Luzerner Herbstmesse Chilbi-Bahnen brauchen heute viel weniger Strom als früher Moderne Chilbi-Bahnen sind längst keine Stromfresser mehr und brauchen bis zu 50 Prozent weniger Strom als früher. Einen grossen Spareffekt hat die Umstellung auf LED-Beleuchtung. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Riesenrad Swiss Wheel an der Lozärner Määs. Es leuchtet mit insgesamt 35’000 LED-Lampen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Oktober 2022)

Stromsparen ist momentan ein zentrales Thema. Auch die Luzerner Herbstmesse (Määs) auf dem Inseli ist betroffen. Hier brennen viele Lichter, sind viele Kochherde in Betrieb und viele mit Elektrizität betriebene Chilbibahnen am Laufen. «Eine Määs ohne Lichter, das ist undenkbar», sagt Seppi Moser, Vertreter der Schausteller in der Interessengemeinschaft (IG) Luzerner Herbstmesse und Märkte.

Er betont gleichzeitig: «Unsere Branche ist schon seit langem energiesparend unterwegs.» Als buchstäblich leuchtendes Beispiel nennt Moser das 46 Meter hohe Riesenrad Swiss Wheel mit seinen 36 Gondeln.

Swiss Wheel mit 35’000 LED-Leuchten

Das Swiss Wheel war als Weltneuheit erstmals 2018 in Luzern im Einsatz. Es ist beidseitig beleuchtet, eine Premiere bei Riesenrädern. Sage und schreibe 35’000 LED-Leuchten sind über das ganze Rad verstreut angebracht – auch das ist rekordverdächtig. Sie können in 47 verschiedenen Farben leuchten, die Bedienung ist vollautomatisch und computergesteuert. «Die Technik ist so weit fortgeschritten, dass ich die Farben per Handy wechseln kann», sagt Betreiber René Bourquin.

LED-Lampen sind zwar in der Anschaffung teurer als die früheren Glühbirnen, dafür sind sie langlebiger und brauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom. Bourquin: «Unser Swiss Wheel benötigt für die Beleuchtung pro Stunde 3 Kilowattstunden Strom, fünfmal weniger als ein altes Riesenrad, das mit Glühbirnen und nur einseitig beleuchtet war.»

Während der ganzen Dauer der 16-tägigen Lozärner Määs rechnet Bourquin für Swiss Wheel, inklusive Antriebskraft, mit einem Stromverbrauch von 5800 bis 6200 Kilowattstunden.

Zum Vergleich: Ein 4-Personen-Haushalt in einer Wohnung braucht gemäss Energie Wasser Luzern (EWL) jährlich durchschnittlich 3450 Kilowattstunden Strom. Anders gesagt: 1 Kilowattstunde Strom reicht für 45 Minuten staubsaugen, eineinhalb Minuten lang warm duschen, 50 Tassen Kaffee mit einer Kaffeemaschine zubereiten oder acht Stunden fernsehen (LCD-Bildschirm, 82 Zentimeter Diagonale).

Für die Stromkosten zahlt Bourquin gemäss eigenen Angaben der EWL insgesamt rund 1500 Franken. «Das ist fünfmal weniger als bei den herkömmlichen, einseitig beleuchteten Riesenrädern», sagt Bourquin. Zusätzlich muss er der Stadt eine Standgebühr von «einigen tausend Franken» zahlen.

Pegasus braucht 75 bis 80 Prozent weniger Strom als Vorgänger-Bahn

Das Hochfahrgeschäft Pegasus, das seine Gäste mit bis zu 4-g-Fliehkraft herumwirbelt, wird von der Luzerner Schaustellerfamilie Jolliet betrieben und hat Jahrgang 2015. Sein Vorgänger war der Space Roller, der von 2009 bis 2016 im Einsatz stand.

«Das war noch ein richtiger Stromfresser, mit 400 Ampere Antriebsstärke», sagt Jean-Marc Jolliet. Beim Pegasus sind es noch 147 Ampere. «Und auch diese brauchen wir nur zum Aufstarten, für den Betrieb reichen 80 Ampere.» Gemäss Brigitte Jolliet braucht der Pegasus 75 bis 80 Prozent weniger Strom als der Space Roller: «Dieser hatte auch mehr Sitze und musste mehr Gewicht transportieren.»

Gewaltige Fliehkräfte: Das Hochfahrgeschäft Pegasus. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Oktober 2022)

Die Beleuchtung macht beim Pegasus zwar nur 10 Prozent der Stromkosten aus. Doch auch hier haben die Jolliets optimiert. Die LED-Scheinwerfer verbrauchen fünfmal weniger Watt als die früheren. «Wir investieren laufend in neue Technologien, um energiesparend und umweltschonend unterwegs zu sein», sagt Brigitte Jolliet.

«Aber Lichter braucht es an der Määs, das ist unser Lebenselixier.»

Sowohl die Jolliets als auch René Bourquin von Swiss Wheel verweisen auf eine Auswertung beim Zürcher Knabenschiessen 2021; gemäss dieser sank der Stromverbrauch der Fahrgeschäfte in den letzten Jahren um 50 Prozent.

100-Watt-Strompauschale für 45 Franken

Dank Energieeffizienz können die Marktfahrer und Schausteller auch Kosten sparen. Für die Marktstände verrechnet EWL pro Laufmeter der Breite des Standes eine 100-Watt-Strompauschale von 45 Franken inklusive Stromanschluss. Der zusätzliche Stromverbrauch wird mit 10 Franken pro 100 Watt verrechnet. Bei grösserem Stromverbrauch durch Zusatzgeräte wie bei den Essensständen wird ein Stromzähler (Grundgebühr: 80 Franken exklusive 7.7 Mehrwertsteuer) installiert und der Stromverbrauch direkt mit EWL abgerechnet. Fahrgeschäfte zahlen eine Grundgebühr von 90 Franken, dazu kommen 5 Franken pro Ampere Stromstärke.

Laut IG-Schausteller-Vertreter Seppi Moser haben praktisch alle Betreiber von Marktständen, Schaubuden und Fahrgeschäften auf LED-Beleuchtung umgestellt:

«So brauchen sie nicht einmal die in der Grundgebühr enthaltenen 100 Watt Strom.»

Einzig die nostalgische Calypso-Bahn aus den 1960er-Jahren toure noch immer mit ihrer ursprünglichen Beleuchtung durch die Schweiz, gemäss ihrem Motto: «So original wie möglich.»

EWL hat gemäss Mediensprecher Alain Brunner dieses Jahr weder die Anschlussgebühren noch den Strompreis erhöht. 115’000 Kilowattstunden betrug gemäss Brunner der gesamte Energieverbrauch für Warenmesse, Lunapark und Restaurant an der Määs 2019. Der Stromverbrauch dürfte trotz erfolgreich umgesetzter Energiesparmassnahmen heute dennoch etwas höher sein als vor fünfzehn oder zwanzig Jahren, sagt Brunner. Der Grund dafür: «Die Määs ist in dieser Zeit stetig gewachsen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen