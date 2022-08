Messe Luzern Harmlose Weltverbesserer oder gefährliche Schwindler? Referentinnen und Referenten der «Wohlfühltage» geraten in Kritik Die Anfang September in Luzern stattfindende Messe wirbt mit lieblichen Worten für ein besseres Leben. Doch ein Teil der Auftretenden und Ausstellenden erweist sich als fragwürdig. Sandra Peter 2 Kommentare 24.08.2022, 20.15 Uhr

Die Messe Luzern auf der Allmend in Luzern.

Vom 1. bis 4. September finden in der Messe Luzern die «Wohlfühltage» statt. Gemäss Website des Veranstalters sollen «Menschen auf dem Weg zu mehr Sinn und Sein im Leben zusammenkommen». Es geht um Themen wie Gesundheit und Heilung, Persönlichkeitsentwicklung, bewusstes Wohnen und Leben, Symposien und Workshops sind Bestandteil der Veranstaltung. Auf den ersten Blick mag das Programm harmlos erscheinen. Und wer hätte nicht gerne Werkzeuge an der Hand, um sein eigenes Leben angenehmer zu gestalten oder gar die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?

Doch die auftretenden Referentinnen und Referenten sind teils höchst umstritten. Dies veranlasste die linksalternative Gruppierung Resolut Luzern dazu, einen offenen Brief an die Messe Luzern als Vermieterin zu schreiben und eine Absage der «Wohlfühltage» zu fordern. Resolut kritisiert etwa die teilnehmenden Heilerinnen und Heiler, die teils wortwörtlich oder zwischen den Zeilen auf ihren Websites die Heilung von Parkinson, Krebs, chronischen Erkrankungen oder Traumata in Aussicht stellen und für ihre Dienste bis zu 300 Franken pro Stunde verrechnen.

Ganser und Fitzek im Fokus wegen möglichen Kontakten zu Rechtsextremen

Daniele Ganser, Historiker.

Weiter prangert Resolut auch die geplanten Vorträge des für den unwissenschaftlichen Umgang mit Quellen kritisierten und Verschwörungstheorien nahestehenden Historikers Daniele Ganser an. Die Organisation moniert, dass Ganser «keine Berührungsängste» mit rassistischen oder antisemitischen Gruppen kenne.

Grund für diese Auslegung ist ein Gespräch, das Ganser mit dem mehrfach vorbestraften Rechtsextremisten Karl-Heinz Hoffmann – gemäss eigener Aussage zu Recherchezwecken für ein Buch – geführt hat und das später im Magazin «Compact» publiziert wurde. Der Verfassungsschutz Deutschland zählt das Magazin zum Netzwerk der Neuen Rechten. Ganser selber dementierte stets, rechtsextrem zu sein oder Verschwörungstheorien anzuhängen.

Peter Fitzek alias Peter Menschensohn, «König von Deutschland».

Kritisiert wird auch der Auftritt des selbsternannten «Königs von Deutschland» Peter Fitzek. Dieser spricht an der Veranstaltung unter dem Namen Peter Menschensohn. Er soll einen Vortrag mit dem Titel «Gemeinwohlstaat der Zukunft» halten. Dieser «Gemeinwohlstaat» ist das von ihm gegründete «Königreich Deutschland» mit eigener Bank und eigener Gemeinwohlkasse. Die politische Konrad-Adenauer-Stiftung zählt das «Königreich Deutschland» unter den bekannten «Organisationen oder Pseudo-Staaten» der Reichsbürgerbewegung auf. Ein Teil der Reichsbürger gilt als rechtsextrem.

Die Bewegung ist gemäss der CDU-nahen Stiftung der Auffassung, dass die Bundesrepublik Deutschland ein völkerrechtlich nicht legaler und damit nicht existenter Staat sei und das «Deutsche Reich» mit seinen früheren Grenzgebieten in rechtsgültiger Form, wenn auch ohne faktische Staatsgewalt, fortbestehe. Die Reichsbürgerbewegung wird vom deutschen Verfassungsschutz überwacht. Der sächsische Verfassungsschutz warnte etwa im Juni explizit davor, Fitzek Ersparnisse oder Grundstücke zu überlassen.

Die Organisatoren der «Wohlfühltage» zeigen sich von den Anschuldigungen im offenen Brief überrascht. «Wir sehen das inhaltlich ganz anders und weisen diese unbegründeten Vorwürfe deshalb ganz klar zurück», schreiben die Veranstalter. Sie würden bei ihren Ausstellern wie auch bezüglich ihrer Besucher und Besucherinnen sehr auf Selbstverantwortung setzen. Dies gelte auch für die Vortragsrednerinnen und -redner. «Bis dato hatten wir von keiner Seite negative Rückmeldungen», heisst es weiter.

Messe Luzern ist «keine Rechtswidrigkeit» bekannt

Und was sagt die Messe dazu? «Uns sind keine Rechtswidrigkeiten bekannt, die die Veranstaltung betreffen. Es besteht daher keine Veranlassung, den Anlass abzusagen. Sollten solche auftreten, auch im Zusammenhang mit den Personen, die dort sprechen, würden wir Massnahmen ergreifen, zusammen mit dem Veranstalter und den Behörden», sagt Daniela Barmettler, Mediensprecherin der Messe Luzern.

Sie betont, dass die Wohlfühltage 2020 bereits einmal in der Messe Luzern stattgefunden haben. Der Anlass sei damals reibungslos verlaufen. «Wir sind in gutem Einvernehmen mit dem Veranstalter, was die Organisation des Events betrifft», sagt Barmettler. Auf die Frage, wer für das Programm und den Inhalt für Messen verantwortlich ist, sagt die Mediensprecherin: «Natürlich wollen wir das Programm grob kennen und wissen, wer auftritt. Wir können jedoch nicht alles einzeln im Detail überprüfen.»

In der Pflicht, Menschen vor bestimmten Einflüssen zu schützen, sieht sich die Messe Luzern nicht. «Schlussendlich ist dies eine öffentliche Veranstaltung. Jeder und jede kann selber entscheiden, ob er oder sie hingehen will oder nicht.»

