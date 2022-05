Schweizer Armee testet in Emmen Aufklärungsdrohne aus Israel

Militärflugplatz Emmen Schweizer Armee testet erstmals ihre neue Aufklärungsdrohne aus Israel Die Armee hat am Dienstag auf dem Militärflugplatz Emmen erstmals Rollversuche mit ihrem neuen Aufklärungsdrohnensystem 15 durchgeführt. Diese seien erfolgreich verlaufen. Martin Messmer Jetzt kommentieren 25.05.2022, 07.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Drohne des Aufklärungssystems 15 beim ersten Rollversuch auf dem Militärflugplatz in Emmen. Armasuisse / Twitter

Ende April 2022 trafen die ersten beiden Drohnen des Aufklärungsdrohnensystems 15 (ADS 15) in der Schweiz ein. Nach dem Zusammenbau der Drohnen durch Spezialisten des israelischen Herstellers Elbit und den ersten Funktionstest haben die Spezialisten der Armasuisse nun mit der ersten Bodenerprobung begonnen, teilt die Armasuisse mit.

Am Dienstag fand auf der Piste des Militärflugplatz Emmen der erste Rollversuch mit einer der Aufklärungsdrohnen statt. Sie rollte laut Medienmitteilung mehrfach auf der Piste hin und her, um die einwandfreie Steuerung vom Flugzeug mittels der Bodenkontrollstation zu überprüfen. Dabei wurde die Drohne von einem Schweizer Drohnentestpiloten gesteuert. Die Drohne hob bei diesen Rollversuchen nicht ab. Die Rollversuche sind gemäss Armasuisse erfolgreich verlaufen. In den nächsten Wochen werden weitere Rollversuche durchgeführt. Dabei kommt auch eine zweite, bereits gelieferte Drohne zum Einsatz.

Video: Tele 1

Im Juni hebt die neue Drohne erstmals ab

Der erfolgreiche Bodentest sei nun die Voraussetzung für den Erstflug. Dieser soll im Juni stattfinden. Nach Abschluss der Flugerprobung und der Zulassung durch die militärische Luftfahrtbehörde werden die beiden Drohnen im Verlauf des zweiten Semesters an die Luftwaffe übergeben. Bis Ende 2023 werden weitere vier Drohnen folgen.

Die neuen Drohnen werden nicht nur in Emmen getestet, sondern auch gewartet. Armasuisse / Twitter

Neue Drohnen ersetzt Vorgänger aus den 80er-Jahren Das Aufklärungsdrohnensystems 15 ist ein unbemanntes und unbewaffnetes Aufklärungssystem. Es ersetzt das bis Ende 2019 in der Armee verwendete Aufklärungsdrohnensystem 95, das dem Technologiestand der 1980er-Jahre entsprach. Die vorgesehene Nutzungsdauer der neuen Drohnen beträgt 20 Jahre. Die Drohne dient gemäss Mitteilung der Lage- und Zielaufklärung. Mit dem Drohnensystem ist ein Einsatz bei Tag und Nacht möglich. Das neue System kann konkret folgendes:

· Überwachung von grossen Räumen.

· Suche, Aufklärung und Verfolgung von Zielen.

· Beiträge zum Lagebild und zum Schutz kritischer Infrastrukturen sowie der eigenen Kräfte. Die Drohnen können wie schon die Vorgänger nicht nur militärisch genutzt werden. Auch zivile Stellen wie beispielsweise kantonale Führungsstäbe, Polizei- und Rettungsorgane oder das Grenzwachtkorps können auf ihre Dienste zählen. Die Armasuisse schreibt: «Drohnen sind ausdauernde, zuverlässige, risikoarme und kostengünstige Mittel für eine dauerhafte Präsenz über einem Einsatzgebiet.» Ursprünglich hätten die sechs neuen Drohnen, deren Anschaffungskosten sich auf 250 Millionen Franken belaufen, noch im 2019 geliefert werden sollen. Grund für die Verzögerung: Bei der Zertifizierung entstand ungeplanter Zusatzaufwand. Sie basiert auch auf einer Zulassung durch die zivile israelische Luftfahrtbehörde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen