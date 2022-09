MN Brew «Es war immer irgendetwas im Weg» – Emmer Bierbrauer wollen hoch hinaus Fünf Hobby-Bierbrauer setzen zum Sprung in die Professionalität an. Dazu haben sie in Rothenburg eine neue Brauerei eingerichtet. David von Moos Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Kein Wegweiser, keine Leuchtreklame, kein Schild, nicht mal eine Klingel. Nichts deutet an diesem schwülheissen Tag im Juli darauf hin, dass hier, im Industrie- und Gewerbeareal Buzibach unweit der Autobahnausfahrt Rothenburg, mit viel Hingabe und einer gehörigen Portion Idealismus erfrischende Biere hergestellt werden. Nur wer sucht, findet im Obergeschoss des Geschäftshauses am Buzibachring 3b die Mikrobrauerei mit dem Namen MN Brew, die hier eben erst eingezogen ist.

Alles anzeigen

Mitinhaber Adrian Minnig (38) öffnet das Tor der Brauerei. Und siehe da: Hinter allerlei Werkzeug, Maschinenteilen und Tausenden von noch leeren Bierflaschen stehen fein säuberlich aufgereiht die Gärtanks, in denen dereinst die Arbeit von fünf Hobbybrauern zu verschiedenen Bierspezialitäten wird.

Zwei der insgesamt fünf Gärtanks aus Chromstahl. Der grosse Gärtank wiegt leer rund 500 Kilogramm und fasst bis zu 1000 Liter Bier. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15. Juli 2022)

Angefangen hat die Geschichte von MN Brew – das Wortspiel deutet es an – in der zweitgrössten Gemeinde der Zentralschweiz vor sieben Jahren. «Mittlerweile passt der Name nicht mehr zum Standort», lacht Adrian Minnig. Und eigentlich sei es ursprünglich auch nicht direkt um Bier gegangen:

«Meine Kollegen hatten die Idee, selbst einen eigenen Whisky herzustellen, wozu zuerst eigenes Bier gebraut werden musste.»

Minnig, gelernter Automatiker, wurde mit dem Bau einer Steuerung für die dazu benötigte Anlage betraut. «Dann hat es mir den Ärmel reingenommen.» Heute bestimmt Adrian Minnig die Geschicke des Kleinunternehmens mit. Ehefrau Ramona (38) kümmert sich um die Administration der Brauerei.

Das MN Brew-Team (von links nach rechts): Ramona Minnig, Adrian Minnig, Lukas Bachmann, Patric Fasel und vorne in der Mitte mit Cap André Meyer. Es fehlt Pierino Bonetti. Bild: PD

Von den anfänglich vier Gründungsmitgliedern der Brauerei sind heute nur noch zwei mit von der Partie. «Es ist halt schon ein ziemlich zeitintensives Hobby», so Minnig. Die MN Brew-Crew zählt aktuell fünf Mitglieder. Nebst Minnig kümmern sich zwei Köche, ein Künstler und ein Allrounder um die Brauerei. «Zusammen leisten wir rund 150 Stellenprozente – alles während unserer Freizeit.» Und nun soll das Hobby zum Beruf werden. Zumindest teilweise.

Die Abfüllanlage steht bereit. Die rund 100 Kilogramm schwere Maschine schafft in einer Stunde 400 Flaschen. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15. Juli 2022)

Produktion in sieben Jahren verachtfacht

Angefangen haben die Hobbybrauer mit einem Brautöpfchen mit einem Volumen von 30 Litern. «Nicht einmal vier Hektoliter Bier kamen da im ersten Jahr zusammen.» Vor Corona wurden jährlich rund 180 Hektoliter Bier produziert. Während der Pandemie war es weniger als die Hälfte davon. «Neu sollen es 220 bis 250 Hektoliter sein, von der Anlage her könnten wir sogar 360 Hektoliter Bier pro Jahr brauen.» Minnig rechnet mit zirka 20 Hektoliter pro Monat, verteilt auf vier bis fünf verschiedene Biersorten.

Meilensteine Die ganz persönlichen Höhepunkte von Brauer Adrian Minnig Erste Inbetriebnahme der ersten selbstinstallierten Brauanlage Ende 2015 – «und alles funktionierte».

