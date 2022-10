Luzerner Gastronomie Pizza und Pasta: Durch die Pfistergasse weht bald ein italienischer Wind Bei den Luzerner Kleinstadtlokalen «Nix» und «Cheers» gibt es einen Wechsel. In beide soll die italienische Küche einziehen. Sandra Monika Ziegler 14.10.2022, 18.01 Uhr

Im ehemaligen Lokal Cheers an der Luzerner Pfistergasse läuft schon lange nichts mehr. Doch das wird sich ändern. Ab nächstem Frühling geht es dort italienisch zu und her, verspricht Raphael Märki, Inhaber und Gründer des Lieferdienstes Disco Pizza. Denn dort will er seine Hauptfiliale eröffnen. Der Vertrag sei bereits unterschrieben. Nun gehe es ans Baugesuch.

«Disco Pizza» zügelt in das ehemalige «Cheers» an der Pfistergasse. Bild: Michael Graber

Der zentrale Standort vereinfache vieles, sagt er: «Heute sind wir im «Kaffee Kind» an der Baselstrasse, nun werden wir Teigproduktion, Mittagstisch und Lieferung zentral an der Pfistergasse einrichten.» Dann werde das «Kaffee Kind» wieder zur lokalen Szenebar mit viel Musik. Im Babel-Quartier betreibt Märki noch den Nachtclub Kegelbahn.

Mit seinen dereinst drei Lokalen will er die Bedürfnisse seiner diversen Klientel besser abdecken. Während «Kaffee Kind» und «Klub Kegelbahn» eher die Nachtschwärmer anspricht, werde an der Pfistergasse eine gemischte Gästeschar erwartet: «Denn Pizza haben alle gern, ob gross oder klein.»

Auch das «Nix in der Laterne» wird italienisch

Nur wenige Schritte die Pfistergasse empor befindet sich das Restaurant Nix in der Laterne. Auch hier ist es kurzfristig dunkel. Jedoch nur bis zum 1. Dezember. Dann nämlich eröffnet Gökhan Temizmermer das Lokal neu, er hat es von Nikki Schwethelm übernommen, wie «Zentralplus» schreibt.

Gökhan Temizmermer. Bild: Dominik Wunderli

Während Schwethelm der Gastronomie den Rücken kehrt, startet Temizmermer zur nächsten Tat. Mit den Lokalen «Made in Sud», «Maison Bardot» und dem zuletzt eröffneten «Made in Asia» setzte er unlängst Akzente in der Luzerner Gastroszene. In der «Laterne» setzt er auf italienische Küche mit selbst gemachter Pasta. Beibehalten wolle er jedoch die Flammenkuchen, wie auch den legendären Holdrio. Ob er die «Laterne» dereinst in «Laterna» umbenennen wird, sei jedoch noch nicht entschieden.