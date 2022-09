Luzerner Wesemlin-Quartier Eigentümer Alfred Meyer (90): «Wir wollen zur Energiewende unseren Beitrag leisten» Sie wollen die Sanierung nicht einfach der nächsten Generation überlassen: Sieben mehrheitlich ältere Stockwerkeigentümer lassen ihr Haus im Wesemlin energetisch sanieren. Dafür braucht's Geduld, Einigkeit – und Geld. Roman Hodel Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aussenansicht des Mehrfamilienhauses im Wesemlin-Quartier. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. September 2022)

Weg vom Gas, weg vom Öl, Fassaden dämmen und auf jedes Dach eine Fotovoltaikanlage – was Besitzende von Altbauten bezüglich klimafreundlicher Sanierung derzeit von allen Seiten zu hören bekommen, hat sich eine Stockwerkeigentümerschaft im Luzerner Wesemlin-Quartier schon vor einigen Jahren zu Herzen genommen. Und nun, wo alle handeln wollen, sind sie bereits an der Umsetzung. Ihr Mehrfamilienhaus mit Baujahr 1985 ist seit Ende Juli eine Baustelle. Fassade und Dach sind eingerüstet. Bis kurz vor Weihnachten wird hier Folgendes realisiert:

Achtung, fertig, dämmen! Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. September 2022)

Über die bestehende Styropor- Fassadendämmung von 12 Zentimetern Dicke wird eine weitere Dämmung von 15 Zentimetern angebracht. Auch das Dach wird abgedeckt, zusätzlich gedämmt und mit neuen Ziegeln gedeckt. Schliesslich werden die Decken zwischen Keller und Erdgeschoss zusätzlich gedämmt.

von 12 Zentimetern Dicke wird eine weitere Dämmung von 15 Zentimetern angebracht. Auch das Dach wird abgedeckt, zusätzlich gedämmt und mit neuen Ziegeln gedeckt. Schliesslich werden die Decken zwischen Keller und Erdgeschoss zusätzlich gedämmt. Sämtliche Fenster werden ersetzt.

werden ersetzt. Eine Fo tovoltaikanlage wird je zur Hälfte auf dem Dach sowie an den Brüstungen der Balkone montiert.

wird je zur Hälfte auf dem Dach sowie an den Brüstungen der Balkone montiert. Die Gasheizung wird durch eine Wärmepumpe ersetzt. Diese wird mit drei Erdsonden betrieben, die vor dem Haus 230 Meter tief in den Boden reichen.

Bemerkenswert ist diese energetische Sanierung deshalb, weil es sich bei den Besitzenden der sieben Wohnungen vornehmlich um ältere Personen handelt. Eine davon ist Alfred Meyer (90). Er sagt: «Wir wollen zur Energiewende als Pioniere unseren Beitrag leisten.»

Stockwerkeigentümer Alfred Meyer blickt aus dem Wohnzimmerfenster. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. September 2022)

Erstmals aufgekommen war das Thema 2016. Es bildete sich ein Ausschuss, dessen Zusammensetzung später mehrfach änderte. Meyer war von Anfang an dabei. 2017 lag der angeforderte Beratungsbericht Gebäudeerneuerung vor. Dieser bildete die Grundlage beim Aufbau des Fachwissens. Verschiedene Sanierungsvarianten kamen nun ins Spiel und wurden geprüft. Es galt zudem, alle Eigentümer auf Kurs zu bringen, denn freilich gab es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie weit die Sanierung gehen soll. Geholfen hat laut Guido Fuchs (43), auch er im Ausschuss, «die transparente Kommunikation untereinander».

Am Ende entschied sich die Eigentümerschaft für eine zweckmässige, aber umfassende Version. Denn das Projekt helfe der Natur und nehme kommende Probleme vorweg.

Solarpanels am Balkon? Stadt zögerte

Bei den Solarpanels an den Balkonen zögerten die Behörden allerdings anfänglich mit der Genehmigung, aus visuellen Gründen. Fuchs sagt: «Die Idee ist wenig bekannt in der Stadt und verlangt Zukunftsdenken.»

Klar ist: Wer ein solches Vorhaben realisieren will, braucht Geduld, Einigkeit – und Geld. In diesem Fall sind es rund eine Million Franken. Notabene direkt finanziert – die Stockwerkeigentümerschaft wollte den Erneuerungsfonds hierfür nicht anzapfen. Erich Bütler (57) sitzt ebenfalls im Ausschuss, ist aber nicht Eigentümer. Er sagt es so:

«Ich habe grosse Bewunderung dafür, dass ältere Wohnungsbesitzer diese Sanierung nicht einfach der nächsten Generation überlassen, sondern selber angehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen