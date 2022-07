Das NON-Open-Air Meggen setzt auf einheimisches Schaffen

Meggen NON-Open-Air setzt auf einheimisches Schaffen Vom 22. bis am 24. September finden auf dem Bioweingut Sitenrain zehn Livekonzerte statt. Im Programm sind mehrere Luzerner Bands vertreten. 18.07.2022, 15.03 Uhr

Seit 2011 findet das NON-Open-Air auf dem Bioweingut Sitenrain in Meggen statt. Dieses Jahr dauert es vom 22. bis am 24. September, wie das Organisationskomitee mitteilt. Es finden insgesamt zehn Livekonzerte statt, ausserdem Kopfhörer-Discos mit sieben DJs.

Im diesjährigen Line-up finden sich drei Luzerner Bands: Visions in Clouds, Mehltau und Beatie Bossy. Ausserdem treten Bands aus St.Gallen, Waadt und Zürich auf.

Organisiert wird das Open Air von einem Kulturverein, das Organisationskomitee engagiert sich unentgeltlich. Unterstützt wird der Anlass durch rund 100 freiwillige Helferinnen und Helfer, wie es in der Mitteilung heisst. Inzwischen helfen rund hundert Personen ehrenamtlich mit, während der Vorbereitungen, am Anlass sowie beim Abbau. Das Open Air setzt weiterhin auf die Region: Das Essen wird grösstenteils vor Ort verarbeitet, der Wein und einige Lebensmittel stammen vom Bioweingut Sitenrain, das Land in Meggen sowie in Avola (Sizilien) bewirtschaftet. Tickets sind online auf www.openair-non.ch erhältlich. (std)

So sah die Bühne letztes Jahr aus. Bild: PD