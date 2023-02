So bunt ist der Fasnachtsumzug 2023 in Malters.

Malters Mauterser Mäntig, als ob es der letzte wäre Alle geben Gas – seien es die Holzfäller, der Dorfheilige oder Marsreisende. In Malters ist an diesem Montag alles unterwegs, zu Fuss, auf Rädern oder hoch in der Luft. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 20.02.2023, 17.52 Uhr

Ein Chlapf, ein Schrei und dann geht's rhythmisch weiter. Angeführt werden die 33 Nummern am Umzug vom Güdismontag in Malters von der Guuggenmusig Schädubrommer Mauters. Bei eitlem Sonnenschein und ausgelassen fröhlicher Stimmung setzt sich der Umzug von der Dängelmatte her über die Luzernstrasse in Richtung Bahnhof in Bewegung.

Entlang der Route haben es sich bereits Tausende gemütlich gemacht, auf Campingstühlen, mitgeschleppten Sitzbänken oder direkt auf dem Trottoir. Ein Grossaufmarsch, wie ein Motteri fachmännisch bemerkt. Die Motteris sind es, die den Umzug organisieren, wie mir ein weiterer Motteri zu verstehen gibt: «Wir haben Fasnacht im Grind und mottern viel.» Zu Mottern gab es an diesem Mauterser Mäntig jedoch nichts. Alles läuft wie am Schürchen.

Trachtengruppe Mauters auf dem Spartrip. Bild: Manuela Jans-Koch (Malters, 20. Februar 2023)

Krisen schieben die Mauterser nur punkto Energie. Doch auch hier ist nicht jammern angesagt, sondern wird pro aktiv eine Duschpartnerin oder ein Duschpartner gesucht und kommt s'Kafi vom Füür. Die Trachtengruppe Mauters setzt konsequent auf Schpaare. Und was meint da der Dorfheilige dazu. Der sieht amüsiert dem Treiben der Wegere Häxe aus Willisau zu, die das Publikum mit schwarzen Konfettis eindecken und lässt sich nicht beirren.

Eine besondere Ehre

Den Dorfheiligen oder die Dorfheilige gibt es übrigens seit 1976. Speziell zur Fasnachtszeit werden verdienstvolle, im Dorf bekannte Personen mit diesem Titel bedacht. Dieses Jahr kommt die Ehre «Tschiri» alias Josef Portmann zu. Er verbindet Fussball, Guetzli und Status Quo gekonnt witzig und engagiert.

«Ein glatte Köbi de ‹Tschiri›, das muess mer em la», schreit eine Zuschauerin mir ins Ohr. Die Ehrung werde jedoch nicht etwa mit Pflichten zur fünften Jahreszeit, wie es in der Stadt unten Brauch sei, verbunden, sondern hier dürfe der Heilige einfach nur geniessen.

Hoch hinaus wollen die Hahnerüücher Nüderef. Ihr E-Auto fahrt nicht nur über Stock und Stein, sondern direkt auf den Mars. Trotz Angebot bleiben die Zuschauerinnen und Zuschauer lieber auf dem Boden und lassen sich mit Süssigkeiten, Guetzli, Bananen oder Schoggi verwöhnen. Am Mauterser Mäntig stimme eben alles, da müssten sie den Planeten nicht wechseln.

Mit und ohne Motor

Mit ohrenbetäubenden Motorenlärm nähert sich jetzt auch der Speedy Gonzales Fan Club Mauters. Zwar seien die Elektro-Töff eine gute Sache, doch soundmässig geben sie lieber Gas. Mit und ohne Motor Gas geben die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler alleweil. Zum Finale geht's auf den Dorfplatz und ein Motteri verspricht:

«Glaubsch, mer gsend Sunne wieder ufgho?»