Luzerner Traditionsanlass Wenn die Lust auf Gnagi ruft – bald steht im Casino der 100. Vorfasnachts-Frass an Das traditionelle Männer-Gnagi-Essen im Casino Luzern feiert am

6. Februar Jubiläum. Ein Blick zurück, auf zwischenzeitliche Nörgeleien und nach vorn. 21.01.2023, 05.00 Uhr

Mit zwei Jahren Verspätung – der Grund dafür ist sattsam bekannt – findet am Montagabend, 6. Februar, im Panoramasaal des Casino Luzern das ersehnte 100. Männer-Gnagi-Essen der Gnagi-Zunft Luzern statt. Jener traditionelle Vorfasnachtsanlass, bei dem die Lokalpolitik ordentlich aufs Dach bekommt und im besten Fall gegen 1400 Gnagi verspiesen werden.

Das Objekt der Begierde: die Schweinshaxe – oder eben Gnagi – serviert

mit «Suurchruut ond Härdöpfu». Archivbild: Manuela Jans

Als das Essen 1921 zum ersten Mal durchgeführt wurde, waren es noch deutlich weniger Gnagi. Ins Leben gerufen hatten es damals Sakristane der Pfarrei St.Leodegar im Hof. Getroffen hat man sich ganz in der Nähe im katholischen Gesellenhaus und späteren Restaurant-Hotel Kolping, dem heutigen Hotel Ibis Style. Offeriert wurden die Gnagi von den Metzgereien der Stadt als Dankeschön für die Dienste der Sakristane, wie es in einem Bericht des Magazins «Hauptsach Fasnacht» von 2021 heisst.

Der Vorstand der Gnagibrüder (von links): Seppi Schärli, Hans Pfister und Guido Jacopino – es fehlt auf dem Bild Hans Ochsenbein. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 13. Februar 2017)

Erst vier Gnagiväter in über 100 Jahren

Als Termin legte die Gnagi-Zunft den Montag zehn Tage vor dem Schmudo fest – das ist bis heute so. Fix ist auch das Menü: Erbsensuppe, Gnagi «met Härdöpfu ond Suurchruut» sowie Cremeschnitte. Bemerkenswert ist, dass es in den über 100 Jahren erst vier Zunftmeister, respektive Gnagiväter, gab – was auch daran liegt, dass sie auf Lebzeiten gewählt sind: Julian Roos, Sakristan St.Peter (1921 bis 1961); Jules Willi, Sakristan St.Josef (1961 bis 1996), Blumenhändler Ruedi Bürgi (1996 bis 2014) und aktuell Hans Pfister (seit 2015). Ihm zur Seite steht Vize-Gnagivater Seppi Schärli, als Landschreiber amtet Guido Jacopino und als Herold Hans Ochsenbein.

Auf geht's! Gnagivater Hans Pfister (rechts) mit seinem Vorgänger, dem 2014 verstorbenen Ruedi Bürgi. Bild. Manuela Jans (Luzern, 1. Februar 2010)

In den ersten Jahrzehnten bestanden die Gnagibrüder nebst Sakristanen vor allem aus Kolping-Gesellen und Stammgästen des Hotel-Wirts. Letzterer habe jeweils den Einlass kontrolliert. «Ich erinnere mich noch gut, wie er einmal einen Mann am Eingang fragte, ob er den Wirt kenne», erzählt Pfister. Als dieser verneint habe, habe der Wirt geantwortet:

«Dann kannst du gleich wieder gehen.»

(Männliche) Lokalprominenz wird am Gnagiessen immer wieder gesichtet – hier Kurt H. Illi (1935–2010), früherer Tourismusdirektor von Luzern. Bild: Daniel Auf der Mauer (Luzern,

22. Januar 2007)

Nach der Schliessung des Hotels Kolping im Jahr 2000 wechselte das Essen für ein Jahr ins Union, dann für drei Ausgaben ins Bourbaki, ehe man im Casino Luzern ein neues Daheim fand. In dieser Zeit sorgten die Gnagibrüder für Schlagzeilen. Insbesondere 2005, als der damalige Bourbaki-Wirt erstmals 20 Franken für das Essen verlangte – bis dahin war der Schmaus jeweils gratis gewesen. Etliche Gnagibrüder nörgelten laut Zeitungsbericht, viele hätten aber auch Verständnis gezeigt. Der Wirt machte trotzdem 5000 Franken «hindersi».

