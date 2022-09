Luzerner Stadtparlament Dank «Stadtpassage»: Wegfallende Bahnhof-Parkplätze könnten beim Kantonsspital kompensiert werden Die unterirdische Verbindung vom Spital zur Altstadt soll zwei Probleme lösen: die Carparkierung und die Aufhebung des Bahnhofparkings P1. Robert Knobel Jetzt kommentieren 22.09.2022, 15.48 Uhr

Touristinnen und Touristen sollen durch eine unterirdische Passage, wahrscheinlich auf Laufbändern, in die Luzerner Altstadt geführt werden. Bild: Getty

Das Luzerner Stadtparlament will das Projekt «Stadtpassage» weiter verfolgen. Es hat den Bericht und Antrag «Zukünftiges Carregime» am Donnerstag zustimmend zur Kenntnis genommen.

Bei der «Stadtpassage» handelt es sich um eine unterirdische Verbindung zwischen der Altstadt und dem Luzerner Kantonsspital (Luks). Sie dient einerseits der besseren Erschliessung des Spitals. Vor allem aber soll damit das Carproblem dauerhaft gelöst werden. Zur «Stadtpassage» gehören nämlich auch Carparkplätze im neuen Luks-Parkhaus, dessen Bau in wenigen Jahren beginnt. Das unterirdische Parkhaus wird zwar in erster Linie für die Bedürfnisse des Spitals gebaut, könnte aber problemlos mit einem zusätzlichen Stockwerk für Cars realisiert werden.

800 Meter bis zur Altstadt

Die Cars würden durch einen kurzen Tunnel vom Sedel (nahe beim Autobahnanschluss Emmen Süd) her zum Luks-Parking fahren. Die Passagiere würden anschliessend über die 800 Meter lange «Stadtpassage» direkt in die Altstadt gelangen.

Neben der Carparkierung könnte die «Stadtpassage» noch ein anderes Problem lösen: den Wegfall des Bahnhofparkings P1. Dessen 377 Parkplätze stehen bekanntlich dem Durchgangsbahnhof im Weg und müssen spätestens bei Baubeginn des neuen Bahnhofs (zirka 2030) aufgehoben werden. Stadt und Kanton haben erklärt, dass eine Kompensation dieser Parkplätze am Bahnhof selber nicht möglich sei. Man wolle aber Alternativen «am Stadtrand» prüfen. Diese Chance bietet sich jetzt mit dem Projekt «Stadtpassage»: Neben den Carparkplätzen könnte das Luks-Parkhaus durch eine weitere Parkebene für Autos ergänzt werden. Mit dem Auto wäre man dann von der Autobahn her in wenigen Minuten in der Innenstadt – ohne in die Stadt fahren zu müssen.

Stadtrat und die Mehrheit des Parlaments stehen dieser Idee positiv gegenüber. Deshalb soll eine Kompensation der Bahnhofsparkplätze im Rahmen der «Stadtpassage» geprüft werden.

Weiterer Rückschlag fürs Parking Musegg

Eine andere Möglichkeit, die Bahnhofsparkplätze zu kompensieren, wäre das Parking Musegg – ein privates Projekt, dessen Planung weit fortgeschritten ist. Allerdings fehlt dem Projekt seit Jahren die Unterstützung des Stadtparlaments: Linksgrün ist vehement gegen ein neues Parkhaus im Musegghügel. Das zeigte sich bei der Debatte am Donnerstag einmal mehr: Die bürgerliche Forderung, neben der «Stadtpassage» auch das Parking Musegg weiterzuverfolgen, scheiterte. Andreas Moser (FDP) erwartet trotzdem, dass, sobald alle Fakten zur «Stadtpassage» vorliegen, die beiden Projekte nochmals gegeneinander abgewogen werden.

Velotunnel oder sogar eine Mini-Metro?

Das Projekt «Stadtpassage» war 2021 von der IG Stadtpassage um Grossstadtrat Roger Sonderegger (Mitte) lanciert worden, ist aber noch wenig ausgereift. Mit dem grünen Licht des Parlaments kann die Planung nun weiter konkretisiert werden. Dazu gehört insbesondere die technische Umsetzung, die Höhe der Kosten sowie der Kostenteiler zwischen Stadt, Luks und Investoren. Das Stadtparlament will auch prüfen, den Fussgängertunnel für den Veloverkehr auszubauen.

Eine weitere Idee, die auf Antrag von Silvio Bonzanigo (parteilos) geprüft wird, ist ein «People Mover», eine Art Mini-Metro, mit dem man die 800 Tunnelmeter schneller hinter sich bringen würde.

«Eine bestechende Idee»

Grundsätzlich erhielt das Projekt «Stadtpassage» viel Lob, vor allem von den Bürgerlichen. Die Idee sei «bestechend», fanden sowohl Andreas Moser (FDP) als auch Peter Gmür (Mitte). Beide Parteien bedauern gleichzeitig, dass man dem Parkhaus Musegg keine Chance mehr gibt. Das sehen die Linken, aber auch die SVP, anders: Trotz «grosser Sympathien» für das Musegg-Projekt findet es Patrick Zibung (SVP) vernünftiger, sich jetzt auf die «Stadtpassage» zu konzentrieren.

Eher kühl aufgenommen wird das Projekt von den Grünen. «Die Lust, das Carproblem mit einem teuren Grossprojekt zu lösen, hält sich in Grenzen», sagte Martin Abele. Auch wenn es unbestreitbare Vorteile, etwa für die Verkehrssicherheit am Schwanenplatz, gebe, bleibe man kritisch. Abele kritisiert auch, dass noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen.

«Luzern braucht weniger Massentourismus und weniger Cars»

Deutlicher wurde Jona Studhalter (Junge Grüne): «Luzern braucht weniger Massentourismus und damit auch weniger Cars.» Es bringe wenig, «Millionen in einen Tunnel zu investieren, nur damit einige Uhren- und Schmuckhändler absahnen können». Auch Benjamin Gross (SP) störte sich daran, dass die «Anliegen des Tourismus berücksichtigt werden, aber kaum die der Bevölkerung». Statt eines teuren Tunnels könnte man kostengünstig Carparkplätze auf der Allmend einrichten. Die anschliessende kurze Zugfahrt sei für Touristen zumutbar. Hinzu komme, dass die Zukunft des Cartourismus ohnehin fraglich sei.

Gerade deswegen sei die «Stadtpassage» sinnvoll, fand Stadtrat Adrian Borgula (Grüne): Auch wenn der Cartourismus eines Tages verschwinden sollte, biete die unterirdische Verbindung Luks–Altstadt weiterhin einen Mehrwert für die Bevölkerung.

