Neue Bar in der Neustadt Dieser Gastronom will die Luzerner mit Brigitte Bardot zum Champagner verführen Der Luzerner Gastronom Gökhan Temizmermer hat mit dem «Maison Bardot» und dem« Made of Asia» gleich zwei neue Lokale eröffnet. Sein «Made of Sud» läuft seit Jahren gut. Was ist sein Erfolgsrezept? Roman Hodel

An der Decke der neuen Bar Maison Bardot an der Ecke Hirschmatt-/ Habsburgerstrasse drehen sich Spiegelkugeln. Darunter sitzen die Gäste auf goldbeinigen, mit rosafarbenen Polstern bezogenen Stühlen – und trinken bevorzugt Champagner. Denn darum geht's in dem neuen Lokal. Im Angebot ist ausschliesslich der französische Schaumwein einer bestimmten Marke, dafür aber in verschiedenen Ausführungen. Das Cüpli ab 12 Franken, Flaschen von 85 bis 389 Franken.

Der Himmel im «Maison Bardot» hängt nicht voller Geigen, sondern Kugeln. Bild: Roman Hodel

«An dieser Lage mitten in der Neustadt wollten wir eine Bar, die ein Metropolen-Gefühl vermittelt und auf Champagner ausgerichtet ist, denn so was gibt's in Luzern nicht wirklich», sagt Gökhan Temizmermer, der das «Maison Bardot» zusammen mit Geschäftspartner Roger Steinbrenner betreibt. Und ja, er trinke selber gern Champagner. «Aber nicht nur.» So dürfte es den Gästen ebenfalls gehen. Deshalb stehen auch Cocktails, Weine, Kaffee, Wasser und Softgetränke zur Auswahl. Und wer darob hungrig wird, kann beispielsweise Frühlingsrollen oder Antipasti ordern.

Gökhan Temizmermer im neuen «Maison Bardot» an der Habsburgerstrasse, selbstverständlich mit einem Glas Champagner. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2022)

Italienisch und neu auch asiatisch in den beiden anderen Lokalen

Denn hierfür ist Temizmermer an der Quelle: Bekannt ist der 46-Jährige in der Stadt bei vielen bislang als Besitzer des italienischen Restaurants Made in Sud am Pilatusplatz. Das «Maison Bardot» ist sein zweiter Streich, und der dritte folgt in der Tat sogleich: Seit einigen Tagen ist das «Made in Asia» an der Obergrundstrasse geöffnet, nur ein paar Schritte vom Made in Sud entfernt. Im neuen Lokal mit 25 Sitzplätzen gibt's Gerichte aus Thailand, Vietnam und China. Er sagt: «Ich mag die asiatische Küche.»

Der Eingang zum neuen «Made in Asia» an der Obergrundstrasse. Bild: hor

Asiatisch, italienisch, französisch – Temizmermer legt sich nicht auf eine Richtung fest. Dafür beweist er stets ein sicheres Händchen. Einerseits für die Inneneinrichtung – die Lokale sind zeitgeistig, urban und mit einem Schuss Retro gestaltet –, andererseits für die Küche selber notabene das Wichtigste. «Im ‹Made in Sud› kochen nur Italiener – das Essen muss authentisch sein», sagt Temizmermer. Die Gäste jedenfalls schätzen es. Über 200 an der Zahl sind es täglich, die Tische daher oft alle reserviert.

Über 200 Gäste pro Tag: das «Made in Sud» beim Pilatusplatz. Bild: hor

Doch es gibt wohl noch einen Grund, für seinen Erfolg. «Ich bin Gastgeber mit Leib und Seele, das habe ich von meiner Mutter», sagt Temizmermer und fügt an:

«So helfe ich nach wie vor beim Mittags- und Abendservice mit – man sollte immer Kontakt haben mit dem Boden.»

Dass er gleich zwei neue Betriebe eröffnet, deren Existenz er während der Pandemie aufgegleist hat, sei schon etwas riskant. «Aber beide Lokale passten ideal – da mussten wir rasch zuzugreifen.» Und Personal hätten sie trotz Fachkräftemangel gefunden.

Eisenleger, Kellner, Kebabverkäufer, Maschinenbaustudent

Mit Wagnissen kennt sich der Gastronom, der in der Türkei aufgewachsen ist und dort Wirtschaft studiert hat, ohnehin aus. Im Jahr 2000 floh er mit einem Geschäftsmann-Visum zunächst nach Deutschland, beantragte jedoch kurz darauf Asyl in der Schweiz, in Stans.

«Als Kurde, der seine Meinung kundtut, wurde es in der Türkei zunehmend ungemütlich»,

sagt er. In den folgenden Jahren lernte Temizmermer Deutsch, arbeitete unter anderem als Eisenleger, Kellner, Kebabverkäufer und studierte vier Semester Maschinenbau an der Hochschule Luzern (HSLU).

Gastrokarriere mit Bio-Kebab gestartet

Ab 2015 betrieb er in Kriens zunächst einen Take-away mit Bio-Kebab, ein Novum damals. Doch sein wahres Ziel war ein Restaurant in der Stadt Luzern. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort, zusammen mit seiner HSLU-Dozentin, stiess er eines Tages auf jenes zur Vermietung ausgeschriebene Lokal, in dem sich seit 2016 das «Made in Sud» befindet.

Die Dame in vierfacher Ausführung im Bilderrahmen hat dem «Maison Bardot» den Namen gegeben: Brigitte Bardot. Bild: Roman Hodel

Zu den nun drei Gastrobetrieben soll sich sogar ein vierter gesellen. «Nochmals etwas komplett anderes – mehr verrate ich noch nicht», sagt Temizmermer und öffnet im «Maison Bardot» eine Flasche Champagner für das Foto. Die Namensgeberin, Schauspielerin und Sängerin Brigitte Bardot blickt dabei auf Porträts von den Wänden, in jungen Jahren wohlverstanden. Dass die Wahl auf sie fiel, sei wohlüberlegt, sagt er:

«Schöne Frau, Französin – klingt und passt perfekt zu unserer Bar.»