Erster Verkauf des eigenen Biers anlässlich der ersten Party in der damaligen Brauerei im Februar 2016.

Anblick der neuen Brauerei (2022): «So schön kann das also aussehen, wenn man alles optimal einrichten kann.»

Brauer Adrian Minnig rührt das soeben in den Braukessel geleerte Malz. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15. Juli 2022)

Um den damit verbundenen Mehraufwand stemmen zu können, will die Brauerei zum ersten Mal in ihrer siebenjährigen Firmengeschichte jemanden anstellen. Geplant ist laut Minnig ein Pensum von zuerst 60 und dann 100 Stellenprozenten. So soll dem Vertrieb des Biers mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden können.

«Für Marketing und Verkauf fehlt uns im Moment schlicht die Zeit.»

Im Vergleich zu anderen Kleinbrauereien sei man ansonsten gut positioniert. «Von der Professionalität der Infrastruktur und der Produktionsmenge her bewegen wir uns da im oberen Mittelfeld.»

Die Etikettieranlage mit einer Kapazität von rund 1000 Etiketten pro Stunde. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15. Juli 2022)

MN Brew produziert Craftbeer, eine Gattung von Bieren, die nicht großindustriell, sondern handwerklich gebraut werden. Sie zeichnen sich durch unkonventionelle Mischungen verschiedener Hopfensorten aus. Das Augenmerk von MN Brew liegt auf saisonalen Spezialbieren.

«Jetzt im Sommer ist das ein Ingwer-Limetten-Bier, im Winter zum Beispiel eines mit Kürbis.»

Auch ein Lagerbier wird gebraut. «Normalerweise können wir den Konsumenten hier bei uns ab Lager sechs bis acht verschiedene Biere anbieten.»

Ein Teil des Sortiments von MN Brew. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15. Juli 2022)

Der Direktverkauf macht laut Minnig im Moment derzeit aber nur einen kleinen Teil aus: «Es dürfte mehr sein. Die Mehrheit des Biers geht an regionale Getränkehändler und einige Restaurants, die wir direkt beliefern.» Aufbau und die Pflege von Geschäftsbeziehungen im Gastrobereich bräuchten Zeit.

«Im Gegensatz zu den Grossen im Geschäft befinden wir uns klar im Hochpreissegment.»

Im Direktverkauf kostet eine 33-cl-Flasche MN-Brew 2.90 Franken, rund drei Mal mehr als ein Eichhof derselben Grösse. Im Vergleich zu anderen Kleinbrauereien bewege man sich preislich im Durchschnitt, so Minnig. Die Herstellungskosten pro Flasche betragen rund einen Drittel des Kaufpreises, rechnet Minnig vor. Dazu komme noch die ganze Arbeit.

«Am Schluss geht für uns die Rechnung gerade knapp auf. Reich werden wir damit nicht.»

Spielraum gebe es höchstens über Mengenrabatte im Einkauf. «Je mehr wir bestellen, desto bessere Konditionen bekommen wir.»

Blick ins Warenlager: 35'000 Flaschen Bier produzierte MN Brew zuletzt. Das entspricht rund ... Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15. Juli 2022)

... 5800 Sechserkartons. Bild: David von Moos (Rothenburg, 15. Juli 2022)

Zwischen 80’000 und 90’000 Franken Umsatz machen die «Hobbybrauer mit Anspruch» mit ihrer GmbH derzeit. Künftig soll es mehr sein. Über 60’000 Franken hat Minnig zusammen mit seinen Geschäftspartnern in den Umzug und Ausbau der Brauerei gesteckt. «Insgesamt haben wir zwischen acht und zehn Tonnen Material bewegt.» Nach vier Jahren am bisherigen Standort im Flecken habe sich der Umzug aufgedrängt.

«Dort, wo wir waren, war ein effizientes Arbeiten einfach nicht mehr möglich. Es war immer irgendetwas im Weg. Da ging viel Zeit verloren.»

Nun befinden sich Brauhaus, Gäranlage, Abfüllung und Etikettierung in einem Raum. «Das vereinfacht unsere Arbeit wesentlich.»

