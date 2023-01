Meggen/Bischkek «Wurden von der Nachfrage überrumpelt» – Luzernerin leitet Krebsvorsorge-Projekt in Zentralasien Andrea Isenegger (59) engagiert sich in Kirgistan für die Gesundheit von Frauen. Die Apothekerin ist seit vielen Jahren für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 22.01.2023, 17.00 Uhr

Das Leben der Luzernerin Andrea Isenegger (59) spielt sich in der 6500 Kilometer entfernten Region Chui im Norden Kirgistans ab. Die gelernte Apothekerin leitet seit 18 Monaten ein Pilotprojekt der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) im Bereich der Krebsvorsorge für Frauen. Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs sind weltweit mit die häufigsten Krebsarten bei Frauen. Beide Krankheiten können behandelt werden, wenn sie früh erkannt werden.

Andrea Isenegger bei der Eröffnung einer Klinik in Kirgistan im Juli 2022 Bild: PD

Hier setzt MSF mit der erfahrenen Schweizerin den Hebel an. Denn in Kirgistan gehen die Menschen nicht zum Gesundheits-Check. Frauen lassen sich nicht regelmässig auf Krebs untersuchen, weil das Angebot nicht existiert. «Man kennt es hier nicht. Das MSF lancierte das Projekt zur Voruntersuchung von Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs in dieser Region, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und aufzuzeigen, dass es wichtig ist, einen Krebs im frühen Stadium zu entdecken», so Isenegger.

Am Anfang war nur ein Büro

Die Frau aus Meggen reiste im September 2021 in das Gebiet rund um die Hauptstadt Bischkek, wo sie in zwei Spitälern des Gesundheitsministeriums mit dem Aufbau des Projekts startete. «Bei meiner Ankunft existierte ausser einem Koordinationsbüro nichts. Als erstes stellte ich ein Team zusammen.» Neben zwei Gynäkologinnen aus den Philippinen und einer Psychologin aus Indien zählen Fachkräfte aus Bereichen der Medizin, Health Promotion, Logistik und der Versorgung dazu. Etwa ein Wasser-Ingenieur aus Äthiopien. «Dieser hat die Aufgabe, die Wasserversorgung und die Entsorgung von Klinikabfällen zu koordinieren. Die Abfallbeseitigung in den Spitälern Kirgistans bedarf einiger Verbesserungen», betont Isenegger.

Insgesamt sind 70 Personen in das Projekt involviert. Vernetzt sind auch Organisationen der Gebiete Gynäkologie, Geburtshilfe oder der Pflege sowie Personen des Gesundheitsministeriums oder dem onkologischen Institut. Unter anderem werden Selbsthilfegruppen aufgebaut oder es wird im Bereich der Familienplanung Aufklärungsarbeit geleistet.

Weiter wird medizinisches Fachpersonal an der Front geschult, indem es bei Untersuchungen der Frauen direkt involviert wird. Ziel ist, in den kommenden drei Jahren 30’000 Frauen zu untersuchen. Wenn das Aufbauprojekt abgeschlossen ist, muss das Ministerium in der Lage sein, die Vorsorge auf demselben Niveau weiterzuführen. «All unsere Projekte müssen nachhaltig sein. Deshalb ist eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern wichtig», betont Isenegger.

Von der Nachfrage überrumpelt

Die Bevölkerung wird unter anderem durch das Health Promotion Team für die Untersuchung motiviert. Das erwähnte Team arbeitet mit freiwilligen Helferinnen. Diese gehen direkt auf Privatpersonen zu, besuchen Schulen oder organisieren Veranstaltungen. Das Projekt trägt Früchte. «Die Kirgisinnen und Kirgisen haben offene Ohren für Projekte der MSF und nehmen auch das neue medizinische Angebot an. Wir wurden von der Nachfrage überrumpelt. Derzeit gibt es eine Warteliste.» Frauen, die sich untersuchen lassen wollen, müssen bis Ende April warten. «Erst dann haben wir wieder freie Termine», sagt sie.

Andrea Isenegger im Dezember 2022 in Bischkek Bild: PD

«Von 3300 untersuchten Frauen mussten bei zwei Gewebeproben für weitere Abklärungen entnommen werden», führt die Luzernerin aus, der selbst vor 12 Jahren die Diagnose Krebs gestellt wurde. Sie hat die Krankheit besiegt. Für das Vorsorgeprojekt ist sie nicht nur, aber auch deswegen, die ideale Besetzung. «Die Organisation suchte einen Projektkoordinator. Da ich bereits mehrere Einsätze in Kirgistan hatte, etwas Russisch spreche und eine persönliche Geschichte als Krebspatientin habe, war ich sehr interessiert», beschreibt sie ihren Antrieb.

Mit ihrer Erfahrung leistet sie grosse Vorarbeit. «Für mich ist es einfacher mit Leuten hier zu verhandeln oder mit ihnen zu arbeiten, weil ich ihre Mentalität kenne und weiss, wie sie in bestimmten Situationen reagieren», bemerkt sie.

Ein Paradies für Alpinisten

MSF ist seit 2005 im Binnenland, das sieben Millionen Einwohnende zählt, tätig. «Bevor wir ein Projekt starten, wird immer ein Vertrag zwischen MSF und dem Gesundheitsministerium erstellt. Es muss ein klarer Auftrag definiert werden», so die Luzernerin, die sich sehr gut zurecht findet in ihrer gegenwärtigen Wahlheimat.

Das Leben der MSF-Leute dreht sich um die Arbeit, doch auch in der Freizeit sind sie aktiv. «Wir arbeiten viel, aber an Wochenenden gibt es Abwechslung. Ich bewege mich gerne in der Natur. Kirgistan ist für Alpinisten ein Paradies. Es gibt Skiresorts und fantastische Möglichkeiten zum Klettern oder Schneeschuhlaufen. Die Gebiete sind nicht vergleichbar mit der Schweiz, abgesehen davon, dass man öfter auf Second-Hand-Bahnen stösst, die in den Sprachen Italienisch, Französisch und Deutsch beschriftet sind.»

Für das Wochenende nach unserem Gespräch hatte Isenegger mit Leuten aus ihrem Team eine Schneeschuhwanderung geplant. Allenfalls würde sie auf Skitour gehen. «Das funktioniert nur mit einem einheimischen Führer, der sich auskennt. In Kirgisiens Wildnis gibt es Bären und Wölfe.»

In die Zentralschweiz zieht es sie nicht sehr. «Natürlich vermisse ich Freunde und Familie. Ich war im August drei Wochen in der Schweiz, aber ich habe nicht vor, in den nächsten Monaten zurückzukehren.» Sie verbringe auch ihre Ferien in den Regionen, in der sie im Einsatz sei. Isenegger:

«Es macht keinen Sinn, ins entfernte Europa zu reisen, wenn in der Nähe alles vorhanden ist, was das Herz begehrt.»

