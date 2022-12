Kantonsgericht hebt Baustopp für Flüchtlingsunterkunft Meggen auf

Meggen Kantonsgericht hebt Baustopp für Flüchtlingsunterkunft auf Die Gemeinde kann die Wohncontainersiedlung für Flüchtlinge in Gottlieben weiter aufstellen. Die Einsprecher sind vor Gericht abgeblitzt. 22.12.2022, 21.13 Uhr

Der Gemeinderat Meggen hatte im Herbst informiert, dass er im Gebiet Gottlieben in der Zone für öffentliche Zwecke eine temporäre Wohncontainersiedlung erstellen will. Die Unterkunft soll 100 Personen Platz bieten und für maximal drei Jahre in Betrieb bleiben. Dagegen gab es mehrere Einsprachen. Der Megger Gemeinderat wies jedoch alle ab. Am 23. September wurde dann mit dem Aushub für die Containersiedlung begonnen und die ersten Container wurden aufgestellt.