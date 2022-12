«Mehr ökologisch-soziale Politik» Ebikoner Grüne beleben sich wieder – das sind die Pläne der neuen Co-Präsidenten Nach Jahren im Dornröschenschlaf wollen die Grünen von Ebikon durchstarten – nicht zuletzt im Hinblick auf den Einwohnerrat. Roman Hodel Jetzt kommentieren 20.12.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kantonal und national konnten die Grünen bei den letzten Wahlen stark zulegen. In Ebikon war davon allerdings wenig zu spüren. Seit dem Wegzug von Kantonsrätin Christina Reusser 2019 in den Aargau wurde es zunehmend ruhiger. Das soll sich nun ändern. Diese Woche wählten die Mitglieder der Ortspartei den Vorstand neu: Dazu zählen laut Mitteilung die langjährigen Mitglieder Gabrielle Schaub Vonmoos und Roni Vonmoos-Schaub sowie Markus Aregger und Philippe Oesch. Die beiden Letzteren amtieren gleichzeitig als Co-Präsidium der Ebikoner Grünen.

Roni Vonmoos-Schaub, Philippe Oesch und Markus Aregger von den Grünen Ebikon (von links). Bild: PD/Grüne

Die Co-Präsidenten sind massgeblich an der Wiederbelebung beteiligt. Kennen gelernt haben sie sich in der Partei. Philippe Oesch (33) wohnt seit zwei Jahren in Ebikon, aufgewachsen ist der Bauingenieur in Adligenswil. Markus Aregger (41) ist vor einem Jahr mit seiner Familie von Luzern nach Ebikon gezogen. Eine Rückkehr – hier ist er bereits aufgewachsen. Schon in der Stadt war Aregger Mitglied der Grünen. Nachdem er festgestellt hatte, dass die Aktivitäten seiner Partei in Ebikon bescheiden geworden waren, war für ihn der Handlungsbedarf gegeben. «Vor allem im Hinblick auf den künftigen Einwohnerrat», sagt Aregger.

Kritik an der Politik des bürgerlichen Gemeinderats

Als Sekundarlehrer und Vater von drei Kindern liegt ihm «eine chancengerechte und moderne Schule» am Herzen. Diesbezüglich steht Ebikon bekanntlich vor grossen, teils seit längerer Zeit aufgestauten Investitionen. Dazu passt: Das neuste Schulhaus, Feldmatt, hat 30 Jahre auf dem Buckel. «Dessen Einweihung habe ich als Schüler erlebt», sagt Aregger mit einem gewissen Entsetzen in der Tonlage. Die aus seiner Sicht vernachlässigte Schulinfrastruktur sei «kein Ruhmesblatt» für den bürgerlichen Gemeinderat Ebikons – seit 2016 ist die Linke mit dem Verlust des SP-Sitzes nicht mehr dabei. Deshalb sei es höchste Zeit für eine verstärkte ökologisch-soziale Politik, also für die Grünen natürlich.

Dass die klammen Gemeindefinanzen auch einen Einfluss auf die Infrastruktur haben, lässt Aregger nur bedingt gelten: «Wenn eine Gemeinde derart wächst, muss sie doch früh genug reagieren.» Daher werde man früher oder später nicht um eine Erhöhung des Steuerfusses herumkommen. Diesem werde ohnehin zu viel Bedeutung beigemessen. Aregger sagt:

«Ebenso wichtig ist als Beispiel ein lebenswertes Zentrum mit mehr naturnahen Aufenthaltsräumen und weniger Autoverkehr.»

Kantonsratswahlen 2023 als Formtest

Einbringen wollen sich die Grünen künftig besonders via Einwohnerrat. Ob Aregger und Oesch 2024 für diesen kandidieren werden, sei noch offen. Zunächst stünden die Kantonsratswahlen 2023 an. Der Wähleranteil in Ebikon liefert dann einen Vorgeschmack darauf, wie gross die eigene Fraktion im Gemeindeparlament dereinst sein könnte. Nimmt man die Wahlen 2019 als Gradmesser, würde es für 3 von 30 Einwohnerratssitzen reichen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen