Luzerner Innenstadt «Sie nehmen uns den Gewinn weg»: Konkurrenziert die Fasnacht das Luzerner Gewerbe? Eine Woche nach Fasnachtsende ziehen auch die Geschäfte in der Luzerner Innenstadt Bilanz. Nicht alle sind zufrieden. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 02.03.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fasnacht verlagert sich zunehmend auch in die Pfistergasse. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Februar 2023)

Strassen voller Fasnachtsbegeisterten können für Läden und Restaurants ein Fluch oder ein Segen sein: Während es den einen die Kundschaft ins Lokal spülte, bedeutete das bunte Treiben für andere ein Verlustgeschäft.

Für die Confiserie Kurmann an der Bahnhofstrasse sei die Fasnacht früher eine lukrative Zeit gewesen, sagt Geschäftsführer Hugo Kurmann. Dies, da sich an der Reuss jeweils Zehntausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler tummelten. Das ist zwar immer noch so, jedoch sind in den vergangenen Jahren Verpflegungsstände hinzugekommen. Die ansässigen Geschäfte sehen das nicht gerne. «Man sieht uns hinter den grossen Wagen gar nicht mehr», sagt Kurmann. «Sie nehmen uns den Gewinn weg.»

Er verstehe nicht, warum die Stände nicht woanders parkiert würden. «Es hat genug Platz, man könnte sicher gemeinsam eine Lösung finden.» Mit seinem Anliegen habe er sich an die Stadt gewandt, geändert habe sich jedoch nichts.

«Wir fühlen uns vergessen», bekräftigt Nasuf Vejseli, Geschäftsführer des benachbarten Restaurants Rossini ebenfalls an der Bahnhofstrasse. «Die Fasnacht ist für unseren Betrieb sehr aufwendig, weil wir nicht wissen, wie viele Leute kommen.» Dieser Aufwand zahle sich nun nicht mehr aus.

Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern, sagt: «Bei Veranstaltungen von übergeordnetem Charakter wie der Fasnacht sind unserer Möglichkeit, die Bedürfnisse einzelner Gewerbetreibender zu berücksichtigen, sehr enge Grenzen gesetzt.» Die grosse Zahl an Fasnachtswagen und Verpflegungsständen habe zwangsläufig zur Folge, dass Sichtbehinderungen entstehen und Restaurants auf ihre Boulevardzonen verzichten müssen. Letzteres sei in deren Bewilligung zur Nutzung des öffentlichen Raums festgelegt.

«Im Fall der Confiserie Kurmann hat man darauf geachtet, den Verkaufsstand leicht versetzt zum Schaufenster zu platzieren, damit die Sicht darauf nicht vollständig versperrt wurde», so Lütolf. Zudem bestehe aufgrund der unterschiedlichen Angebote keine direkte Konkurrenz zwischen den Verkaufsständen und den beiden Betrieben. «Dabei sind der Fussgängerbereich und somit der Zugang zu den Betrieben jederzeit frei.»

Am Kornmarkt war die Fasnacht dem Geschäft nicht zuträglich: Die Woche sei für sie extrem schwer gewesen und es seien viel weniger Leute als sonst gekommen, lässt die Filialleitung des Schuhladens WeRun verlauten. Dieser war an zwei Fasnachtstagen geschlossen und schloss an Samstag und Dienstag frühzeitig. Die Menschenmenge habe sich bis vor der Ladentür gedrängt und es habe kaum ein Durchkommen für potenzielle Kundschaft gegeben.

Ein paar Meter weiter hatte das Blue Tomato ausser am Freitag während der ganzen Fasnachtswoche geschlossen. «Der Aufwand würde sich für uns nicht lohnen, besonders wenn zusätzliches Sicherheits- oder Putzpersonal nötig wäre», sagt Filialleiterin Alana Fuchs. Deshalb vermietet das Geschäft seinen Eingangsbereich während der Fasnachtstage an einen Gastrobetrieb.

An der Pfistergasse hat das Fasnachtstreiben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die Alte Suidtersche Apotheke war mittendrin und verzeichnete ebenfalls weniger Kundschaft als üblich. «Dafür kommen die Leute bei uns entweder vor oder nach der Fasnacht», sagt Pharma-Assistentin Sara von Euw. Während der Fasnacht sei auffällig, dass andere Produkte gekauft werden als gewöhnlich, so etwa Ohropax oder Lippenpomade.

Dass der Samstag immer mehr zum Fasnachtstag werde, zeige der geringere Andrang, sagt Kilian Bieri vom Outdoorgeschäft Transa in der Pfistergasse. Während drei Fasnachtstagen blieb das Geschäft ganz geschlossen – dies wurde für die jährliche Inventur genutzt. Die Fasnacht habe aber auch Positives, so Bieri: «Die Leute decken sich bei uns mit warmer Unterwäsche und Handschuhen ein.»

Im Bistro Krienbrüggli wurde die Fasnacht begeistert gefeiert. Party drinnen und Livemusik vor dem Lokal lockten laut Geschäftsleitungsmitglied Markus Kantack mehr Gäste an als gewöhnlich. «Wir hatten ein gemischtes Publikum und es war sehr friedlich», sagt Kantack.

Das griechische Restaurant Ammos habe während der Fasnacht etwas weniger Gäste verzeichnet. Dies sei laut Inhaber Chris Kontos im Vorhinein schwer einzuschätzen. «Bei dem guten Wetter hätten wir am Montagmittag auch zumachen können, abends war das Restaurant aber immer gut besucht.» Er ergänzt: «Es kann zwar mal passieren, dass man mehr Toilettengäste als normale Gäste hat, und ich finde immer noch Konfetti, aber das gehört einfach dazu.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen