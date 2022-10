Malters Geplanter Hof-Tausch ‒ kritische Fragen, aber laut Gemeinderat auch viel Zuspruch Der Gemeinderat informierte an der «Gwärb 2022» die Bevölkerung über den geplanten Landabtausch. Gemäss Gemeindeammann Marcel Lotter war der Stand «immer sehr gut besucht». Jetzt kommentieren 19.10.2022, 08.38 Uhr

Der geplante Tausch des gemeindeeigenen Hofs Witenthor mit dem privaten Hof Feld in Malters sorgt im Dorf für Gesprächsstoff. Unter anderem, weil die Betriebe unterschiedlich gross sind und weil nicht alle Direktbetroffenen glücklich mit der Absicht sind. Am Wochenende informierte der Gemeinderat die Bevölkerung über den Tauschvertrag, der Ende November an die Urne kommt.