Am Gnagiessen verputzen manche drei oder vier Haxen. Hier eine Aufnahme von 2004 im damaligen Bourbaki-Restaurant. Bild: Alexandra Wey (Luzern, 9. Februar 2004)

Mittlerweile kostet das Essen 45 Franken – das Casino hat im Vergleich zur letzten Ausgabe 2020 nochmals 9 Franken aufgeschlagen. «Sie sagen, sie würden sonst drauflegen», erklärt Seppi Schärli und hofft, dass die Gnagibrüder erneut Verständnis zeigen und trotzdem ein «Wehropfer» bringen. Mit diesem Geld, das an jedem Tisch in ein Couvert gesteckt wird, bezahlt die Zunft unter anderem alle Darbietungen – auch die Musik –, sämtliche Technik inklusive Betreuung und die Eingangskontrolle.

Für den 6. Februar hat es noch Tickets im Verkauf

Umfangreicher geworden ist nicht nur die abendfüllende Unterhaltung, überhaupt der ganze Anlass. Statt rund 200 Gnagibrüder wie früher im Kolping sind im Casino jeweils rund 470 Männer zugegen. Vom Arzt über den Strassenarbeiter bis zum Pfarrer sei alles vertreten. Die Zunft führt zwar eine Kartei zwecks Einladung, doch willkommen ist jedermann. Platz hat es für den 6. Februar noch. Schärli räumt ein, dass der Vorverkauf schon besser gelaufen sei. Dabei würden sie erneut ein «erstklassiges» Programm bieten. So viel sei verraten: Ein Regierungsrat ist dabei.

Gnagi, Gnagi und nochmals Gnagi. Bild: Heinz Steimann

Geht es nach der Gnagi-Zunft, wird es den Anlass noch lange geben. «Es ist eine Tradition, man trifft viele bekannte Gesichter», so Pfister. Auf die Frage, ob das Gnagi mit Blick auf den sinkenden Fleischkonsum trotz allem unantastbar sei, antwortet er mit einem Schmunzeln: «Jäjo.» Obwohl ja leider nicht einmal alle Anwesenden die Schwarte essen würden, was er nicht verstehen könne:

«Diese ist doch rüüdig fein, das Beste am Gnagi.»

Hinweis: Ticketbezug ab Montag, 23. Januar, übers Internet via www.seetickets.com (Position Gnagi-Essen) oder beim Ticketservice Coop City Luzern-Mühlenplatz; jedoch nicht am aufgehobenen LZ-Corner an der Maihofstrasse, wie im Schreiben der Zunft fälschlicherweise notiert.

Krienser Haxenfrass mit 540 Personen ausverkauft Nach einer Pause von sogar vier Jahren findet der Krienser Haxenfrass am 6. Februar wieder statt, wie immer am selben Abend wie das Gnagiessen. Neu ist der Austragungsort: Krauerhalle statt Restaurant Obernau. Damit steigt zwar die Kapazität von 350 auf 540 Plätze, trotzdem gibt's bereits keine Tickets mehr, wie Haxenvater Thomas Häfliger sagt. Kein Wunder: Bei der letzten Ausgabe 2019 standen über 100 Männer auf der Warteliste. «Hergiswald»-Wirt Häfliger ist dieses Jahr auch Gallivater, betont aber, dass die Zunft mit dem Haxenfrass nichts zu tun habe. Wie gewohnt können sich die Gäste unter anderem auf Schweinshaxe aus dem Ofen mit Härdöpfustock sowie allerlei Darbietungen freuen. Damit alles reibungslos abläuft, sind total 89 Leute im Einsatz; darunter «Wichlern»-Wirt Christoph Tobler, der mit seinem Team das Catering bestreitet. (hor)

