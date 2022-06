Mitwirkung So behalten Sie bei der Ortsplanungsrevision Emmen den Überblick Die Bevölkerung kann Rückmeldungen zur neuen Ortsplanung der Gemeinde abgeben. Doch wie kämpft man sich durch die Berge von Plänen und Berichten? Hier finden Sie einige Tipps. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

Blick auf den Emmer Ortsteil Emmenbrücke mit der Kirche Gerliswil in der Mitte. Bild: Nadia Schärli (11. Oktober 2021

Die Gemeinde Emmen steckt mitten in der Ortsplanungsrevision. Mittlerweile wurden die Planungsinstrumente ausgearbeitet, die bis zum 4. September zur öffentlichen Mitwirkung publiziert sind. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen, Rückmeldungen zu geben. Eine gute Sache und über die Website qualitaet-emmen.ch ganz einfach – theoretisch. Denn wer anfängt, sich durch die umfangreichen Unterlagen zu klicken, verliert schnell den Überblick. Die Gefahr besteht, dass man aus Überforderung aufgibt.

Ausschnitt aus dem neuen Zonenplan der Gemeinde Emmen. Screenshot: qualität-emmen.ch

Das wäre natürlich gar nicht im Sinn der Gemeinde, wie Christine Bopp, Projektleiterin der Ortsplanungsrevision, sagt:

«Wir wünschen uns, dass möglichst viele Leute eine Rückmeldung abgeben, vor allem Grundeigentümer und Bewohnerinnen von Emmen, aber auch Interessenverbände oder Arbeitnehmende in Emmen.»

Wegen der Komplexität der Materie sei die Mitwirkung auf vier Monate angesetzt worden statt der üblichen 30 Tage. Doch wie verschafft man sich einen Überblick? Hier eine mögliche Anleitung:

Die Ortsplanung regelt, was, wo und wie in der Gemeinde Emmen gebaut werden darf. Sie umfasst Planungsinstrumente wie den Zonenplan, das Bau- und Zonenreglement (BZR) mit den dazugehörigen Verordnungen, den Verkehrsrichtplan und das Parkplatzreglement. Die Revision ist nötig, weil die übergeordnete Gesetzgebung – das Raumplanungsgesetz des Bundes und das kantonale Planungs- und Baugesetz – geändert wurde.

Eine der grössten Veränderungen ist – in allen Luzerner Gemeinden – der Wechsel von der Ausnützungsziffer zur Überbauungsziffer. Bisher waren im BZR die maximale Nutzfläche pro Grundstück und die maximale Geschosszahl festgelegt. Neu werden die maximale Grundfläche sowie die maximale Höhe der Gebäude definiert.

Darüber hinaus fordert die Gemeinde Emmen eine Mindestnutzung auf Grundstücken gemäss dem Prinzip der Verdichtung. Das bedeutet, dass für die dichteren Wohnzonen eine Mindestanzahl Wohnungen und in Arbeitszonen eine minimale Geschosszahl festgelegt wird. Grössere Änderungen gibt es in Emmen auch im Bereich der Umgebungs- und Strassenraumgestaltung. «Neu gelten klare Qualitätskriterien, zu denen im Bau- und Zonenreglement genaue Angaben gemacht werden», sagt Christine Bopp.

Dafür bietet sich auf qualität-emmen.ch die Rubrik «Mitwirkung» an. Dort hat die Gemeinde die wichtigsten Themen und Neuerungen zusammengefasst und man findet die Links zu allen Unterlagen. Unter diesen Dokumenten bietet der Planungsbericht, insbesondere die Kapitel 3 bis 5, einen Überblick. Die Gemeinde hat zudem ein kommentiertes Bau- und Zonenreglement erstellt, in dem alle Vorschriften erklärt werden – laut Bopp ein Novum im Kanton Luzern. Es lohnt sich, das Inhaltsverzeichnis des BZR zu studieren und jene Artikel zu lesen, die einen interessieren.

Grundeigentümerinnen oder -eigentümer sollten zuerst den Zonenplan konsultieren. Dort erfährt man, in welcher Zone das eigene Grundstück liegt. Was in den jeweiligen Zonen gilt, erfährt man im BZR. Auch der Plan zur Strassenraumgestaltung kann relevant sein, vor allem entlang der Hauptverkehrsachsen.

Wichtig zu wissen ist für Grundbesitzende zudem, dass viele Gestaltungspläne in Emmen aufgehoben werden. Dies, weil die meisten bereits realisiert sind oder die verwendeten Begrifflichkeiten nach der Revision nicht mehr angewendet werden dürfen. Wer privatrechtliche Regelungen aus alten Gestaltungsplänen beibehalten will, muss diese ins Grundbuch übertragen.

Christine Bopp betont, dass eine Bestandsgarantie besteht: «Die neuen Regelungen werden erst bei Veränderungen an den Bauten oder an der Umgebung relevant.»

Die Gemeinde hat eine Detailbetrachtung der Quartiere erstellt. Diese bietet eine Übersicht über die Veränderungen in den einzelnen Quartieren. In vier Ortsteilen wurden zudem Infoveranstaltungen durchgeführt. Die dazugehörigen Präsentationen sind ebenfalls auf der Mitwirkungswebsite verfügbar.

Informationen über den öffentlichen Raum findet man im BZR, etwa im Artikel 54 und dem zugehörigen Plan zur Strassenraumgestaltung, sowie im Verkehrsrichtplan. Hier erfährt man beispielsweise, dass Fuss-, Velo- und öffentlicher Verkehr gefördert oder wie die öffentlichen Räume attraktiver gestaltet werden sollen.

Änderungen wie der Wechsel zur Überbauungsziffer, die Festlegung der Gewässerräume oder auch Regeln zu Mobilfunkantennen kann man nicht gross beeinflussen, weil sie übergeordnetem Recht entsprechen. Gänzlich ignorieren sollte man sie trotzdem nicht, gerade wenn das eigene Grundstück betroffen ist. «Rückmeldungen lohnen sich zu allen Aspekten, gerade auch, wenn wir dadurch offene Fragen klären können», sagt Christine Bopp. Zudem sei es möglich, dass bei grosser Opposition gegen eine Änderung die Gemeinde sich gegenüber dem Kanton entsprechend positionieren wird. Langfristig könne das durchaus etwas bewirken.

Die Gemeinde Emmen bietet am 15., 20., 23. und 27. Juni jeweils von 14 bis 20 Uhr Sprechstunden an. Dafür muss man sich per E-Mail an ortsplanung@emmen.ch anmelden.

Wichtig sei, dass die Mitwirkung schriftlich erfolge – egal, ob übers E-Formular, per E-Mail oder Brief. Christine Bopp: «Für uns ist es am einfachsten, wenn ein konkreter Änderungsantrag mit Begründung formuliert wird.» Aber auch ein Hinweis, was überprüft werden soll, sei hilfreich. «Wir sind froh über möglichst viele Inputs.»

Direktlink zur Mitwirkung: www.qualitaet-emmen.ch/oeffentliche-mitwirkung

