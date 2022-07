Meggen «Viele haben nichts ausser ihrer Kleider»: Hilfswerk evakuiert Familien in der Ukraine Der Megger Marco Strache hat mit seiner ukrainischen Ehefrau ein Hilfswerk für Kriegsopfer aufgebaut. Das Ehepaar hat am eigenen Leib erfahren, was es heisst, um das Überleben Familienangehöriger zu bangen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

24. Februar 2022. Die russische Armee fällt in die Ukraine ein und löst eine internationale Welle der Empörung aus. Besonders tief sitzt der Schock bei einem Megger Ehepaar: Daria Solovei und Marco Strache. Soloveis dreiköpfige Familie nämlich lebte in Tschernihiw, einer Stadt im Norden der Ukraine. «Es ging alles unglaublich schnell», erzählt Strache.

«Zuerst hofften wir, dass der Krieg die Stadt nicht erreichen wird. Dann plötzlich konnten wir nur noch hoffen, dass unsere Familie überlebt.»

Nur wenige Stunden nach Kriegsausbruch befand sich die Familie seiner Frau in Lebensgefahr: Soloveis Mutter, ihr Bruder und ein kleines Kind. Von der Schweiz aus versuchte das Paar, eine Evakuierung zu organisieren.

Die ersten beiden Versuche scheiterten bereits in der Vorbereitung, der dritte begann vielversprechend: Die Familie gelangte in einen Vorort, wo sie nach der Nennung eines Codewortes in einem Haus Unterschlupf fand. Kurz nachdem sie einen Transporter betraten, wurde die letzte Brücke zur Stadt gesprengt und ihr Fluchtweg gekappt. Eine Katastrophe für die Familie; zumal die Kommunikation in die Schweiz gänzlich abbrach.

Marco Strache. Bild: Dominik Wunderli (Meggen, 28. Juni 2022)

Einen Monat lang gebangt

«Fast zwei Wochen lang konnten wir keinerlei Kontakt zu ihnen aufbauen», erzählt Strache. Seine Frau und er spürten eine grosse Ohnmacht. Als dann das erste Lebenszeichen via SMS kam, herrschte zunächst Unsicherheit. «Wir atmeten erst auf, als wir ihr Überleben unabhängig bestätigen konnten.»

Schliesslich fand das Ehepaar einen Mann in der Ukraine, dem es gelang, einzelne Personen über Feldwege aus Tschernihiw zu evakuieren. Er brachte die Familie in einem Transporter nach Kiew, von dort aus flüchteten sie mit dem Zug nach Lwiw in der Nähe der polnischen Grenze. Dort leben sie bis heute. Strache berichtet:

«35 Tage lang haben wir ununterbrochen um das Überleben unserer Familie gebangt.»

«Und natürlich waren wir nicht die Einzigen. 20 bis 50 Zivilisten konnten durch Evakuierer täglich aus der Stadt gebracht werden.» Und nicht alle seien unbeschadet davongekommen:

«Die Nachbarn unserer Familie wurden ausgelöscht, erschossen in einem Fluchtauto.»

Rettung der Familie gab dem Paar Kraft

Die Rettung ihrer Familie sei wie eine «Erlösung» gewesen, ein «Befreiungsschlag». Strache:

«Dieser Moment hat sehr viel Energie bei Daria und mir freigesetzt, es war wie ein Startschuss.»

Eine ukrainische Frau mit Proviant. Bild: PD

Quasi über Nacht führte das Ehepaar seine Tätigkeit fort: Bis heute organisieren sie Evakuierungen und humanitäre Hilfe in der Ukraine.

Die gemeinnützige Organisation Ukraine-Hilferufe betreiben sie direkt in ihrem Zuhause. «Pro Tag investieren wir drei bis vier Stunden, nach der Arbeit und am Wochenende.»

Marco Strache ist Sicherheitsbeauftragter einer grossen Firma in Rotkreuz, seine Frau Daria arbeitet als HR-Teamverantwortliche. Weil ihr der Krieg sehr nahe geht, will sie sich möglichst wenig exponieren und arbeitet lieber im Hintergrund. Kennen gelernt haben sich die beiden in der Ukraine, als Strache auf Geschäftsreise war. «Unsere Arbeit ist im Grunde selbsterklärend», sagt Strache.

«Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer Hilfe brauchen, sind wir zur Stelle.»

Das Paar arbeitet eng mit einem Team von sechs Männern und sieben Frauen in der Ukraine zusammen. Die Frauen leisten humanitäre Hilfe, etwa bei Schwangeren oder Alleinerziehenden, aber auch bei Waisenkindern. Die Männer sind für die Evakuierung zuständig. «Diese Männer sind praktisch nicht zu unterscheiden von Soldaten», so Strache.

«Sie fahren mit einem Transporter ins Kriegsgebiet und sind stets mit Pistolen bewaffnet.»

Dabei fahren sie täglich mehrfach hin und her, transportieren zudem Nahrungsmittel oder Medizin.

Kleines Team schafft Vertrauen

Das kleine Team sei wichtig fürs Vertrauen. Das schaffe auch für Spenderinnen und Spender die Sicherheit, dass das Geld nicht «irgendwo in der Administration verschwindet». Marco Strache betont, dass es seiner Frau und ihm um den Wiederaufbau gehe, um das Zurückgeben eines kleinen Stückchens Normalität.

«Manchmal kümmern wir uns um scheinbar banale Dinge: zum Beispiel ein löchriges Dach. Oder um Fenster, die durch die Druckwellen der Raketen zerstört wurden.»

Evakuierte Menschen hätten oft nichts ausser der Kleidung, die sie auf sich tragen. Grundsätzlich gebe es in der Ukraine noch genug Vorräte, das Problem sei die zerstörte Infrastruktur: «In bestimmten Gebieten ist der nächste Laden fünf bis sechs Stunden entfernt, wenn man zu Fuss geht.»

Dieses Bild von ukrainischen Kindern will das Hilfswerk in der Schweiz versteigern. Bild: PD

Laut Strache hat das Hilfswerk bereits über 1000 Personen aus umkämpften Städten gerettet. Dafür benötige es allerdings Geld, zumal gerade das Benzin stets teurer werde.

«Bis jetzt haben wir uns vor allem mit Hilfe von Verwandten und Bekannten finanziert, sind nun aber auf weitere Spenden angewiesen.»

Diese Ukrainerin wurde auch von «Ukraine-Hilferufe» versorgt.

Ein besonderer Fokus soll auf den Schwachen liegen: jungen Müttern, alten Menschen, Behinderten. «Wie soll jemand im Rollstuhl ohne Hilfe von aussen aus einem Kriegsgebiet flüchten? Das sind Dinge, die oft vergessen gehen.» Seit einigen Wochen ist das Hilfswerk auch in Melitopol und Donezk im Osten des Landes aktiv: «Was zurzeit in der Region Donezk passiert, weckt ein übles Déjà-vu», so Strache. Bekanntermassen haben sich die Kämpfe mittlerweile in den östlichen Donbass verlagert.

Kommen er und seine Frau in solchen Zeiten überhaupt noch zu Erholung? «Ja, wir schauen schon zu uns», sagt Strache.

«Unsere Arbeit ist wohltuend und sinnvoll, unser Kampfgeist ungebrochen.»

Die Bilder von Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich über ihre Notpakete freuen, sei Lohn genug.

Zwei Kinder in der Ukraine mit einem Notpaket des Hilfswerkes. Bild: PD (Donezk, 18. Juni 2022)

Hinweis: Weitere Infos unter www.ukraine-hilferufe.ch oder unter 076 212 86 96.

