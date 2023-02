Fasnacht in Meggen: Umzug lockt 5000 Zuschauer an

Meggen Ein familienfreundlicher Umzug, trotz gfürchiger Sujets Der Fasnachtsumzug in Meggen lockte rund 5000 Besucherinnen und Besucher an. Er überzeugte mit viel Liebe zum Detail und effizienter Durchführung. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 19.02.2023, 19.15 Uhr

«Es ist ein typischer Landumzug», meinte eine Besucherin, die nach dem letzten Sujet am Sonntagnachmittag Richtung Megger Dorfplatz marschierte. Sie meinte das keinesfalls despektierlich, sondern hatte nur lobende Worte für die Sujets und die Kreativität der Teilnehmer übrig. «Der Umzug ist familienfreundlich, abwechslungsreich und weder zu kurz noch zu lang.»

In der Tat war der ganze Zauber – gutes Stichwort übrigens: Das Harry-Potter-Universum hatte mit einem fast lebensgrossen Drachen einen tollen Auftritt! – relativ zügig vorbei. Zügig zumindest für Gäste, die am Donnerstag am Fritschiumzug waren: Dauerte dieser noch mehrere Stunden, waren die Fasnachtstruppen in Meggen auf Zack. Nicht ganz 30 Nummern waren in weniger als einer Stunde zu sehen.

Trotz gfürchiger Sujets hatten auch die kleinsten Zuschauer ihre helle Freude. Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Hier fliegen Orangen vom Zunftmeister Mark Fehlmann, keine unidentifizierbaren Flugobjekte. Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Skelette auf Töffs unterwegs durch Meggen. Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Die geplante Feuerwehrfusion mit Adligenswil: Eine Angelegenheit für den Schredder, wenn es nach den Wagenbauern geht. Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Für Harry-Potter-Fans war dieser fast lebensgrosse Drache ganz bestimmt der ganz grosse Höhepunkt. Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Die Bienenkönigin der «Glögglifrösch» führt ihre fleissigen Musiker-Bienen durchs Dorfzentrum. Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Ein Kugelispiel mit viel Liebe zum Detail gab es in Meggen zu bestaunen. Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Was wend d Frösch? Frösche Wend? Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Fötzeli-Räge auch in Meggen. Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Die Zuschauerinnen und Zuschauer kamen in den Genuss von Kostümen, die bis ins Detail überzeugten. Wie etwa diejenigen der «Wäsmali-Chatze». Bild: Matthias Stadler

(Meggen, 19. Februar 2023) Wie jedes Jahr organisierte die Fröschenzunft Meggen den Umzug. Aus dem Dach ragt Zunftmeister Mark Fehlmann. Bild: Matthias Stadler

Die Zuschauer verdankten es. «Toll, die Wagenbauer sind so kreativ und detailverliebt. Kompliment», meinte eine Zuschauerin. Die Sujets waren wie immer breit gestreut: So wurde (wie in Luzern) Fifa-Boss Gianni Infantino gesichtet, auch die geplante Feuerwehrfusion Meggen-Adligenswil war ein Thema: «So god das ned, das chönder vergässe, mehr gänd de ganzi Seich im Fusionsschredder zfrässe.»

Auch gfürchige Gestalten hatten ihren Auftritt. Beispielsweise die Wagenbaugruppe Schnipp Schnaps, welche ein Heimspiel hatte. Sie war am Donnerstag bereits am Fritschiumzug zugegen, auch am Wey-Umzug hat sie noch einen Auftritt geplant. Doch trotz ihres gfürchigen Äusseren mit grossen Hörnern kamen die Gestalten bei den kleinen Gästen gut an: ein High five hier, ein Winken dort. Sie liessen Gnade vor Recht walten.

Gfürchig, aber doch irgendwie lieb. Die Wagenbaugruppe Schnipp Schnaps am Fasnachtsumzug in Meggen. Bild: Matthias Stadler (19. Februar 2023)

«Es ist ganz ordentlich anstrengend»

5000 Gäste lockte der Anlass an. Organisiert worden war er wie immer von der Fröschenzunft Meggen. Zunftmeister Mark Fehlmann, der denn Umzug als «genial, einfach perfekt» bezeichnete, liess es sich während des offerierten Risottoessens nach dem Umzug nicht nehmen, auf dem Dorfplatz eine Orange nach der anderen ins Publikum zu werfen. Was passte, er habe früher Baseball gespielt. «Der ganze Tag ist ein Riesenspass», meinte er. Es sei auch «ganz ordentlich anstrengend. Aber der Einsatz zahlt sich aus, wenn man all die schönen, lachenden Gesichter von Jung und Alt sieht.»

Vor dem Umzug habe die Zunft das Altersheim besucht. «Eine 97-jährige Dame wollte mich gar nicht mehr loslassen. Sie hatte so Freude, dass wir gekommen sind.» Das Programm gehe noch bis spät am Abend – «bis der Letzte nicht mehr stehen mag», wie Fehlmann meinte. Er sei das leider aber nicht, da er etwas kränkle. «Hoffentlich ein anderes Mal.»