Luzerner Schokoladengeschäft «Schoggi-Susi» geschäftet seit 40 Jahren an der Pfistergasse – und wurde bereits in amerikanischen Reiseführern erwähnt 1982 hat Susanne Moser das Schokoladengeschäft Au Cachet übernommen. Sie ist nicht nur Verkäuferin, sondern hat auch ein offenes Ohr für die Sorgen der Kundinnen und Kunden. Robino Rich Jetzt kommentieren 28.09.2022, 11.18 Uhr

Susanne Moser in ihrem Geschäft Au Cachet an der Pfistergasse. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. September 2022)

Als Susanne Moser (68) 1975 der Liebe wegen vom Thurgau nach Emmenbrücke gezogen war, dachte sie nicht im Traum daran, welche Zukunft auf sie wartet. Nach ihrem Einstieg in einer Bank bekam sie eher zufällig das Angebot, einen kleinen Schokoladenladen an der Luzerner Pfistergasse zu übernehmen.

Heute ist nicht nur der Laden eine kleine Institution, sondern auch sie selbst. Davon zeugt der Spitzname, den Moser von ihren Kundinnen und Kunden erhalten hat: «Schoggi-Susi».

«Es war Liebe auf den ersten Blick»

Das Geschäft Au Cachet gab es schon lange, bevor Schoggi-Susi überhaupt auf die Idee gekommen ist, in die Zentralschweiz zu ziehen. Seit 1948 existiert der 30 Quadratmeter kleine Laden für hochwertige Schokolade aus der Schweiz.

«Mich hat der Charme und die herzige Einrichtung sofort begeistert. Es war Liebe auf den ersten Blick»,

erzählt Moser mit einem stolzen Lächeln. Ein Lächeln, mit dem sie auch noch heute an die Schlüsselübergabe 1982 denkt. Seit 40 Jahren führt sie das Geschäft und ist auf der ganzen Welt bekannt. «Ich wurde sogar in amerikanischen Reiseführern erwähnt», erzählt sie stolz. «Daraufhin kamen immer mehr Touristen in meinen Laden.» Heute verschickt sie kleine Pakete mit der süssen Versuchung in die ganze Welt. Aber nicht nur die Touristen vertrauen der gebürtigen Thurgauerin, sondern auch die lokalen Kundinnen und Kunden.

Rund 72 verschiedene Praliné findet man in Mosers Auslage. Produziert werden sie von Schweizer Manufakturen. Bild: Patrick Hürlimann

Mit Praliné vor Augen über seine Sorgen sprechen

Ganze Familien schenken Susi ihr Vertrauen. «Dann kommen die Enkel in den Laden und sagen mir, dass sie ihrem Grosi etwas schenken möchten.» In diesen Momenten muss Moser nicht lange nachdenken.

«Über die Jahre weiss man einfach, was meinem Gegenüber schmeckt und dann gibt es beim Auspacken immer ein Freudenstrahlen.»

Bei Schoggi-Susi lassen sich ihre Kundinnen und Kunden aber nicht nur kulinarisch verwöhnen. Sie kommen auch morgens um 7 Uhr vorbei, um einen ersten Kaffee zu trinken oder mit Moser über das Privatleben zu sprechen. Sind die Themen mal etwas ernster und nicht so bunt wie die Verpackungen im Regal, «steht allen der ‹Stuhl von Freud und Leid› zur Verfügung».

Es handelt sich dabei um einen kleinen Holzstuhl, mit Blick auf die Pralinen-Vitrine. «Als Erstes bekommen meine Kundinnen und Kunden ein Praliné und dann können sie sich auf den Stuhl setzen und mir erzählen, was sie belastet.»

Schoggi-Susis Au Cachet ist gerade mal 30 Quadratmeter gross. Für die Kundschaft immer bereit ist der «Stuhl von Freud und Leid». Bild: Patrick Hürlimann

Gemütlichkeit dank geplanter Unordnung

Beim Betreten des fast schon historischen Geschäfts fühlt sich die Kundschaft direkt in eine andere Zeit katapultiert. In gewisser Weise erinnert Susis Schoggiwelt sogar an den Zauberstabladen «Ollivanders» aus Harry Potter. Überall stehen Schachteln und Kartons mit feinen Köstlichkeiten.

«Ich habe keine Lagerräume und musste irgendwann damit anfangen, hier im Laden die neue Ware zwischenzulagern.»

Für Moser ist es eine geplante Unordnung mit System: «Ich weiss, wo welche Schokolade steht und irgendwie macht es das noch gemütlicher.»

«Ich weiss, wo welche Schokolade steht und irgendwie macht es das noch gemütlicher», sagt Susanne Moser zur Einrichtung. Bild: Patrick Hürlimann

Schoggi-Susi selbst stellt keine Schokolade her. Vielmehr wird sie von grossen und kleinen Produzenten aus der ganzen Schweiz beliefert. Neben den Trüffelpraliné von Läderach findet man in Mosers Auslage auch Schokolade von Cailler, Munz und auch die Freiburger Schokolade von Villars – «die habe ich besonders gerne. Gerade die mit Kokosnuss hat mich sofort begeistert.»

Ihre Kundinnen und Kunden können sich über 75 verschiedene Praliné freuen. «Einzigartig ist bei mir sicher der Verkauf der Blechdosen.» Schoggi-Susi füllt die Motivdosen auf Kundenwunsch mit allerlei Süssem aus ihren Regalen. Nach vier Jahrzehnten sagt sie:

«Ich möchte so lange weitermachen, wie es meine Gesundheit zulässt. Wenn dann irgendwann der oder die Richtige vor mir steht und den Laden so weiterführen möchte, wie ich ihn geführt habe, dann ist der Moment des Abschieds gekommen.»

Seit 40 Jahren ist Susanne Moser stolze Besitzerin ihres Schokoladentempels Au Cachet an der Pfistergasse Luzern. Bild: Patrick Hürlimann

