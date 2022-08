Reparatur Der Marienbrunnen ist einer der ältesten und schönsten Wasserspender Luzerns – nun wird er umfassend saniert Der Marienbrunnen bei der Luzerner Hofkirche war in einem schlechten Zustand. Jetzt wird er restauriert – der Brunnenstock befindet sich zurzeit zur Reparatur in Sursee. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Der Marienbrunnen vor der Hofkirche, kurz vor seiner Sanierung. Bild PD

Er ist einer der ältesten und fotogensten Wasserspender in der Stadt Luzern: Der 4,5 Meter hohe Hof- oder Stiftsbrunnen unterhalb der Hofkirche, auf einem kleinen Wiesenstück links der breiten Treppe gelegen. Wegen seiner eindrucksvollen Marienstatue wird er auch Marienbrunnen genannt. Der katholische Feiertag Mariä Himmelfahrt am Montag bietet Gelegenheit, wieder einmal auf ihn hinzuweisen.

Nur: Seit dem Frühling ist der Blick auf den Brunnen durch eine Bauabschrankung verdeckt. Der Grund dafür ist, dass er umfassend restauriert wird. Den Auftrag dazu hat das Luzerner Chorherrenstift als Besitzer des Brunnens dem Steinrestaurator und Bildhauer Vitus Wey erteilt. In dessen Atelier in Sursee befindet sich der Brunnenstock derzeit.

Vitus Wey inmitten der Teile des Brunnenstocks: Vorne die Trommel mit Wasserspeier, rechts die Säule mit Kapitell, hinten die Marienstatue, an welcher der Restaurator gerade arbeitet. Bild: Nadia Schärli

Verwitterungsspuren werden mit Mörtel überdeckt

Die verschiedenen Teile des Stocks stehen voneinander getrennt im Atelier: vorne die Trommel mit den Wasserspeiern. Daneben die Säule mit Basis, Schaft und Kapitell. Hinten die Marienstatue. «Es ist eine der anspruchsvolleren Aufgaben, denen ich mich bisher widmen durfte», sagt der 63-jährige Vitus Wey, der seit 1984 im eigenen Atelier an der Erhaltung verschiedenster Kulturgüter und Baudenkmäler aus der Schweiz und teils gar aus dem Ausland arbeitet.

Vitus Wey in seinem Atelier in Sursee bei Reparaturarbeiten an der Statue des Marienbrunnens, der in Luzern unterhalb der Hofkirche steht. Bild: Nadia Schärli (Sursee, 5. August 2022)

Die Verwitterungsspuren an der Marienstatue sind deutlich sichtbar. Vitus Wey ergänzt die Fehlstellen mit Mörtel. Die Statue, die sich durch grosse Natürlichkeit und Formschönheit auszeichnet, hat im Lauf der Zeit eine Hand und das Zepter verloren. Wey ist daran, sie zu rekonstruieren. Er verwendet dafür Plastilin.

«Ton ginge auch, aber dieser würde bei den jetzigen heissen Tagestemperaturen zu rasch trocknen», sagt der Restaurator. Er ist noch nicht ganz zufrieden mit dem vorläufigen Ergebnis. «Bei Hand und Fuss verrät sich der Bildhauer», sagt er mit einem Schmunzeln. Er wird deshalb noch etwas weiter feilen. Das Urteil der Nachwelt sei ihm wichtig, gesteht er.

Formschön und natürlich: Muttergottes mit Jesuskind. Bild: Nadia Schärli (Sursee, 5. August 2022)

Auch das Zepter wird rekonstruiert

Auch das verlorene Zepter wird Wey rekonstruieren. Aus welchem Material, weiss er noch nicht: «Ich bin am Testen.» Als Platzhalter dient vorläufig das hölzerne Zepter, das er von einer Schwesterfigur ausgeliehen hat, die einst im Luzerner Stadthaus stand, jetzt aber in einem Archiv eingelagert ist. «Mit religiösen Figuren ist es im öffentlichen Raum zurzeit halt so eine Sache», kommentiert Wey vielsagend. Restaurieren wird Wey auch den vergoldeten Strahlenkranz der Marienfigur.

Das Fruchtgehänge an der Brunnensäule: Auch hier sind die Verwitterungsspuren deutlich erkennbar. Bild: Nadia Schärli (Sursee, 5. August 2022)

«Brunnen sind für mich eine Herzensangelegenheit», sagt Vitus Wey. Er koordiniert auch die Arbeiten am Brunnenbecken vor Ort bei der Hofkirche. Die grosse Herausforderung sei, dass der Hofbrunnen 1957, also vor sehr langer Zeit, das letzte Mal saniert wurde:

«Das Becken war undicht und konnte gar nicht mehr richtig gefüllt werden. Der Wasserverlust beim Brunnensockel war beträchtlich.»

Es habe gar die Gefahr bestanden, dass sich der unterschwemmte Brunnensockel senken könnte. Auch die Stufenanlage muss erneuert werden.

Der Brunnen unterhalb der Hofkirche in Luzern ist für die Reparatur vor Ort eingerüstet und abgesperrt. Der Brunnenstock wurde zur Restauration nach Sursee transportiert. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 9. August 2022)

Für die Wiederinstandstellung arbeitet Wey mit vielen Spezialisten zusammen: Kernbohrer, Kunstschlosser, Farbrestauratoren, Vergolder. Auch Denkmalpflege, Strasseninspektorat und EWL sind beteiligt.

