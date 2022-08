HC-Kriens: Schämt sich Andi Schmid für seinen Lehrausweis?

Lernfahrausweis Andy Schmid fährt ab sofort Vespa – schämt er sich? Wie der Handballprofi vom HC Kriens seinen Instagram-Followern verrät, hat er seit Mittwoch ein neues Zweirad. Völlig uneingeschränkt ist er damit aber noch nicht unterwegs. Robino Rich 11.08.2022, 12.06 Uhr

Handballprofi Andy Schmid teilte am Mittwochabend stolz seine neuste Errungenschaft mit seiner Fangemeinde. «Komme mit Stil ins Training – zumindest von vorne», schreibt der 38-Jährige in seinem Beitrag, der von über 4000 Fans geliked wurde. Mit «zumindest von vorne» spielt der HC-Kriens-Spieler auf das «L» an seinem Kennzeichen an.