Luzerner Gastronomie Pächterwechsel und Neustart: Ab 18. Oktober kann im «Felsenegg» wieder geschlemmt werden Christoph Aebersold, Agron Tunprenkaj und Thomas Gasser übernehmen das Restaurant. Sie wollen trotz Michelinstern an der Maihofstrasse mit der kleinen Kelle anrühren. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 10.10.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch ist nicht alles bereit, doch demnächst wirken im Restaurant Felsenegg Agron Tunprenkaj (links) und Christoph Aebersold. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. Oktober 2022)

Just in einer Woche, nämlich am 18. Oktober, werden im Restaurant Felsenegg im Luzerner Maihofquartier wieder Gäste bedient. Am Start sind die Gastroprofis Christoph Oliver Aebersold, Agron Tunprenkaj und Küchenchef Thomas Gasser mit seiner vierköpfigen Crew. Sie folgen auf Melanie und Franco Simioni.

Zum Gespräch erscheinen Christoph (37) und Agron (44). Sie sind ein gut eingespieltes Team, kennen sich seit Jahren und führen gemeinsam seit 2017 das etwas andere Restaurant UniQuisine; ein Fine-Dining-Restaurant in einer Wohnung in Stansstad. Dort wirkt Christoph als Koch und Agron als Gastgeber im Service. In intimer Atmosphäre wird jeweils von Donnerstag bis Samstagabend auf hohem Niveau Essen auf Voranmeldung angeboten. Ihr Angebot wurde bereits mit einem Michelinstern ausgezeichnet.

Ab 18. Oktober ist das Restaurant Felsenegg wieder offen. Bild: Pius Amrein,

(Luzern, 10. Oktober 2022)

Felsenegg wird weniger exklusiv als der Betrieb in Stansstad

Für das «Felsenegg» gehen die beiden zwar mit gleichem Herzblut und Engagement ans Werk – exklusiv wie in Stansstad werde es jedoch nicht. «Wir führen das Restaurant frei von Etikette auf hohem Niveau; gutes Essen zu fairen Preisen», umschreibt Christoph ihr Konzept und fügt an: «Wir haben die Preispolitik von unseren Vorgängern übernommen und starten so, wie sie aufgehört haben. Mittagmenus wird es ab 22 und ein Glas Wein ab 8 Franken geben.»

Neu erfinden wollen sie die Küche nicht, jedoch mit eigenen Kreationen punkten, wie etwa mit einem «grosse pièce». Christoph: «Das könnte zum Beispiel eine grosse geschmorte Kalbshaxe für drei Personen sein oder auch ein ganzer Blumenkohl, in brauner Butter geröstet.»

Lieber Gäste bedienen als Haare schneiden

Kochen gelernt haben beide, beim Kochtopf geblieben ist jedoch nur Christoph. Agron wechselte schnell nach der Lehre an die Front. Sein Weg zum Gastgeber ging über mehrere Ecken: «Ich hatte Menschen immer schon gerne. Ursprünglich wollte ich Coiffeur werden, doch ich bekam von den Produkten Hautausschläge. So kam ich in die Küche. Dort hatte ich zwar viel gelernt, wurde aber schlecht behandelt. Deshalb wechselte ich in den Service.» Ein guter Entscheid, den er nicht bereue. Das Gastgebersein liebe er noch heute.

Christoph umschreibt seine Liebe zum Kochen so: «Wenn ich koche, denke ich ans Essen, wenn ich mal nicht esse, denke ich ans Kochen.» Bereits seine Mutter habe gut gekocht, immer frisch. Gutes Essen wurde so nicht nur ein Bedürfnis, sondern eine gepflegte Leidenschaft.

Im «Felsenegg» ist nebst Christoph und Agron ein Fünferteam am Werk. Diese 500 Stellenprozente konnten die beiden dank ihrem Netzwerk schnell besetzen. Zurzeit sind sie komplett. Küchenchef Thomas Gasser sei ebenfalls ein alter Bekannter und ein begeisterter Koch der marktfrischen Küche.

Das Trio vom «Felsenegg» (von links): Christoph Aebersold, Thomas Gasser und Agron Tunprenkaj im Garten des Restaurants. Bild: PD

Christoph und Agron freuen sich auf ihre neue Aufgabe, die eine ideale Ergänzung zum «UniQuisine» sei. Dieser Name sei übrigens ein Wortspiel von einzigartig, speziell (uni) und Küche (Cuisine) und funktioniere auch im Englischen, sagt Christoph. Sind die Zwei mal nicht in Stansstad, werden sie aber nicht als Kontrolleure im «Felsenegg» agieren. «Wir bauen ein selbstständiges Team auf. Und sind wir hier, dann sitzen wir nicht herum, sondern packen mit an», sagt Agron.

Die angespannte Situation in der Gastronomie schreckt sie nicht ab. Die Pacht sei moderat und fair, die Option, nach fünf Jahren zu verlängern, bestehe. Und Dank dem Einbau einer Erdsonde sehe es auch punkto Energiemangellage eher positiv aus. Beide sind sich einig: «Das Wichtigste bleibt die Freude an der Arbeit und, dass wir beide keine Angst vor der Arbeit haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen