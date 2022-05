Mobilität Luzern setzt weiter auf Nextbikes – und greift dafür tiefer in die Tasche Die Stadt will die ausleihbaren Velos weiter subventionieren. Bald sollen E-Bikes im Angebot sein, was den Preis massiv in die Höhe steigen lässt. Auch für die Benutzer gibt es Änderungen. Matthias Stadler 31.05.2022, 15.54 Uhr

Ein Griff zum Smartphone, den QR-Code gescannt, das Schloss geöffnet, und schon kann es losgehen. Die Nextbikes erfreuen sich in Luzern grosser Popularität. 550 Velos sind an 76 Stationen verfügbar. Über 152'000-mal wurden sie im Jahr 2019 ausgeliehen. Ein Jahr zuvor lag diese Zahl bei knapp 122'000. Im ersten Jahr der Pandemie waren es immer noch 145'000 Ausleihungen.

Nextbikes sind in Luzern beliebt. Nun wird das Angebot ausgebaut. Bild: Dominik Wunderli (31. Mai 2022)

Auch die Stadt Luzern sieht die Möglichkeit, unkompliziert Velos ausleihen zu können, positiv und fördert das Angebot, das 2011 nach Luzern kam, seit 2017. Adrian Borgula, Umwelt- und Mobilitätsdirektor der Stadt Luzern, erklärt den Erfolg so: «Nextbike ist eine wichtige und praktische Verbindung zwischen der Bahn und den letzten paar hundert Metern zum Arbeitsplatz oder nach Hause.» Früher hätten viele Leute ein «Bahnhofvelo» gehabt, das decke Nextbike nun ab. Ein entscheidender Faktor sei zudem, dass die Velos gratis und unkompliziert benutzt werden können.

Seit zwei Jahren lässt sich die Stadt Nextbike 250'000 Franken pro Jahr kosten. Sie stellt damit sicher, dass Einwohnerinnen und Einwohner von Luzern die Velos während vier Stunden pro Tag gratis ausleihen können und die Caritas Luzern, die für die Velos verantwortlich ist, das Angebot kostendeckend betreiben kann.

Zwei Sonderkredite beantragt

Aus Gründen der Gleichberechtigung für alle Marktteilnehmer seien das Veloverleihsystem und die Velodienste für die Jahre 2023 bis 2027 neu ausgeschrieben worden, schreibt die Stadtregierung nun in einem Bericht und Antrag an den Grossen Stadtrat. Dabei wurde der Caritas Luzern und der Firma Nextbike GmbH der Zuschlag gegeben. Andere Anbieter meldeten sich laut der Stadt keine.

Nun beantragt der Stadtrat dem Parlament zwei Sonderkredite. Für die Velodienste der Caritas will Luzern künftig 306'000 Franken pro Jahr bezahlen, zwischen 2023 und 2027 also total 1,53 Millionen Franken. Für das Veloverleihsystem werden knapp 2,37 Millionen Franken beantragt, das entspricht rund 474'000 Franken pro Jahr. Dieser Unterstützungsbeitrag soll also fast verdoppelt werden. «In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass ein solches Angebot eine gewisse Unterstützung braucht», erklärt Adrian Borgula. «Das irgendwie kostendeckend zur Verfügung zu stellen, schafft kein Anbieter.»

100 neue E-Bikes und 370 herkömmliche Velos

Grund für den Anstieg sind Neuerungen bei Nextbike. Ab kommendem Jahr sollen E-Bikes angeboten werden (wann genau, ist noch unklar). Künftig kann man also mit Tretunterstützung von bis zu 25 Kilometer pro Stunde die Hänge Luzerns hinaufflitzen. 100 solcher Velos sollen angeschafft werden. «Die E-Bikes als massiver Kostentreiber belasten den Unterstützungsbeitrag stark», schreibt der Stadtrat.

Zudem werden die herkömmlichen Velos durch 370 neue ersetzt und 13 neue Standorte hinzugefügt, an 89 Stationen können künftig also Nextbikes abgeholt werden. Das neue Netz ermögliche 97 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in Luzern und 99 Prozent aller Beschäftigten im Umkreis von 500 Metern den niederschwelligen Zugang zu einer Veloverleihstation und somit zu einem Velo. Sämtliche Drahtesel erhalten ein GPS-Ortungssystem und automatische Rahmenschlösser, die sich mittels QR-Code automatisch öffnen lassen.

Nur noch eine halbe Stunde gratis

Doch nicht nur das Veloangebot ändert sich, sondern auch die Nutzungsdauer. Können Luzernerinnen und Luzerner bis dato ein herkömmliches Nextbike reservieren und dieses danach bis zu vier Stunden gratis nutzen, wird künftig nur noch eine halbe Stunde kostenfrei sein, danach muss bezahlt werden.

Hinzu kommt: Die E-Bikes sind für alle ab der ersten Sekunde kostenpflichtig. 4 Franken kosten die ersten 30 Minuten, danach 2 Franken pro 15 Minuten. «Werden die vorgesehenen Tarife mit den Tarifen der anderen Veloverleihsysteme in der Schweiz verglichen, bewegen sie sich im ähnlichen Rahmen», heisst es im Bericht und Antrag des Stadtrats. Das Geschäft und somit die Anträge über die beiden Sonderkredite gehen nun in den Grossen Stadtrat.