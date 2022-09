Meggen: Gemeinderat bewilligt Flüchtlingsunterkunft

Meggen Einsprachen gegen Containersiedlung für Flüchtlinge wurden abgewiesen – der Baustart erfolgt am Freitag Der Megger Gemeinderat bewilligt den Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Standort Gottlieben. 23.09.2022, 00.01 Uhr

Der Gemeinderat Meggen hat an seiner Sitzung vom vergangenen Mittwoch die Baubewilligung für die Erstellung einer temporären Wohncontainersiedlung für Flüchtlinge am Standort Gottlieben erteilt. Bereits heute Freitag wird mit dem Aushub begonnen, wie die Gemeinde Meggen in einer nun veröffentlichten Mitteilung schreibt.