Man komme mit den Arbeiten gut voran, «obwohl wir immer mit neuen, unerwarteten Herausforderungen konfrontiert sind». So mussten etwa die alten durchgerosteten Wasserleitungen ersetzt werden: «Mit der dafür notwendigen Kernbohrung trafen wir exakt die Mitte des Brunnens – ein Volltreffer.»

Schon 1421 stand hier ein Brunnen

Für die Restaurierung des Brunnens hat sich Vitus Wey ausführlich mit dessen Historie beschäftigt. Ein erster Brunnen war hier schon um 1421 nachgewiesen; sein Aussehen ist unbekannt. 1602 bewilligte Melchior zur Gilgen dem Chorherrenstift eine Brunnenstube auf seinem Land. Das Stift beschloss daraufhin die Errichtung eines Brunnens «vor der Chorherrenstube unter der Linde».

Stadtschreiber Renward Cysat beschreibt ihn 1604 in seiner Chronik als «nüw steinin dry röhrig schön stockbrunn». Sein Trog bestand aus acht von Pfeilern zusammengehaltenen Seitenplatten, die auf einem Stufensockel ruhten. Er kam also der heutigen Form des Brunnens wohl sehr nahe.

Gemäss dem Kunsthistoriker Adolf Reinle, dessen Buch «Die Kunstdenkmäler des Kantons Luzern» 1953 erschien, war der Brunnen aber schon 1651 so «ruinös», dass eine neue Brunnensäule errichtet werden musste. Diese enthielt erstmals eine Marienstatue. Der Entwurf stammt vom Luzerner Bildschnitzer Johannes Dubs.

Dazu kam ein Seitenblatt mit Wappen. Meister Kaspar, der «rote Bildhauer», lieferte eine Röhre mit einem Drachen, Rotgiesser Niklaus Borner goss die «Larven und Röhren». Der Maler Andreas Rasman fasste den Brunnenstock in Ölfarbe. Goldschmied Antoni Marzol vergoldete den mit Sternen verzierten Heiligenschein der Gottesmutter. 1680 wurde auch das Brunnenbecken erneuert, dazu kamen Stifts- und Stadtwappen. 1686 verlangte Säckelmeister Aurelian Zur Gilgen die Anbringung eines Familienwappens.

1879 war die Säule erneut in einem derart schlechten Zustand, dass sie renoviert werden musste. Dabei machte man es sich laut dem 1988 erschienenen Luzerner Brunnenbuch einfach:

«Man schlug kurzerhand die Verzierungen ab. Den Rest besorgte schliesslich ein Sturm, der 1882 die Säule aus ihrer Verankerung riss und zu Boden warf.»

Eduard Müller, Professor an der Kunstgewerbeschule Luzern, erhielt den Auftrag, Säule und Statue zu restaurieren, kam aber zum Schluss, dass sich dies nicht lohne, da beide nicht von grossem «artistischen» Wert seien. Er schuf deshalb ein neues Modell, das 1883 unter seiner Aufsicht von Kunstgewerbeschülern ausgeführt wurde.

Original in einer Nische an der Fassade des Mariahilfschulhauses

Das mutmassliche Original der Marienstatue von 1651, das heute in einer Nische an der Ostfassade des Luzerner Mariahilfschulhauses steht. Bild: hb

Das barocke Original der Statue wurde bis 1940 in der Propstei der Hofkirche aufbewahrt. Reinle vermutet, dass es danach in einer Nische an der Ostfassade des heutigen Mariahilfschulhauses angebracht wurde. Dort ist es vom grossen Pausenplatz aus noch heute zu bestaunen.

Ob es sich tatsächlich um das Original von 1651 handelt, ist gemäss Wey aber nicht restlos geklärt. Sicher sei aber, dass 1957 bei der letzten Renovation eine Kopie nach dieser Figur geschaffen wurde. Sie wurde von Gottlieb Kreiliger aus Willisau gehauen und besteht aus französischem Savonnières-Kalkstein. Sicher sei aber, dass bei der Renovation 1957 eine neue Marienstatue geschaffen wurde. Und genau diese befindet sich zur Restaurierung in Sursee.

Wiedereröffnung im Herbst

Im Herbst soll der restaurierte Marienbrunnen wieder eingeweiht werden. «Auf seinen Stufen werden sich dann wieder viele niederlassen und mit Blick auf die Stadt die Ruhe geniessen», sagt Beat Jung, Chorherr des Stifts St.Leodegar. Auch die Touristen mit ihren Trinkflaschen und die Leute aus der Umgebung, «die hier das köstliche Wasser gerne in Krügen holen», könnten sich dann wieder daran erfreuen.

Der Marienbrunnen ist am alten Brunnennetz der Stadt angeschlossen. Darum fliesst bis heute exzellentes Quell- und Trinkwasser von den Abhängen des Pilatus aus den drei Wasserspeiern. Finanziert wird die Brunnensanierung durch die Chorherren. Sie rechnen dafür mit Kosten von rund 150'000 Franken, die sie unter anderem mit Spenden finanzieren wollen.

Hinweis: Informationen zum Luzerner Brunnennetz gibt es auch auf der Website der Initiative Wasser für Wasser: lucernewater.ch.

