Malters: Fische und Krebse sterben wegen Gewässerverschmutzung

Malters 300 Fische und 250 Steinkrebse sterben nach Gewässerverschmutzung Am Samstag kam es in Malters zu einer Gewässerverschmutzung. Dabei starben Hunderte Lebewesen. 07.02.2023, 12.34 Uhr

Für 300 Fische und 250 Steinkrebse kam am vergangenen Samstag jede Hilfe zu spät: Eine Gewässerverschmutzung in Malters sorgte dafür, dass im Mühlekanal auf einer Länge von 850 Metern sämtliche Lebewesen verendeten. Warum es genau zur Verschmutzung kam, ist derzeit unbekannt, wie die Luzerner Polizei schreibt. Sie wurde am Samstag kurz vor 14 Uhr über den Vorfall informiert.