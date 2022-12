Energiekrise: Stadt Luzern empfiehlt Mitarbeitern Homeoffice

Massnahmen Stadt Luzern will weiter Energie sparen: Nun kommt Homeoffice zum Zug – auch die Heizung wird runtergedreht Über die Festtage werden die Energiesparmassnahmen der Stadtverwaltung verstärkt. Damit soll ein Beitrag gegen eine mögliche Stromknappheit geleistet werden. 16.12.2022, 10.30 Uhr

Für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung geht es zwischen Weihnachten und Neujahr ab ins Homeoffice - so lautet zumindest die Empfehlung der Stadt Luzern. Diese will ihre seit Oktober geltenden Energiesparmassnahmen verstärken, um einer möglichen Stromknappheit entgegenzuwirken. Wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt, sollen gemäss Beschluss des Stadtrates über die Festtage zudem weitere Massnahmen in den Bereichen Verwaltung und Schule ergriffen werden.