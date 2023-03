Luzerner Tourismus Dieses Luxushotel war mal ein Reifenlager – Buch erzählt Spannendes übers «Palace» Eine neue Publikation beleuchtet Geschichte und jüngste Renovation des Luzerner «Palace». Auch kritische Worte sind darin zu lesen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Monumental steht das «Palace» an der Seepromenade, bildet zusammen mit den benachbarten Hotels jene x-fach fotografierte Stadtsilhouette, die seit der Gründerzeit das Bild von Luzern prägt – und strahlt mehr denn je seit der jüngsten, erst 2022 abgeschlossenen Renovation. Ein neues Buch, erschienen im Luzerner Quart-Verlag, illustriert auf 130 Seiten in Wort und Bild unter anderem die vergangenen vier Jahre Bauzeit.

Das Hotel Palace in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (22. 9. 2022)

Der Luzerner Architekt Iwan Bühler erklärt darin den Spagat zwischen dem Konservieren der wenigen vorhandenen Elemente des Zustands von 1906 und den Vorstellungen der Bauherrschaft um den Investor Yunfeng Gao von einem modernen Luxushotel – heute läuft der Betrieb unter der Flagge der internationalen Kette Mandarin Oriental.

Tatsächlich ist im Innern – im Gegensatz zum Äusseren – nur noch wenig vom ursprünglichen Hotel übrig. So wurde etwa ein Grossteil der opulenten Stuckaturen, verschnörkelten Verglasungen und hölzernen Einbauten schon vor Jahrzehnten entfernt. Original als Ganzes erhalten sind nur das Haupttreppenhaus und der sogenannte Damensaal im Erdgeschoss. Bei Letzterem galt es beispielsweise, die einst vorhandenen roten Jacquardstoffe an den Wänden wieder aufleben zu lassen. Hierfür haben die Architekten zusammen mit einem Textildesigner die Stoffe neu konzipiert und nach historischem Vorbild interpretiert.

Original als Ganzes erhalten ist im Hotelinnern nur wenig – zum Beispiel das Haupttreppenhaus. Bild: Ruedi Walti, Basel

Im Dancing machte sich eine unerwünschte Klientel breit

Wie oft es zu baulichen Veränderungen kam, zeigen nicht zuletzt Fotos: So war die Hotelhalle um 1960 mit Orientteppichen ausgelegt; um 1980 dominierten Grüntöne, wobei ein Spannteppich den Marmorboden überdeckte; heute ist Letzterer wieder freigelegt und die Halle beherbergt das Restaurant Mozern.

Der ursprüngliche Musiksaal wiederum wurde nach dem Zweiten Weltkrieg umgebaut – eine Hälfte zum Restaurant Mignon Grill, die andere zum Dancing Intimo. Weil sich in dem Tanzlokal laut Buch «eine Klientel breitmachte, die nicht zu den Hotelgästen passt», musste es 1970 der Restauranterweiterung Platz machen. An dieser Stelle checken seit der Wiedereröffnung die Gäste ein und aus.

Die Rezeption befand sich ursprünglich in der Hotelhalle, beim Haupteingang Haldenstrasse. Doch 1998 wurde dieser an die Westseite verlegt. Architekt Bühler schreibt dazu im Buch kritisch: «Der Gast wird lieblos und unmissverständlich ins Zentrum geleitet, wo sich dann endlich die Rezeption findet – eine Situation, die nicht auf das Grand Hotel am See schliessen lässt.» Bühler konnte dies zumindest teilweise klären: Die Rezeption ist neu im ehemaligen Restaurant untergebracht, bringt dank verglaster Zugangstüren mehr Licht in den Korridor und liegt näher beim Haupteingang. Denn dieser musste an der Westseite bleiben.

Der Staubsauger als Sensation

Das Buch rollt aber auch die Geschichte des Hotels auf, das vom Architekten Heinrich Meili-Wapf (1860–1927) entworfen wurde. Man erfährt, wie der «Luzerner Tages-Anzeiger» 1906 bei der Eröffnung vom Luxus im Luxushotel schwärmte: etwa von der Telephon-Kabine und den Privatbädern für jedes seeseitige Zimmer. Der Journalist notierte: «Als neue, nicht zu unterschätzende Einrichtung vom hygienischen Standpunkt aus ist ein sogen. Vacuum-Cleaner (Staubsauger, Reiniger) zu erwähnen.»

Das Haupttreppenhaus in einer Aufnahme von 1906. Bild: Stadtarchiv Luzern, F2a/Strassen/Haldenstrasse, Rudolf Schlatter

Selbst weniger ruhmreiche Zeiten finden Erwähnung: Nur wenige Jahre nach der Eröffnung endete die Belle Époque mit dem Ersten Weltkrieg. Während diesem diente das geschlossene «Palace» der Schweizer Armee vorübergehend als Reifenlager. Auch im Zweiten Weltkrieg hat die Armee das Fünfsternehaus zweckentfremdet – als Sanitätsanstalt und Vorratslager.

In ihrem Beitrag im Buch zur jüngsten Renovation betont die kantonale Denkmalpflegerin Cony Grünenfelder mit Blick auf die zahlreichen Veränderungen im Innern, dass es sich nicht um eine Gesamtrestaurierung handelt, sondern um eine denkmalpflegerische Erneuerung. Für diese hält sie unter anderem folgende wohlwollenden Worte bereit:

«Der historische Farb- und Materialklang prägt heute wieder die ehemaligen Repräsentationsräume im Erdgeschoss und diese sind so als Zeugnisse der Belle Époque wieder erlebbar.»

Hinweis: «Hotel Palace Luzern – Denkmalpflegerische Erneuerung», von Iwan Bühler Architekten. Quart-Verlag. Deutsch/Englisch. ISBN 978-3-03761-267-5. 68 Franken, im Buchhandel.

