» In der Regel wären die Begleitpersonen ja in der Nähe. Die Bänder seien darum primär als Hilfsmittel gedacht – um die Wartezeit, die gerade für Kinder extrem unangenehm sein kann, zu minimieren.

Die Polizei empfiehlt ausserdem, mit den Kindern die eigene Adresse und Telefonnummer zu üben, sowie einen Treffpunkt mit ihnen abzumachen. Und was ist zu tun, wenn man ein fremdes Kind gefunden hat? Dazu schreibt die Luzerner Stadtpolizei in ihrer Medienmitteilung: «Kontaktieren Sie die Begleitperson auf dem Armband. Kann diese nicht erreicht werden, orientieren Sie unverzüglich die Polizei und warten Sie mit dem Kind am vereinbarten Treffpunkt.»

Sexuelle Belästigung an der Fasnacht: Juso fordert «Awareness-Konzept»

An der Luzerner Fasnacht 2023 wird mit Blick auf die Sicherheit ein weiteres Novum gefordert: Die Juso bittet den Stadtrat in einem offenen Brief, Anlaufstellen für Opfer von sexueller Belästigung während der Fasnacht zu installieren. Zentral gelegene Orte wie jener unter der Egg würden sich dafür anbieten. Alternativ könnten auch mobile «Awareness-Teams» zum Einsatz kommen, an die man sich wenden kann, wenn man Opfer von sexueller Belästigung geworden ist oder etwas beobachtet hat.

Gibt es konkrete Zahlen zu den Fällen sexueller Belästigung an der Luzerner Fasnacht? Urs Wigger vereint: «Wir machen keine separaten Auswertungen über einzelne Zeitspannen. Ausserdem handelt es sich bei sexueller Belästigung um ein Antragsdelikt, was bedeutet, dass das mutmassliche Opfer drei Monate Zeit hat, um einen Strafantrag zu stellen.» Wigger erklärt, dass generell eine hohe Dunkelziffer bei Antragsdelikten bestehe, weil die Opfer selbst Strafanzeige stellen müssen. Dadurch sei die Hemmschwelle – gerade bei Opfern von Sexualdelikten – oftmals höher.

Die Juso zeigt in ihrem offenen Brief an den Stadtrat Möglichkeiten zur Prävention von sexueller Gewalt auf: Beispielsweise eine Plakat- sowie Social-Media-Kampagne vor und während der Fasnacht, bei der auf die Problematik aufmerksam gemacht wird. Urs Wigger unterstreicht, dass die Luzerner Polizei diesbezüglich schon seit längerem auf Präventionsarbeit setze: «Wir haben bereits letztes Jahr die Präventivkampagne ‹Sicher im Ausgang› zu diesem Thema gestartet, etwa mit Standaktionen am Bahnhof.»