Adrian Minnig an der Abfüllanlage. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15.07.2022)

Vertrauen in den Markt und in die eigene Arbeit

Zweifel an den ambitionierten Plänen hat Minnig keine: «Wir sind überzeugt, dass der Markt für Kleinbrauereien weiterhin wächst. Das Interesse an Nischenprodukten ist nach wie vor gross. So unterschiedlich die Geschmäcker, so vielfältig die Biere.» Man sei sich der Konkurrenz im Craftbeer-Segment aber bewusst:

«Wir waren nicht die erste und werden sicher auch nicht die letzte Brauerei dieser Grössenordnung sein.»

Dennoch sei das Verhältnis unter den Mitbewerbern freundschaftlich. «Man tauscht sich aus, kennt und hilft sich, wo man kann. Wir haben sogar einen gemeinsamen Whatsapp-Chat.» Einen Marktvorteil sieht Minnig im Auftritt von MN Brew.

«Im Regal stechen unsere Biere ins Auge.»

Die Etiketten sind alle von Künstlern gestaltet. «Wir lassen ihnen dabei komplett freie Hand. Sie wissen lediglich, um was für ein Bier es sich jeweils handelt. So entstehen kleine Kunstwerke.»

Auf die individuelle Gestaltung der einzelnen Etiketten legt die Kleinbrauerei besonders Wert. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15. Juli 2022)

Gebraut wird in Rothenburg mit Malz aus Deutschland. «In der Schweiz gibt es davon zu wenig.» Der Hopfen kommt aus der ganzen Welt, etwa aus den USA, aus Deutschland und sogar aus China.

Blick ins Warenlager: Im Keller lagern mehrere Sorten Malz. Unter anderem helles ... Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15. Juli 2022)

... und dunkles Gerstenmalz. Bild: David von Moos (Rothenburg, 15. Juli 2022)

Die rund 35’000 Flaschen für eine Jahresabfüllung kommen aus England und Polen, werden aber über einen Lieferanten aus der Schweiz bezogen. «Aus der Region ist lediglich das Wasser.» Dieses sei beim Umzug eines der wichtigsten Kriterien gewesen. «Das Grundwasser aus Emmen, an dessen Leitungsnetz wir hier angeschlossen sind, eignet sich aufgrund seiner geringen Härte und des trotzdem hohen Mineralgehalts ausgezeichnet für die Herstellung von Bier.»

Brauer Adrian Minnig präsentiert ein Lagerbier. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 15. Juli 2022)

Die Rezepturen dazu haben die Hobbybrauer in Eigenregie entwickelt. Adrian Minnig sagt:

«Die Leidenschaft kommt von der Freude, selber etwas herstellen zu können, was andere mögen. Motivierend dabei ist, dass wir uns das dafür nötige Wissen selber beibringen konnten.»

Beim Ausprobieren der neuen Rezepte hätten auch schon mal Hunderte Liter unfertiges Bier weggeschüttet werden müssen. Solche Misserfolge gehörten dank der gewonnenen Erfahrung in Kombination mit der stets verbesserten Infrastruktur der Vergangenheit an. Generell liege das Augenmerk nun auf Optimierungen jeglicher Art – vom eigentlichen Herstellungsprozess bis zum Vertrieb des Bieres. «Je direkter wir die Biertrinker erreichen, desto höher ist unsere Marche. Daran müssen wir arbeiten.»

Zahlen und Fakten Was MN Brew als Kleinbrauerei so alles benötigt 35’000 Flaschen à 33 Zentiliter

4000 Kilogramm Gerstenmalz pro Jahr

1000 Liter Glykol für die Kreislaufkühlung der fünf Gärtanks auf je nach Bier 3 bis 22 Grad

130 Kubikmeter Wasser pro Jahr

60 Kilogramm Kürbisse (für Winterbier)

50 Kilogramm Hopfen pro Jahr

12 Kilogramm Limetten und Ingwer (für Sommerbier)

4 kleine Gärtanks aus Chromstahl, 350 Kilogramm Leergewicht, Fassungsvermögen 600 Liter

1 grosser Gärtank aus Chromstahl, 500 Kilogramm Leergewicht, Fassungsvermögen 1000 Liter

1 Abfüllanlage, 100 Kilogramm, mit einer Kapazität von rund 400 Flaschen pro Stunde

1 Etikettieranlage, 40 Kilogramm, mit einer Kapazität von rund 1000 Etiketten pro Stunde

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen