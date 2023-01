Meggen Gemeinderat setzt temporäre Asylkommission ein Die Asylkommission soll die Betreuung der Schutzsuchenden koordinieren. Zudem soll sie eine Freiwilligengruppe aufbauen. 20.01.2023, 12.58 Uhr

Der Aufbau der Containersiedlung in Meggen musste gestoppt werden. Bild: Dominik Wunderli (Meggen, 27. Oktober 2022)

Der Megger Gemeinderat hat eine temporäre Asylkommission ins Leben gerufen. Wie es in einer Mitteilung heisst, soll diese die Betreuung der ukrainischen und weiteren Asylsuchenden koordinieren. Allfällige sicherheitsrelevante und problematische Situationen sollen dabei frühzeitig erkannt und Lösungen erarbeitet werden.

Zur Kommission gehören Fabienne Erni, Leiterin Soziales und Gesundheit, sowie die beiden Meggerinnen Alessandra Foletti und Zofia Rodziewicz – Präsident ist Gemeinderat Oliver Class. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, soll die Kommission ausserdem eine Freiwilligengruppe für die temporäre Wohncontainersiedlung im Gottlieben aufbauen.

Die geplante Asylunterkunft in Meggen sorgte in den letzten Wochen für Diskussionsstoff. Nachdem das Kantonsgericht sämtliche Aspekte einer Anwohner-Beschwerde abgelehnt hatte, muss nun das Bundesgericht darüber befinden. Die Gemeinde will den Bau der Wohncontainer trotzdem weiterführen. (pl)

