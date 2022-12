Malters Die «Old Brewery» stoppt im Frühjahr den Bierausschank – nun wird das Lokal ein Fall für die Anwälte Zwischen Besitzer und Beizer hängt der Haussegen schief. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

An der Luzernstrasse in Malters schenkt John Mamie in seiner «Old Brewery» seit dem Sommer 2018 rund 56 verschiedene Craftbiere aus und serviert hausgemachte Burger. Ab Frühjahr soll nun Schluss sein. Auf den sozialen Medien schreibt Mamie dazu: «Wir haben alles versucht, die Location zu halten. Jedoch lässt uns der Zustand des Gebäudes und deren Umstände keine andere Wahl.»

Wirt John Mamie erzählt, wie sich bereits bei der Übernahme im Jahr 2018 Mängel zeigten: «Wir haben das dem Eigentümer gemeldet, doch es passierte nichts.» Die Mängel blieben Thema und so wandte sich Mamie mit seinem Anliegen 2019 an die Schlichtungsbehörde. Diese hätte bestätigt, dass die Mängel behoben werden müssen. Doch es geschah wieder nichts.

Die Betreiber der «Old Brewery» wollten das Haus kaufen, doch auch hier kam nichts von Seiten des Besitzers. Das Mass voll machte ein Einbruch im November 2021. Es wurden Fenster und Türen beschädigt, das Lokal verwüstet und alles Wertvolle hätten die Täter mitlaufen lassen. «Sie klauten nicht nur die Schlüssel, sondern auch Bier», sagt Mamie. Die Täter habe man nie gefasst.

Statt des Handwerkers kam die Kündigung

Nach dem Einbruch musste wieder einiges repariert und eine neue Schliessanlage sollte installiert werden. Doch wieder war nichts vom Eigentümer zu hören. Das Hotel mit den fünf Zimmern musste geschlossen werden, da die Täter die Schlüssel mitlaufen liessen und die neue Schliessanlage nicht gleich installiert werden konnte. Sie standen ohne Versicherungsschutz da, ein Hotelbetrieb war so unmöglich.

Trotz mieser Situation bleibt Wirt John Mamie zuversichtlich. Bild: sam (20. Dezember 2022)

John Mamie gelangte das zweite Mal an die Schlichtungsbehörde, diese teilte wieder klar mit, die Mängel müssten behoben werden. Doch statt des Handwerkers kam die Kündigung des Pachtvertrages ins Haus, obwohl dieser eigentlich bis Sommer 2023 laufen würde. Nun liegt der Fall bei den Anwälten.

John Mamie, seine drei Angestellten und die Aushilfen hängen mit dieser Situation in den Seilen. Sie lieben ihre Lokalität und ihre Arbeit, doch mit dieser Ungewissheit sei es nicht schön. Deshalb hätten sie sich über die sozialen Medien mitgeteilt. Die «Old Brewery» habe sich gut ins kulinarische Angebot von Malters eingefügt. Auf die Füsse sei man niemandem getreten.

Die Coronazeit sei unschön gewesen, nochmals erleben wolle er diese nicht. Doch sie seien über die Runden gekommen. «Wir haben auch Auszeichnungen erhalten, wie etwa von Falstaff und wurden zum drittbesten Burgerrestaurant in der Zentralschweiz gekürt. Für uns läuft's gut, wir können uns nicht beschweren.»

Noch fliesst das Bier und werden Burger serviert im Lokal Old Brewery in Malters an der Luzernstrasse. Bild: PD

Die Zukunft ist offen

Wohin der Weg geht, sei offen, so Mamie. Er spricht von einem weiteren Brief, darin sei ihnen mitgeteilt worden, dass der Boden verkauft wurde. Damit ist wohl die Option Hauskauf auch vom Tisch. Der Besitzer der Liegenschaft war telefonisch nicht erreichbar.

John Mamie ist nicht der erste Wirt, der nach gut vier Jahren die Lokalität an der Luzernstrasse in Malters verlässt. Bereits Nadja Brunner und Franco Pugliese zog es 2017 nach ebenfalls gut vier Jahren weiter. Sie blieben in Malters und wirten im Caffè e più.

