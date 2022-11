Mobilität Parkplatz-Rochade am Luzerner Bahnhof Wer jemanden kurz vom Bahnhof abholen will, muss künftig bei der Uni parkieren. Dafür dürfen die Cars neu direkt beim Bahnhofseingang anhalten. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 10.11.2022, 17.45 Uhr

Seit Anfang November ist der Carparkplatz Inseli Geschichte. Damit sind die Forderungen der 2017 angenommenen Inseli-Initiative erfüllt: Zentrales Anliegen der Initiative war eine Umwandlung des Carparkplatzes in eine Grünfläche. Am 1. November hat daher der neue Carparkplatz Rösslimatt gegenüber des Kulturzentrums Südpols den Betrieb aufgenommen.

Ganz verschwunden sind die Cars am Inseli aber noch nicht. Sie dürfen weiterhin zum Ein- und Aussteigenlassen anhalten – zumindest bis zum Sommer 2023. Danach will die Stadt neue Car-Anhalteplätze direkt beim Bahnhof schaffen.

Diese Parkplätze beim Bahnhof werden aufgehoben. Bild: Boris Bürgisser (10. November 2022)

Dazu sollen die sechs Autoparkplätze links vom Haupteingang aufgehoben werden. Damit die Reisegruppen genügend Platz zum Ein- und Aussteigen haben, soll das Trottoir in diesem Bereich verbreitert werden. Die Veloparkplätze vor dem Bahnhofseingang können auch weiterhin dort bleiben.

Parkieren maximal 15 Minuten erlaubt

Die sechs Autoparkplätze, die weichen müssen, sollen in Richtung Uni verschoben werden: Auf dem Vorplatz der früheren Postfiliale gibt es bereits Parkplätze, welche zurzeit aber abgesperrt sind. Nun sollen sie wieder geöffnet werden und als gebührenpflichtige Kurzzeitplätze (maximal 15 Minuten) zur Verfügung stehen. Geplant sind acht Autoparkplätze (davon zwei Behindertenparkplätze) sowie 16 Motorradparkplätze. Auch zwei Taxiumschlagplätze werden zur Uni verschoben.

Die abgesperrten Parkplätze vor der Universität sollen wieder geöffnet werden. Bild: Boris Bürgisser (10. November 2022)

Was die Cars betrifft, so dürfen diese wie erwähnt seit 1. November nicht mehr auf dem Inseli parkieren. Die Stadt zieht nach der Eröffnung des neuen Carparkings in Kriens ein erstes positives Fazit. Bis jetzt sei alles rund um die Inbetriebnahme des neuen Parkings reibungslos verlaufen. «Die Stadt hat frühzeitig informiert und suchte gezielt die offene und breite Kommunikation mit den Carunternehmen», hält der zuständige Projektleiter des Tiefbauamts, Ullrich Pickert, fest.

Die betroffenen Carfirmen seien schriftlich über die geplanten Park-Änderungen sowie die App «iParkiere» informiert worden. Mittels dieser App, die im Auftrag der Stadt Luzern entwickelt worden ist, können sich die Carchauffeure laufend nach freien Parkmöglichkeiten im Raum Luzern erkunden und diese reservieren. Dadurch soll der Tourismusverkehr optimiert werden.

Einzelne Buschauffeure reagieren irritiert auf Parking-Änderungen

Offenbar kamen diese Informationen aber nicht überall an. Eine Fahrerin von «nunesviagens», einem internationalen Reiseunternehmen mit Sitz in Portugal, wusste zum Beispiel nichts von der «iParkiere»-App. Auch der neue Standort Rösslimatt stört die portugiesische Chauffeurin, zumal die Fahrt nach Kriens ein zeitlicher Mehraufwand bedeutet. Einem anderen Fahrer, der bei Flixbus angestellt ist, war weder die App noch das neue Carparking Rösslimatt ein Begriff.

Mehr Werbung für App "iParkiere" und Anpassung der Parkgebühren

Das städtische Mobilitätsressort räumt ein, dass in diesem Punkt noch Verbesserungsbedarf bestehe. Daher wird an diversen Standorten in Bahnhofsnähe das neue Carparking und die App auf Plakaten beworben.

Während das Parking Rösslimatt in Kriens 28 Plätze bereitstellt, sind es am zentraler gelegenen Alpenquai deren 25. Aktuell sind die stündlichen Parkgebühren am Alpenquai zwei Franken günstiger als in der Rösslimatt. Das schafft Anreize für die Carchauffeure, in direkter Bahnhofsnähe statt in Kriens zu parkieren.

Doch das wird sich bald ändern. Per 1. Januar 2023 werden die Parkgebühren angepasst. So kostet eine Stunde am Alpenquai ab dem kommenden Jahr zwölf, und an der Rösslimatt fünf Franken. Damit soll die Rösslimatt gegenüber dem Alpenquai attraktiver werden, so die Hoffnung der Stadt.

