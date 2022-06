Notfallszenario Terrorismus und Tote: Experten üben in Luzern und Kriens den Ernstfall Polizeikorps aus dem In- und Ausland führen diese Woche in Luzern eine Übung durch, um auf Terroristen oder Zugentgleisungen vorbereitet zu sein. Chiara Z'Graggen Jetzt kommentieren 29.06.2022, 17.48 Uhr

Rund 300 Personen sind Teil der Übung im Raum Luzern. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Juni 2022)

«Ein sogenannter ‹Lonely Wolf› mit islamistischem Hintergrund hatte den Zugbegleiter und später den Lokführer umgebracht, bevor er den Zug aus Chiasso unkontrolliert in den Luzerner Bahnhof reinrasen liess.»

Das ist grob das Szenario, mit welchem sich das Disaster Victim Identification (DVI) während dieser Woche auseinandersetzt. Das DVI-Team-Schweiz ist eine Organisation bestehend aus allen Schweizer Polizeikorps wie auch Fedpol, darüber hinaus ist es international vernetzt mit ausländischen DVI-Teams.

Benedikt Scherer (Fedpol) hat die Übung mitorganisiert. Bild: Pius Amrein

Es ist Tag zwei der Übung Binario, die Orientierung zum Start übernimmt Benedikt Scherer, stellvertretender Leiter Direktionsbereich der internationalen Polizeikooperation beim Bundesamt für Polizei Fedpol. Auch wenn der Standort an der Krienser Generalstabsschule, das Vokabular, der Wochenplan Picasso oder einige Kampfstiefel vermuten lassen, das Militär habe hier seine Finger im Spiel, ist das nicht der Fall. «Die Schweizer Armee kann uns Material zur Verfügung stellen oder unsere Sicherheit im Ausland gewährleisten, sofern ein politischer Entscheid diesbezüglich vorliegt», sagt Scherer. Konkret sei die Armee aber nicht in der Lage, die DVI-Arbeit, also vereinfacht ausgedrückt die Identifikation von Todesopfern, zu übernehmen. Scherer:

«Dafür sind die Soldaten nicht ausgebildet.»

Polizeisprecher avanciert zum Schauspieler

Doch zurück zur fünftägigen Übung. Das DVI-Schweiz-Team hat im Vorfeld Gäste aus Frankreich, Österreich, Deutschland und Italien eingeladen. Somit nehmen zirka 300 Personen an der Übung teil, davon arbeiten 50 für die Luzerner Polizei. Sogar Mediensprecher Christian Bertschi hat seinen Auftritt – er spielt eine Rolle im Einführungsfilm, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines Tagesschauberichts einstimmen soll.

Mithilfe des Zahnabgleichs kann der Zahnarzt die Identität des Opfers feststellen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Juni 2022) Auch Fingerabdrücke können zur Identifizierung beitragen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Juni 2022) Die Figuranten haben im Vorfeld ihre Fingerabdrücke abgegeben. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Juni 2022) Die Übung soll so realitätsgetreu wie möglich durchgeführt werden. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Juni 2022) Die Routine hilft im Ernstfall. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Juni 2022) Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Juni 2022) Kommunikation ist ein wichtiges Element in dieser Arbeit und will auch geübt sein. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Juni 2022) Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Juni 2022) Im Zug müssen die Beübten möglichst alle Hinweise auf die Täterschaft und den Unfallhergang finden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Juni 2022) Die Ausgangslage ist ein terroristischer Anschlag auf den Luzerner Bahnhof. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Juni 2022) Die SBB haben ihr Material zur Verfügung gestellt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Juni 2022)

Während sich die Detachemente auf ihren Einsatz vorbereiten, überprüft Benedikt Scherer, wie ein Hauptmann die Details im Zug, der von den SBB zugunsten der Übung in der Nähe des Luzerner Bahnhofs zur Verfügung gestellt wurde. Die Waggons sind gespickt mit Hinweisen zur Täterschaft und deren Motiven, die manche Escape-Room-Betreiber vor Neid erblassen liessen.

Zahlreiche Hinweise sind auf den Geleisen verteilt; von Koffern über Identitätskarten bis hin zu Plüschtieren. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Juni 2022)

Das ideenreiche Szenario verbirgt jedoch die bekannten zwei Seiten einer jeden Medaille. So haben die Terroranschläge der vergangenen Jahre die Übungen des DVI verändert. Scherer:

«Diese Katastrophen haben uns erschüttert.»

Er nennt beispielsweise den Anschlag einer IS-Zelle auf den Konzertsaal Bataclan in Paris, bei dem 130 Menschen den Terroristen zum Opfer fielen.

Das ist das DVI Rund 350 Personen sind Mitglied im DVI Schweiz. Sie bringen unterschiedliche Erfahrungen mit; einige sind als Polizisten unterwegs, weitere als Zahnärzte oder Rechtsmediziner. Die Organisation besteht seit 2001. Die Einsätze werden auf Anfrage durchgeführt, innert sechs bis acht Stunden kann ein Detachement ausrücken, wenn nötig auch im Ausland, sofern die Katastrophe einen Bezug zur Schweiz aufweist oder sie zugunsten der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) aufgeboten wird. Im Kernteam arbeiten rund 20 Personen. Das DVI kam etwa infolge der Tsunami-Katastrophe in Thailand 2004 zum Einsatz. Die Kosten für die Übung in Luzern und Kriens belaufen sich auf einige Tausend Franken, die von den Polizeien berappt werden. (zgc)

«Liiche chönnt ned rede»

Szenenwechsel: In der Generalstabsschule Kriens untersuchen diverse Detachemente die Leichen, die nunmehr aus lebenden Menschen und nicht mehr wie in den Waggons aus Stoff und Stopfmaterial bestehen. Eine Frau und ein Mann untersuchen den Figuranten, observieren seinen Rücken, schiessen Fotos wie auf dem roten Teppich.

Sie möchten den Mann zurückdrehen, als ein Mann der Kriminaltechnik interveniert. Offenbar müssen noch mehr Fotos geschossen werden, bevor der untote Tote zurückliegen darf. Die Arbeit am Körper wird fortgeführt, der eben genannte Kriminaltechniker erlaubt sich einen Schwatz mit dem Figuranten. Ein weiterer Mann ergreift das Wort: «Liiche chönnt imfall ned rede», sagt er, gefolgt von Gelächter.

Während an einem Ort der Humor Einzug hält, vergleicht ein Zahnarzt die ihm vorliegenden Zahndaten mit jenen einer weiteren Figurantin.

Zahnärzte sind ebenfalls Teil des DVI-Teams. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Juni 2022

«Zähne sind das Herzstück zur Identifizierung einer Person, der DNA-Abgleich wird je nach Fall auch herbeigezogen», erklärt Scherer, bevor die Ermittlungen weitergehen können – damit die «Lonely Wolfs» auch künftig ins Netz der Ermittler geraten.

