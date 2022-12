Letzte Budgetversammlung in Meggen

Meggen Ein historischer Moment: Zur letzten Budgetversammlung kamen 159 Stimmberechtigte Meggen wird künftig über Geschäfte an der Urne abstimmen. Die letzte Gemeindeversammlung findet im Mai statt. Sandra Monika Ziegler 13.12.2022, 15.44 Uhr

An der Gemeindeversammlung vom Montag fanden sich im Megger Gemeindehaus 159 stimmberechtigte Personen und gut 22 Gäste ein. Es handelte sich dabei um die letzte Budgetversammlung. Ein historischer Moment, denn künftig wird an der Urne abgestimmt. Das haben die Stimmberechtigten an der letzten Abstimmung entschieden. Als Begrüssung sagte Urs Brücker (GLP) mit einem Augenzwinkern: «Kaum wird die Versammlung abgesetzt, kommen wieder viele Leute ins Gemeindehaus.»