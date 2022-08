Littau: Freche Schüler wurden früher in diesen Karzer gesteckt

Luzern/Littau Ungehorsame und freche Schüler wurden früher in eine Arrestzelle gesteckt Im Schulhaus Littau Dorf gibt es einen Raum, in dem noch bis in die 1960er-Jahre Schulkinder eingesperrt wurden, um sie zu bestrafen. Heute dient er als Abstellkammer. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Nachsitzen, Unterrichtsausschluss, mündliche und schriftliche Ermahnungen: Mit solchen und ähnlichen Sanktionen können Lehrpersonen heutzutage ungehorsame oder den Unterricht störende Schülerinnen und Schüler bestrafen. Anschreien, körperlich züchtigen, einsperren: Das ist heute undenkbar und hätte die Entlassung der entsprechenden Lehrperson und wohl auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge.

Beat Krieger im alten Karzer im UG des Schulhauses Littau Dorf. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern/Littau, 29. Juli 2022)

Das war noch bis vor 50 Jahren anders. Da waren «Tatzen», Schläge mit dem Lineal auf die ausgestreckten Handflächen von «frechen und faulen» Schülern, ein durchaus anerkanntes Erziehungsmittel. Auch Ohrfeigen und handfeste Prügel gehörten zum Arsenal von Lehrpersonen, die auf absolute Disziplin pochten. Der Autor dieser Zeilen hat es als Primarschüler in Emmen in den späten 1960er-Jahren selber erlebt.

3 mal 2,5 Meter gross

Es gab in vielen Schulhäusern und auch Universitäten früher sogar Arrestzellen, in denen unfolgsame Schulkinder und Studenten für einige Stunden eingesperrt wurden. Ein solcher Karzer (Kerker, Verlies) existiert bis heute im Schulhaus Littau Dorf. Der ehemalige Littauer Lehrer und Gemeinderat Beat Krieger zeigt diesen jeweils im Rahmen seiner Rundgänge «Littau – das Dorf in der Stadt Luzern», die er seit 2019 regelmässig für die interessierte Bevölkerung durchführt. Natürlich dient der fast 100-jährige Karzer im Schulhaus Littau Dorf längst nicht mehr der Disziplinierung von Schülerinnen und Schülern, sondern wird seit den 1970er-Jahren als Abstellraum für Schulmobiliar und Bastelsachen genutzt.

Der etwa 3 mal 2,5 Meter grosse Raum mit einer kleinen Bettnische befindet sich im Untergeschoss des alten Schulhauses, direkt unter der Schulhaustreppe von 1923, welche heute noch benützt wird. «Eine massive Holztüre versperrt den Zugang zu diesem ‹Strafinstrument›, welches noch nachweislich bis 1966 als Karzer benutzt wurde», sagt Krieger. Zum letzten Mal im Einsatz gesehen habe er den Karzer in ebendiesem Jahr; an einem Mitschüler aus seiner fünften Primarklasse bei Lehrer Josef Zberg.

«Nachdem der Mitschüler mir in der Pause Zähne ausgeschlagen hatte, musste er zur Strafe ‹in die Karze›.»

Zwischenzeitlich wurden hier auch Soldaten eingesperrt

Gemäss Krieger diente der Karzer auch als Arrestzelle bei Einquartierungen von Soldaten im Schulhaus. Davon zeugen Kritzeleien an den Wänden. Die letzten Eintragungen von Soldaten, welche Arresttage darin verbrachten, sind an Wandmalereien mit dem Jahr 1974 datiert. Viele Kritzeleien stammen von Soldaten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Sie haben ihre Haftdauer mit Datum vermerkt. «Drei Tage scharfer Arrest» heisst es da etwa. Es gibt aber auch zynische Kommentare. Einer lautet:

«Wer nie im Loch war, ist kein Soldat, so heisst es im Staat.»

Auch auswärtige Soldaten waren hier einquartiert; «giorini di arresti» schreibt ein gewisser A. Lucchini am 29.9.1959. Die letzte Eintragung eines Soldaten stammt von 1974: «5 Tage leicter Arest» lautet diese in fehlerhaftem Deutsch.

Das Schulhaus Littau Dorf wurde 1923 von den Möri&Krebs Architekten Luzern erbaut, die auch das Hotel Montana, die Wohnsiedlung Obergeissenstein und die Lukaskirche in Luzern realisierten. Der Karzer ist in den Originalplänen der Architekten eingezeichnet. Krieger geht davon aus, dass es heute in keinem anderen Schulhaus in der Stadt Luzern eine vergleichbare Arrestzelle gibt. Für ihn ist der Littauer Schulhaus-Karzer ein Zeitdokument.

Das Schulhaus Littau Dorf soll in den Jahren 2023 bis 2029 für rund 56 Millionen Franken saniert und um zwei zusätzliche Gebäude erweitert werden. Krieger nimmt an, dass bei der Renovation des 100-jährigen Traktes der Karzer «ersetzt» wird. Er hofft, dass die kantonale Denkmalpflege ihn rechtzeitig ausführlich dokumentieren und so für die Nachwelt erhalten wird.

Hinweis: Nächste Führung «Littau – das Dorf in der Stadt Luzern» am Samstag, 3. September, 10.30 Uhr. Treffpunkt Schulhausplatz Littau Dorf. Dauer ca. 90 Minuten. Anmeldungen: beat.krieger@gmx.ch. Freiwilliger Unkostenbeitrag für Junioren FC Littau.

