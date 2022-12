Adrian Duss wird Chefarzt Medizin in Wolhuen

Luzerner Kantonsspital Adrian Duss wird Chefarzt Medizin in Wolhusen Das Luzerner Kantonsspital befördert ihren Leitenden Arzt der Inneren Medizin auf Anfang Juni. 22.12.2022, 11.10 Uhr

Adrian Duss wird per Juni 2023 Chefarzt Medizin am Luzerner Kantonsspital (Luks) Wolhusen. Wie das Spital mitteilt, ist der 56-Jährige seit November Leitender Arzt der Inneren Medizin. Er ist ausgewiesener Doppelfacharzt Nephrologie und Allgemeine Innere Medizin. Von 2005 bis 2007 arbeitete er schon mal am Luks Wolhusen, damals noch als Assistenzarzt.

Yves Suter (links) und Adrian Duss. Bild: PD

Duss übernimmt die Funktion von Yves Suter, der den Posten interimistisch innehat. Suter eröffnet im Sommer eine Praxis für Kardiologie. Parallel wird er in einem Teilpensum als Senior Consultant und als stellvertretender Klinikleiter weiterhin im Team in der Inneren Medizin und Kardiologie am Luks Wolhusen arbeiten. (lf)