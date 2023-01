Malters Gasthaus Klösterli schliesst seine Türen – 400-jähriges Traditionshaus wird künftig für betreutes Wohnen genutzt Noch bis am 12. Februar werden im «Klösterli» chinesische Spezialitäten serviert. Ab dem 1. April bietet die Betreuung und Pflege Malters AG im 400 Jahre alten Haus betreutes Wohnen an. René Meier Jetzt kommentieren Aktualisiert 06.01.2023, 16.31 Uhr

Daniela Krienbühl, Geschäftsführerin der Betreuung und Pflege Malters AG (links), und Andrea Hegi, Leiterin der Tagesbetreuung, vor dem «Klösterli», in welchem künftig betreutes Wohnen angeboten wird. Bild: Dominik Wunderli (Malters, 6. Januar 2023

Eine Ära im «Klösterli» geht zu Ende: Das Gasthaus und Restaurant in Malters schliesst seine Pforten. Das schreibt das «Klösterli» auf seiner Website. Noch bis am 12. Februar serviert Chefkoch Kwong Hing Lam Wan-Tan-Suppe, Nudel- und Reisgerichte im Wok oder Krevetten Kung Pao im Teig. Der 61-Jährige setzt seit viereinhalb Jahren auf chinesische Spezialitäten.

«Der Pachtvertrag hätte im Herbst geendet, wir haben uns entschieden, ihn nicht mehr zu verlängern», sagt Tochter Melody Schenk, die im Restaurant wirtet. «Nach 30 Jahren in der Gastronomie-Branche will mein Vater einen Schlussstrich ziehen.» Die Coronapandemie habe sicher auch ihren Teil dazu beitragen. Sie selber und ihr Mann hätten keine Kapazität, das Restaurant weiterzuführen. Rückblickend sagt sie: «Es war eine schöne Zeit mit vielen tollen Begegnungen.»

Die Eigentümerinnen des Hauses sind Christine Rubin und Trudy Weibel. Sie geben dem ehrwürdigen 400-jährigen Haus, das im Bauinventar als schützenswert eingestuft ist, nun eine neue Ausrichtung. Ab dem 1. April mietet Immomänt, eine Abteilung der Betreuung und Pflege Malters AG, die Räumlichkeiten. Die Tagesstätte gehört zur Spitex Malters, die seit einem Jahr unter der neuen Trägerschaft tätig ist. Betreut werden im «Klösterli» bis zu sechs Menschen mit demenziellen Entwicklungen.

Bisherige Wohnung ist zu klein

«Nach sorgfältiger Prüfung verschiedener Standorte haben wir mit dem ‹Klösterli› eine neue Lösung gefunden, welche den Tagesgästen mehr als gerecht wird und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Möglichkeiten eröffnet», sagt Daniela Krienbühl, Geschäftsführerin der Betreuung und Pflege Malters AG, auf Anfrage.

Die bisherige Wohnung an der Luzernstrasse 31 kann dem Wachstum nicht mehr gerecht werden. Geleitet wird die Tagesbetreuung von Andrea Hegi. «Massgeblichen Anteil an der jetzigen Lösung hat Theo Schacher. Er ist ein engagierter Bürger in Malters, der sich für das Immomänt interessiert und uns in der Umsetzung der Idee tatkräftig unterstützt», erzählt Krienbühl. «Als Involvierte der ersten Stunde hat die Familie Lam-Schenk alle motiviert, die Idee baldmöglichst umzusetzen und der Betreuung mitten im Dorfgeschehen einen würdigen Platz zu geben.»

In der Gaststube des «Klösterli» wird die Tagesstätte, im ersten Obergeschoss die Zimmer für begleitetes Wohnen eingerichtet. Die Gästezimmer des ehemaligen Hotelbetriebes werden künftig ebenso wie die 3,5-Zimmer-Wohnung extern vermietet. Angedacht sei auch ein neues Angebot im Sinne von begleitetem Wohnen, welches das bereits bestehende Angebot von dezentral betreutem Wohnen ergänze. Die Betreuung und Pflege Malters AG betreut auch Personen, die nicht pflegebedürftig sind, aber nicht ganz alleine zu Hause wohnen können.

Klösterli hat grosse Bedeutung für die Gemeinde

Die Tagesbetreuung ist ein wichtiger Pfeiler im Gesamtangebot der Betreuung und Pflege Malters AG. Sie schliesst laut Krienbühl eine Lücke zwischen der ambulanten Spitex-Behandlung zu Hause und der stationären Langzeitpflege im Alterswohnheim Bodenmatt. Von diesem Angebot sollen mehr Menschen profitieren, daher sei das Bedürfnis nach mehr Platz entstanden.

Dass das «Klösterli» eine neue Nutzung erhält, freut den zuständigen Sozialvorsteher Claudio Spescha: «Das Team von Immomänt leistet einen wichtigen Beitrag in der Entlastung von pflegenden Angehörigen.» Als Vertreter der Gemeinde stehe er hinter der neuen Ausrichtung. «Das Haus hat eine grosse historische Bedeutung für die Gemeinde», sagt Spescha, der auch im Verwaltungsrat der Betreuung und Pflege Malters AG ist. Es sei wichtig, dass im Haus nach der Schliessung des Restaurants wieder etwas stattfinde. Im «Klösterli» gebe es mehr Platz, es sei zentraler und man könne der Betreuung gerechter werden als heute.

