Zentralschweiz soll als Film-Drehort gestärkt werden

Zentralschweiz Filmförderer setzen auf Miniatur-Hollywood und James-Bond-Schauplätze Die «Film Commission» hat künftig mehr Mittel zur Verfügung. Damit sollen internationale Produktionen in die Region geholt werden. Und auch James-Bond-Fans sollen in die Zentralschweiz pilgern. Stefan Dähler 12.01.2023, 16.11 Uhr

Sie hat schon grosse Produktionen wie den Luzerner «Tatort» begleitet: die Film Commission Lucerne & Central Switzerland, früher bekannt als Filmlocation Lucerne. Seit dem Wegzug des «Tatort» und von Filmbranchen-Events wie der «Rose d'Or» oder des Schweizer Filmpreises «Quartz» ist es um die Filmstadt Luzern aber medial ruhiger geworden.

Nichtsdestotrotz ist die Film Commission nach wie vor aktiv. Eines ihrer Ziele ist es, Filmproduktionen in die Region zu holen und sie vor Ort zu unterstützen, etwa bei der Suche nach guten Drehorten, dem Einholen von Bewilligungen oder der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten.

Geschäftsstelle erhält mehr Ressourcen

«Im Herbst etwa weilte eine rund 100-köpfige Filmcrew aus Italien in Luzern, um Szenen für den Spielfilm ‹La Chimera› zu drehen», sagt Niklaus Zeier. Der frühere Kommunikationschef der Stadt Luzern ist heute Präsident der Film Commission, die ihr Büro an der Gesegnetmattstrasse 10 in Luzern hat. Und diese konnte im vergangenen Herbst um ein Mitglied erweitert werden. Zu Niklaus Zeier und Film Commissioner Lili Kaelin kam neu Gabie Burkhard als Leiterin der Geschäftsstelle dazu. Zusammen teilen sie sich 180 Stellenprozente.

Dreharbeiten für den italienischen Spielfilm «La Chimera» auf dem Vierwaldstättersee in Luzern. Bild: Simona Pampallona

Möglich wurde dieser Ausbau mit zusätzlichen Mitteln. Diese kamen über die «Neue Regionalpolitik – NRP» zu Stande. Mit diesem Instrument unterstützen Bund und Kantone gemeinsam Projekte zur Steigerung der Wertschöpfung. Die Film Commission erhält befristet bis 2025 jährlich 200'000 Franken. Daran beteiligen sich die Kantone Luzern, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden. Der Bund übernimmt die Hälfte der Kosten. «Bisher wird die Film Commission jährlich von der Stadt Luzern mit 100'000 Franken und von touristischen Organisationen aus der Region unterstützt», so Zeier.

Eine Woche brachte 350'000 Franken Wertschöpfung

«Unsere Aktivitäten sind Teil der Wirtschafts- und nicht der Kulturförderung», sagt Zeier. «Wenn eine Filmcrew in die Region kommt, entsteht Wertschöpfung.» Die Crew von «La Chimera» habe hier in einer Woche rund 350'000 Franken ausgegeben. «Es profitieren nicht nur Hotels und Gastronomie, sondern auch die filmnahe Kreativwirtschaft, die Dreharbeiten unterstützen kann. Fast immer benötigen internationale Filmproduktionen lokalen Support für Crew und Equipment.» Ausserdem werde die Zentralschweiz dank der Filme international bekannter.

Niklaus Zeier, Präsident der Film Commission. Bild: Dominik Wunderli

Dank der zusätzlichen Mittel könne sich die Film Commission noch besser positionieren und profilieren. «Wir treten mit einem verbesserten Marketing an, wir müssen uns durchsetzen im Wettkampf mit anderen Regionen», sagt Zeier. Denn Film Commissions gibt es auch im nahen Ausland, in Zürich, im Wallis oder im Tessin, und diese seien finanziell meist besser aufgestellt. «Die Walliser etwa haben die Möglichkeit, Filmproduktionen mit Beiträgen zu unterstützen, wie das übrigens international Standard ist. Wir haben die Mittel dafür nicht.»

Die Zentralschweiz punkte aber mit anderen Vorzügen, so Zeier. «Wir haben tolle Drehorte mit grosser Vielfalt, die Wege sind kurz, Bewilligungen sind hier oft einfacher erhältlich als andernorts, wir sind gut organisiert und anerkannt für unsere Dienstleistungen und unser Engagement.» Wichtig sei auch die Beziehungspflege. So gehöre der Besuch von Filmfestivals im In- und Ausland zur Basisarbeit, die jetzt noch gestärkt werde, um vermehrt Kontakte zu Regisseuren, Filmproduzenten oder Drehbuchautorinnen zu knüpfen.

«Goldfinger»-Festival in Andermatt?

Im Auf- und Umbau befinden sich Kommunikationskanäle wie Website und Social Media. «Zudem wollen wir Drehplätze entwickeln und vor Ort ein Netzwerk aufbauen», sagt Zeier. Ein Beispiel sei Hospental im Urserental, das sich sehr gut als Kulisse für historische Filme eignen könnte. Ausserdem erarbeitet die Film Commission gemeinsam mit der Hochschule Luzern Wirtschaft Konzepte, um beim Tourismus in der Region mit dem Thema Film neue Akzente zu geben. «Wir wollen Touristen Drehorte berühmter Filme zeigen», sagt Zeier. «Eine unserer Ideen wäre ein ‹Goldfinger›-Festival in Andermatt.» Der legendäre Bond-Film wurde teils im Urserental gedreht.

Exklusive Produktionsstätte in der Schweizer Filmlandschaft

Ein langfristiges Ziel sei die Einrichtung einer Produktionshalle, so Zeier. «Eine solche wäre einzigartig in der Schweiz. Die Räumlichkeiten in der Viscosistadt in Emmenbrücke wären vorhanden. Wir brauchen aber noch Investoren. Zurzeit überarbeiten wir unser Projekt.» Diese Halle müsse aber multifunktional sein, denn nur für den Film würde sie nicht kostendeckend betrieben werden können.

Schliesslich organisiert die Film Commission im Auftrag von Stadt und Kanton Luzern und in Zusammenarbeit mit der European Film Academy, dem Bundesamt für Kultur und der SRG die European Film Awards, die 2024 im KKL Luzern vergeben werden.

Finanzierung nach 2025 als nächstes Ziel

Vorerst steht aber die Entwicklung des Betriebs und die Sicherung der Finanzierung der Film Commission nach 2025 im Vordergrund. Dazu müsse man auch private Geldgeber gewinnen. «Wir wollen noch deutlicher aufzeigen, welche Wertschöpfung durch Filmproduktionen vor Ort entsteht», sagt Zeier.

Derzeit begleitet die Film Commission jährlich fünf bis sechs grössere Produktionen – neben «unzähligen Beratungen, Informationen und Dienstleistungen», so Zeier. Ein quantitatives Ziel, wie viele es künftig sein sollen, habe man nicht gesetzt. «Eines unserer Ziele ist, die bereits international anerkannte Betreuung der Produktionen noch zu steigern. Diese Betreuung ist einer unserer Trümpfe im Wettbewerb mit anderen Filmregionen.»

