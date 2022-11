Luzerner Kulturmedien lancieren Projekt zur Medienförderung

Digitaler Wandel Vier Luzerner Medienunternehmen setzen sich gemeinsam für Fördergelder ein Das Radio 3Fach, das Kulturmagazin 041 sowie die Onlinemagazine «Frachtwerk» und «Kultz» machen gemeinsame Sache, um für eine kantonale und städtische Förderung der Luzerner Kulturmedien zu werben. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 30.11.2022, 17.10 Uhr

Symbolbild: Peter Klaunzer/KEYSTONE

Der digitale Wandel krempelt die Medienwelt so schnell um, wie man es zuvor in der Geschichte kaum kannte. Das trifft vor allem auch kleine lokale und regionale Unternehmen. Speziell um den Erhalt einer vielseitigen Luzerner Kulturberichterstattung sorgen sich die Macherinnen und Macher von Radio 3Fach, des Kulturmagazins 041 sowie der Onlinemagazine «Frachtwerk» und «Kultz». Nicht zuletzt, weil sie selbst als Player in jenem Segment um Leserschaft und Klickzahlen kämpfen müssen.

Nun lancieren diese vier Medienunternehmen das Pilotprojekt «Luzerner Kulturmedienförderung». Es zielt darauf ab, dass für den hiesigen Kulturjournalismus kantonale und städtische Gelder bereitgestellt werden können, um den digitalen Transformationsprozess mitzufinanzieren – und letztlich so auch das Überleben der Medien zu sichern. Am Mittwoch informierten Vertreterinnen und Vertreter jener Unternehmen die Öffentlichkeit im Restaurant Parterre in Luzern über die Details ihres Vorhabens.

Sinkende Bereitschaft, für Inhalte zu bezahlen

Heinrich Weingartner (Kultz) betonte, dass das Erzeugen von Social-Media-Beiträgen oder digitalem Storytelling auch mit höheren Kosten verbunden sei. «Gleichzeitig sind immer weniger Leute bereit, für Inhalte zu bezahlen.» Aus diesem Dilemma entspringe letztlich die Dringlichkeit, den lokalen Kulturjournalismus nachhaltig zu stärken. Dies soll gemäss Positionspapier der vier «Luzerner Kulturmedien» vor allem dank Hilfe der öffentlichen Hand geschehen. Konkret: durch kantonale und städtische Förderung. Ein im September eröffneter Vorstoss zur «Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von lokalen Medienschaffendenden» der anwesenden Grünen-Kantonsrätin Rahel Estermann zielt bereits auf eine Förderung ab, löse «das strukturelle Problem aber nicht», so Estermann bei der anschliessenden Diskussion.

Der Zusammenschluss der vier Unternehmen sowie das Pilotprojekt sollen künftig als Netzwerk und Austausch zwischen den verschiedenen Playern dienen und so auch private Geldgeber ansprechen, die daran interessiert sind, «die Zukunft des Kulturjournalismus und der Medienvielfalt der Stadt Luzern zu sichern».

