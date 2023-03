Luzerner Stadtlauf Startgelder für Schulklassen sollen von der Stadt übernommen werden – das fordert ein offener Brief zweier Parteien Der Luzerner Stadtlauf gehört seit Jahren zum festen Programm vieler Schulen – nun wurde kürzlich bekannt, dass diese das Startgeld der Schulkinder selbst bezahlen müssen. Dagegen wehren sich die Junge Mitte und die Mitte Stadt Luzern 10.03.2023, 15.23 Uhr

Nachdem vor kurzem bekannt geworden war, dass die Migros als Hauptsponsorin des Stadtlaufs keine Startgelder von Schülerinnen und Schülern mehr übernimmt und der Kanton Luzern sich nicht in der Pflicht sieht, nehmen sich nun zwei städtische Parteien dem Thema an.

Kinder laufen beim Stadtlauf 2022 mit. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.4. 2022)

Die Junge Mitte Stadt Luzern und die Mitte Stadt Luzern teilen am Freitagmorgen mit, dass die Teilnahme der Schulkinder nicht am Startgeld scheitern sollte. Die Junge Mitte wendet sich deshalb mit einem offenen Brief an den Stadtrat. Dieser solle sich der Sache annehmen, «mit gutem Beispiel vorangehen und das Startgeld für Schulklassen übernehmen», wie es in der Mitteilung heisst. Die Stadt könne so Solidarität mit ihren jungen Einwohnerinnen und Einwohnern vorleben.

Die Mutterpartei stützt das Vorhaben

Die Mitte Stadt Luzern steht hinter ihrer Jungpartei: «Als die Junge Mitte Stadt auf uns zukam, war für die Parteileitung klar, dass wir diese Idee unterstützen werden», gibt die Präsidentin der Mitte Stadt Luzern, Karin Stadelmann, auf Anfrage an. Als Kantonsrätin ist Stadelmann aber auch daran interessiert, eine kantonale Lösung zu finden: «Längerfristig sollte man das mit dem Kanton anschauen. Für den diesjährigen Stadtlauf macht es aber Sinn, das vorerst mit der Stadt zu klären.»

Die Startgelder – in anderen Gemeinden rechnet man mit rund 400 Franken pro Schulklasse – lägen für die Stadt Luzern im Bereich des Möglichen, ist Stadelmann überzeugt. Die Partei erwäge, die Thematik im Stadtparlament auch mittels eines Vorstosses aufzugreifen. (mha)