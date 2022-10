Määs Der Vater brachte vor 71 Jahren die Zuckerwatte nach Luzern – jetzt führt die Tochter den Betrieb weiter Mit charmanten Sprüchen und einem schlichten Verkaufswagen hat es Zuckerwatteverkäuferin Ikara-Ruth Adler zu einem Kultstatus an der Määs gebracht. Doch es war ihr Vater, der die süsse Versuchung nach Luzern brachte. Robino Rich Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Die Zuckerwattenmacherin Ikara-Ruth Adler bei der Arbeit an der Määs auf dem Inseli in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (11. Oktober 2022)

Als Theodor Surenmann 1951 mit seiner Frau Martha und seinen drei Kindern von grossen Geldsorgen geplagt wurde, hatte er eine vielversprechende Idee. «Ich bringe die Zuckerwatte nach Luzern», zitiert ihn seine Tochter Ikara-Ruth Adler, die den Familienbetrieb 2004 von ihrem mittlerweile verstorbenen Vater übernommen hatte. Damals investierte der Gründer vom «Zuckerwatte-Hüsli» in ein mobiles Zelt, bewarb sich mit seiner neuen Idee auf der Lozärner Määs und bekam den Zuschlag. Heute verkauft seine Tochter rechts neben dem Eingang zur Warenmääs ihre Zuckerwatte, damals stand Surenmann genau gegenüber.

Beim Zuckerwatte-Hüsli führt Ikara-Ruth das Geschäft ihres Vaters fort. Video: Roman Loeffel (Luzern, 10.10.2022)

Gründer vom Zuckerwatte-Hüsli Theodor Surenmann. Bild: Ikara-Ruth Adler

«Mein Vater gehörte zu den Ersten, die in der Schweiz Zuckerwatte verkauft hatten», erzählt sie stolz. 15 Jahre lang waren sie auf der Chilbi konkurrenzlos und ihre Kundschaft stand meterweit Schlange. Schon damals galt «das Leuchten und Strahlen der Kinderaugen» als schönster Lohn für die Inhaberfamilie. Adler erinnert sich, wie sie mit ihren beiden Geschwistern beim Verkauf mithelfen durfte «und zur Belohnung auch mal eine Flasche Cola bekommen hat». Adler sagt mit einem charmanten Lächeln: «Wir haben das Schaustellerleben immer sehr genossen und gelegentlich sogar unter der Zuckerwattemaschine geschlafen.»

Die Tochter wollte unbedingt weiter machen

Als ihr Vater vor 18 Jahren verstarb, war Adler klar, «dass ich das Geschäft weiterführen werde». Rund um die Jahrtausendwende verkaufte die Familie nicht nur Zuckerwatte, sondern auch gebrannte Mandeln und hausgemachte Confiserie. Die Tochter musste sich die Frage stellen, wie sie das Unternehmen weiterführen möchte. Heute verkauft sie ihre Zuckerwatte in einem schlichten und beinahe unauffälligen Verkaufswagen und versucht mit der Zeit zu gehen:

«Der Renner sind unsere leuchtenden Zuckerwatten. Dafür haben wir ganz besondere Leuchtstäbe, an denen wir die Zuckerwatte aufspinnen.»

Auch die abgepackte Zuckerwatte wird von Ikara-Ruth Adler täglich frisch zubereitet. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 11. Oktober 2022)

Bei Adler wird noch alles von Hand vorbereitet und produziert. Nicht nur die Zuckerwatte am «Stängel» wird von Hand gedreht, sondern auch die fertigen Eimer voller Zuckerwatte werden von der Rentnerin jeden Morgen um 9 Uhr frisch befüllt. «Auch den Zucker färbe ich mit Lebensmittelfarbe im Vorfeld selbst, damit ich genau weiss, was ich den kleinen und grossen Kindern verkaufe», erklärt Adler mit einer Selbstverständlichkeit. Und trotz der Handarbeit hat sie die Preise in den letzten Jahren nicht erhöht. Adler:

«Meinem Vater und auch mir war es wichtig, dass wir bezahlbare Zuckerwatten verkaufen.»

Adler sagt, dass sie besonders schöne Zuckerwatten mache. Bei ihr sehen sie aus wie Tannenbäume, berichtet ihre Kundschaft. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 11. Oktober 2022)

Die Zuckerwatte an der Määs kostet zwischen drei und fünf Franken. An ein Ende denkt die stolze Tochter aber noch lange nicht. Obwohl sie auf der Määs täglich 14 Stunden arbeitet, «mache ich das wirklich aus Leidenschaft». Die Rentnerin mietet sich jedes Jahr für die Määszeit ein Apartment in Luzern. Wenn Adler am 16. Oktober ihr «Zuckerwatten-Hüsli» zum letzten Mal für dieses Jahr schliesst, fährt sie zurück in ihr Zuhause nach Meilen am Zürichsee und bereitet sich für die nächste Lozärner Määs 2023 vor.

