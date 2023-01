Megger Fröschenzunft hebt den 63. Zunftmeister ins Amt

Meggen Fröschenzunft hebt den 63. Zunftmeister ins Amt «Frösche Wind» – so lautet das Motto des neuen Zunftmeisterpaars Mark und Susann Fehlmann. 08.01.2023, 20.24 Uhr

Am Samstag wurde «feierlich und wieder mit traditionellem Zeremoniell» der 63. Zunftmeister der Fröschenzunft Meggen ins Amt gehoben: Durch die Fasnacht 2023 werden Mark Fehlmann und seine Frau Susann führen, wie es in einer aktuellen Mitteilung heisst. Der 44-Jährige arbeitet als Leiter «Sales & Marketing» bei der Swiss Life Asset Management. Die ein Jahr jüngere Susann ist für die Hochschule Luzern im Bereich Veranstaltungen tätig. Gemeinsam mit den drei Kindern Isabelle, Nicolas und Olivia wohnen Sie seit mehreren Jahren in Meggen.