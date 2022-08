Mitten am Nachmittag Mann schockiert mit obszönen Handlungen auf Horwer Badeplatz Mutter und Kind Auf dem Sternenmätteli sieht eine Mutter, wie ein älterer Mann mitten am Nachmittag obszöne Handlungen vornimmt. Sie meldet sich bei der Polizei, allerdings zu spät. Roman Hodel 17.08.2022, 16.03 Uhr

Das Sternenmätteli ist ein beliebter Badeplatz am Vierwaldstättersee in Horw. Weil zum Grünstreifen auch ein Spielplatz gehört, sind besonders viele Familien mit kleinen Kindern anzutreffen. Darunter ist am Dienstag auch eine LZ-Leserin mit ihrem Kind, die anonym bleiben möchte.

Das Sternenmätteli in Horw. Bild: Screenshot Google Street View

Gegen 15 Uhr bemerkt die junge Mutter, so erzählt sie es, wie ein älterer Mann neben ihr obszöne Handlungen vornimmt. Auch andere Familien nehmen Notiz davon. Die Frau reagiert prompt und fordert ihn zum sofortigen Verlassen des Badeplatzes auf. Sie sagt:

«Dass jemand in der Gegenwart von Kindern so etwas tut, geht gar nicht – ich war ausser mir.»

Der Schweizerdeutsch sprechende Mann, sie schätzt ihn über 60-jährig, habe daraufhin seine Sachen gepackt und sei gegangen.

Am Mittwoch ruft die Frau bei der Luzerner Polizei an und erkundigt sich, was sie noch tun könne oder ob sie sich anders hätte verhalten sollen. Polizeisprecher Urs Wigger bestätigt den Anruf gegenüber unserer Zeitung. Er rät in einem solchen Fall, die Polizei umgehend via Telefon 117 zu informieren und sagt:

«Wenn möglich würde eine Patrouille vorbeikommen und die Person kontrollieren.»

2021 gab's im Kanton Luzern 14 Anzeigen wegen Exhibitionismus

Exhibitionismus ist ein Antragsdelikt. Will heissen: Personen, die sich von solchen Handlungen belästigt fühlen, müssen aktiv Anzeige erstatten. Deshalb benötigen sie die Personalien des mutmasslichen Täters oder der Täterin. Eine Anzeige gegen unbekannt bringt wenig, da in der Regel Ermittlungsansätze fehlen. Im ganzen Kanton Luzern kam es 2021 zu 14 Anzeigen wegen Exhibitionismus. Zum Vergleich: 2020 waren es 10 Anzeigen, 2018 deren 23 und 2017 deren 18.

Die Frau hofft, dass der Mann nicht wieder auftaucht. Denn sie möchte sich auch in Zukunft mit ihrem Kind ungestört auf dem Sternenmätteli aufhalten: «Es ist eigentlich ein schöner Badeplatz, vor allem für Kinder.»