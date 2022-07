Wespenstich führt zu Autounfall in Malters

Malters Wegen Wespenstichs: Autofahrerin verletzt sich bei Selbstunfall leicht Das Auto fuhr gegen eine Rabatte an der Luzernerstrasse und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. 20.07.2022, 18.55 Uhr

Bild: PD/Luzerner Polizei

Am Mittwoch kam es in Malters zu einem Selbstunfall. Kurz nach 11.30 Uhr fuhr eine Autolenkerin auf der Luzernerstrasse in Richtung Schachen, wie die Luzerner Polizei mittelt. Während der Fahrt wurde sie von einer Wespe in den Arm gestochen. Aufgrund der Lenkbewegung geriet sie mit ihrem Auto rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Rabatte. Das Fahrzeug kippte und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand, so die Polizei.